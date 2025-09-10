Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Эти упражнения для живота кажутся простыми, но именно они меняют всё

Как тренировать нижний пресс: данные исследования Халлского университета

Абдоминальная стена, которую в быту называют "кубиками пресса", на самом деле представляет собой единую мышцу — прямую мышцу живота. Она тянется от грудной клетки до таза, поэтому термин "нижний пресс" скорее условный. Тем не менее существуют упражнения, которые особенно активно включают нижнюю часть этой мышцы и позволяют укрепить всё тело.

Как добиться максимального эффекта

Главный секрет заключается не столько в количестве повторений, сколько в концентрации. Учёные из Халлского университета выяснили, что при осознанной работе с мышцами их активность значительно возрастает. Это значит, что думать о движении и "включать" пресс важно так же, как и правильно выполнять упражнение.

Тренироваться рекомендуется 3-4 раза в неделю, делая упражнения подряд с паузой 45-60 секунд между подходами. При желании некоторые элементы можно встроить в свой привычный комплекс.

90-градусное статическое давление

Это упражнение помогает активировать мышцы и может стать отличной разминкой.

  1. Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов.

  2. Ладонями упритесь в переднюю поверхность бёдер.

  3. На выдохе втяните живот, прижимая поясницу к полу, и одновременно надавите ладонями на бёдра, а ногами сопротивляйтесь.

Выполните 3 подхода по 10 раз. Усложнённый вариант предполагает приподнимание головы и плеч от пола.

Совет

Во время сжатия представляйте, что "застёгиваете молнию" от таза к пупку, собирая мышцы внутрь.

Растяжка с сопротивлением одной ноги

Этот элемент пришёл из пилатеса и требует работы сразу с двумя зонами — прессом и ногами.

  1. Лягте на спину, подтянув колени к груди.

  2. Переплетите пальцы на бедре правой ноги, а левую выпрямите параллельно полу.

  3. Поднимите плечи, смотря на ноги, и тяните правое бедро руками, создавая сопротивление.

Затем поменяйте ногу. Всего — 3 подхода по 10 повторов. Более сложная версия — с полностью выпрямленными ногами и "ножницами".

Совет

Представьте, что притягиваете ногу к себе не руками, а мышцами живота. Это усилит работу именно в нужной зоне.

"Лодка в форме буквы U"

Небольшая амплитуда движения позволяет проработать нижний пресс очень прицельно.

  1. Сядьте, согнув колени и опираясь на предплечья.

  2. Поднимите ноги под углом 90 градусов.

  3. Переносите их то влево, то вправо, будто рисуете букву U.

Сделайте 20 повторов. Если хотите большего вызова — выпрямите ноги.

Совет

Следите за дыханием: вдох на движении вниз и в сторону, выдох — при подъёме.

Обратная планка с удержанием

Это упражнение выглядит простым, но работает почти на всё тело.

  1. Сядьте, выпрямите ноги, руки поставьте рядом с бёдрами, пальцы направлены вперёд.

  2. Поднимите таз на несколько сантиметров от пола.

  3. Слегка согните колени, сделайте вдох, втяните живот и на выдохе вытяните ноги и подайте таз назад.

Выполните 3 подхода по 10 повторов. Для усложнения держите таз над полом всё время.

Совет

Думайте не о руках и ногах, а о том, что таз двигают именно мышцы живота.

Подъём и перекрест ног

Это пилатес-движение не только про нижний пресс, но и про всё ядро тела.

  1. Лягте на спину, вытяните ноги вверх, скрестив их.

  2. Опустите их примерно на 45 градусов.

  3. На выдохе поднимите ноги вверх и слегка назад, отрывая таз от пола.

Выполняйте по 10 повторов в 3 подходах. Начинающим лучше учиться приподнимать таз хотя бы на несколько сантиметров.

Совет

Держите мышцы живота собранными и не позволяйте пояснице отрываться от пола.

"Шагающая" планка на локтях

Этот вариант знакомой планки добавляет движения и делает акцент на нижней части корпуса.

  1. Встаньте в упор на локтях.

  2. Подведите поочерёдно стопы ближе к рукам, слегка поднимая таз.

  3. Продолжайте шагать, пока не окажетесь в позиции "пика", затем вернитесь обратно.

Достаточно 5 повторов по 3 подхода. Сложнее — делать по 10.

Совет

С каждым шагом втягивайте живот всё глубже, словно "запираете" мышцы внутри.

Планка с поворотом и положением "пассé"

Это упражнение активно подключает косые мышцы.

  1. Встаньте в классическую планку.

  2. Согните правое колено и проведите его по диагонали к левому бедру, одновременно разворачивая таз.

  3. Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой.

Сделайте 3 подхода по 10 повторов.

Совет

Воображайте, что именно пресс "подтягивает" колено к груди.

"Лягушачий" жим

Элемент, который работает не только с прессом, но и с внутренними и наружными мышцами бёдер.

  1. Лягте на спину, согните колени и разведите их в стороны, пятки соединены.

  2. Поднимите голову и плечи, руки вытяните вдоль тела.

  3. На выдохе выпрямите ноги под углом 45 градусов, сжимая колени вместе.

Выполните 3 подхода по 10 повторов. Для усложнения опускайте ноги ниже.

Совет

Сконцентрируйтесь на ощущениях в животе, а поясницу прижимайте к полу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плавание одной мили в день сжигает больше калорий, чем бег — Harvard Health сегодня в 5:10

64 круга против 5 километров: неожиданный способ похудеть без изнуряющих пробежек

Ежедневное плавание мили помогает сжигать калории и укреплять тело, но для результата важны правильная техника, режим и питание.

Читать полностью » Эшли Гэлвин: три занятия йогой в неделю помогают развить силу и гибкость сегодня в 4:50

30 дней, которые могут изменить тело и мозг: секрет йога-челленджа

Узнайте, как 30-дневный йога-челлендж помогает шаг за шагом развить гибкость, силу и внутреннее равновесие, не ломая привычный ритм жизни.

Читать полностью » Бой с тенью в боксе: зачем упражнение нужно новичкам и профессионалам сегодня в 4:22

Десять минут у зеркала — и ошибки в ударах исчезают сами собой

Бой с тенью — простое упражнение без инвентаря, которое развивает реакцию, технику и концентрацию. Узнайте, почему им занимаются даже профессионалы.

Читать полностью » Армия США использует отжимания и подъёмы корпуса для проверки выносливости сегодня в 4:10

Армейская тренировка, которая доведёт мышцы до предела

Отжимания и подъёмы корпуса лежат в основе армейских нормативов. Почему эти простые движения считаются одними из самых тяжёлых тренировок?

Читать полностью » Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл сегодня в 3:50

Пилатес ломает мифы: зачем его практикуют не только модели, но и военные

Пилатес называют универсальной системой для тела и разума. Разбираем, чем полезна методика, как проходят тренировки и кому она подойдёт.

Читать полностью » Исследование: 48 г казеина на ночь повышают расход энергии у спортсменов сегодня в 3:21

Всего 50 граммов порошка перед сном — и тело начинает тратить калории само

Учёные спорят: протеин перед сном — полезная привычка или пустой ритуал? Новые данные о сывороточном и казеиновом протеине меняют привычное мнение.

Читать полностью » Ручные утяжелители при ходьбе повышают риск травм — American Heart Association сегодня в 3:10

Тренировка или ловушка: чем рискует тело при ходьбе с утяжелителями

Привычка брать гантели на прогулку кажется полезной, но скрывает неожиданные опасности. Какие альтернативы помогут увеличить нагрузку без вреда?

Читать полностью » Набор массы и сушка в бодибилдинге: рекомендации тренера Джейка Харкоффа сегодня в 2:50

Две стратегии, которые превращают тело в машину для силы и выносливости

Как работают "масса" и "сушка" в спорте: принципы, плюсы, риски и для кого эта методика действительно подходит.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя перекопка в Хабаровском крае помогает сократить численность вредителей и улучшить структуру почвы
Спорт и фитнес

Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой
Красота и здоровье

Врач Павел Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик
Садоводство

Самый надежный способ укрытия винограда: защитите лозу от морозов – выбор экспертов
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца
ДФО

Авторынок России в сентябре: эксперты назвали 3 ключевых фактора
Еда

Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet