Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

L5-S1 под ударом: что в позвоночнике ломается первым и почему это опасно

Нейрохирург Дэвид Уэллс-Рот назвал основные факторы боли в зоне L5-S1

Боль в пояснице — спутник, с которым рано или поздно сталкивается почти каждый. Но за этим "обычным" недомоганием может скрываться проблема в конкретной точке позвоночника — L5-S1. Именно этот участок соединяет пятую поясничную позвонковую кость с первым сегментом крестца, и любые перегрузки в этой зоне могут отозваться серьёзным дискомфортом.

Почему L5-S1 страдает чаще всего

Эта область испытывает постоянное давление — мы сидим, поднимаем тяжести, наклоняемся, а иногда и сутулимся часами. Основные причины повреждений здесь:

Возрастные изменения хрящей

Со временем суставной хрящ изнашивается — это остеоартрит. Болезнь развивается медленно, но неизбежно, и хотя вылечить её полностью невозможно, врач может предложить программы ЛФК, физиотерапию или препараты для облегчения симптомов.

Грыжа межпозвоночного диска

Диски между позвонками работают как амортизаторы. Когда они смещаются или разрываются, мягкое ядро давит на нерв, вызывая боль или онемение. L5-S1 — одно из самых уязвимых мест.

Повреждения суставов

Фасеточные суставы в пояснице могут изнашиваться из-за неправильной осанки или перегрузки, что постепенно приводит к болям.

Мышечные травмы

Иногда проблема не в самом суставе, а в окружающих мышцах. Даже банальное наклонение за носком может вызвать резкий спазм, особенно при слабом прессе.

"Если боль не проходит через пару недель, это, скорее всего, не мышечная проблема. Нужно обратиться к специалисту, чтобы избежать осложнений", — предупреждает нейрохирург Дэвид Уэллс-Рот.

Как облегчить состояние

Перед началом любых упражнений важно получить "добро" от врача или физиотерапевта. Некоторые растяжки при грыже могут усугубить состояние.

Примеры безопасных упражнений:

  • Растяжка подколенных сухожилий — сидя на стуле, выпрямить ногу и слегка тянуться к носку.
  • Подтягивание колена к груди — лёжа на спине, аккуратно притянуть колено, ощущая мягкое растяжение.
  • "Барьерист" стоя — поставить ногу на возвышение и тянуться к носку, не сгибая колена.

Три шага к здоровой пояснице

  • Укрепляйте мышцы кора — это не только "кубики", но и глубокие мышцы, стабилизирующие позвоночник.
  • Двигайтесь регулярно — умеренные нагрузки и поддержание здорового веса снижают давление на L5-S1.
  • Слушайте тело — при боли делайте паузы, переключайтесь на низкоударную активность (ходьба, плавание).

Интересный факт: по данным исследований, грыжи диска чаще встречаются у людей в возрасте от 30 до 50 лет, причём у мужчин чуть чаще, чем у женщин, из-за особенностей распределения нагрузок и образа жизни.

