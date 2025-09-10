Эти упражнения для живота кажутся простыми, но именно они меняют всё
Абдоминальная стена, которую в быту называют "кубиками пресса", на самом деле представляет собой единую мышцу — прямую мышцу живота. Она тянется от грудной клетки до таза, поэтому термин "нижний пресс" скорее условный. Тем не менее существуют упражнения, которые особенно активно включают нижнюю часть этой мышцы и позволяют укрепить всё тело.
Как добиться максимального эффекта
Главный секрет заключается не столько в количестве повторений, сколько в концентрации. Учёные из Халлского университета выяснили, что при осознанной работе с мышцами их активность значительно возрастает. Это значит, что думать о движении и "включать" пресс важно так же, как и правильно выполнять упражнение.
Тренироваться рекомендуется 3-4 раза в неделю, делая упражнения подряд с паузой 45-60 секунд между подходами. При желании некоторые элементы можно встроить в свой привычный комплекс.
90-градусное статическое давление
Это упражнение помогает активировать мышцы и может стать отличной разминкой.
-
Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов.
-
Ладонями упритесь в переднюю поверхность бёдер.
-
На выдохе втяните живот, прижимая поясницу к полу, и одновременно надавите ладонями на бёдра, а ногами сопротивляйтесь.
Выполните 3 подхода по 10 раз. Усложнённый вариант предполагает приподнимание головы и плеч от пола.
Совет
Во время сжатия представляйте, что "застёгиваете молнию" от таза к пупку, собирая мышцы внутрь.
Растяжка с сопротивлением одной ноги
Этот элемент пришёл из пилатеса и требует работы сразу с двумя зонами — прессом и ногами.
-
Лягте на спину, подтянув колени к груди.
-
Переплетите пальцы на бедре правой ноги, а левую выпрямите параллельно полу.
-
Поднимите плечи, смотря на ноги, и тяните правое бедро руками, создавая сопротивление.
Затем поменяйте ногу. Всего — 3 подхода по 10 повторов. Более сложная версия — с полностью выпрямленными ногами и "ножницами".
Совет
Представьте, что притягиваете ногу к себе не руками, а мышцами живота. Это усилит работу именно в нужной зоне.
"Лодка в форме буквы U"
Небольшая амплитуда движения позволяет проработать нижний пресс очень прицельно.
-
Сядьте, согнув колени и опираясь на предплечья.
-
Поднимите ноги под углом 90 градусов.
-
Переносите их то влево, то вправо, будто рисуете букву U.
Сделайте 20 повторов. Если хотите большего вызова — выпрямите ноги.
Совет
Следите за дыханием: вдох на движении вниз и в сторону, выдох — при подъёме.
Обратная планка с удержанием
Это упражнение выглядит простым, но работает почти на всё тело.
-
Сядьте, выпрямите ноги, руки поставьте рядом с бёдрами, пальцы направлены вперёд.
-
Поднимите таз на несколько сантиметров от пола.
-
Слегка согните колени, сделайте вдох, втяните живот и на выдохе вытяните ноги и подайте таз назад.
Выполните 3 подхода по 10 повторов. Для усложнения держите таз над полом всё время.
Совет
Думайте не о руках и ногах, а о том, что таз двигают именно мышцы живота.
Подъём и перекрест ног
Это пилатес-движение не только про нижний пресс, но и про всё ядро тела.
-
Лягте на спину, вытяните ноги вверх, скрестив их.
-
Опустите их примерно на 45 градусов.
-
На выдохе поднимите ноги вверх и слегка назад, отрывая таз от пола.
Выполняйте по 10 повторов в 3 подходах. Начинающим лучше учиться приподнимать таз хотя бы на несколько сантиметров.
Совет
Держите мышцы живота собранными и не позволяйте пояснице отрываться от пола.
"Шагающая" планка на локтях
Этот вариант знакомой планки добавляет движения и делает акцент на нижней части корпуса.
-
Встаньте в упор на локтях.
-
Подведите поочерёдно стопы ближе к рукам, слегка поднимая таз.
-
Продолжайте шагать, пока не окажетесь в позиции "пика", затем вернитесь обратно.
Достаточно 5 повторов по 3 подхода. Сложнее — делать по 10.
Совет
С каждым шагом втягивайте живот всё глубже, словно "запираете" мышцы внутри.
Планка с поворотом и положением "пассé"
Это упражнение активно подключает косые мышцы.
-
Встаньте в классическую планку.
-
Согните правое колено и проведите его по диагонали к левому бедру, одновременно разворачивая таз.
-
Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой.
Сделайте 3 подхода по 10 повторов.
Совет
Воображайте, что именно пресс "подтягивает" колено к груди.
"Лягушачий" жим
Элемент, который работает не только с прессом, но и с внутренними и наружными мышцами бёдер.
-
Лягте на спину, согните колени и разведите их в стороны, пятки соединены.
-
Поднимите голову и плечи, руки вытяните вдоль тела.
-
На выдохе выпрямите ноги под углом 45 градусов, сжимая колени вместе.
Выполните 3 подхода по 10 повторов. Для усложнения опускайте ноги ниже.
Совет
Сконцентрируйтесь на ощущениях в животе, а поясницу прижимайте к полу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru