Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Многие до сих пор уверены, что можно отдельно "качать" нижний пресс, но на самом деле такой мышцы просто не существует. Абдоминальная мускулатура — это цельный комплекс, состоящий из нескольких слоёв, которые охватывают корпус словно панцирь.

Тем не менее, упражнения, акцентирующие внимание на нижней части живота, действительно помогают укрепить мышцы и сделать фигуру более рельефной. Всё дело в том, что разная техника по-разному вовлекает слои брюшной мускулатуры.

Строение мышц живота

Пресс состоит из нескольких уровней:

Поперечные мышцы — самый глубокий слой, обхватывающий корпус горизонтальными волокнами.

Косые мышцы — формируют боковой рельеф.

Прямая мышца живота — именно она образует "кубики", но у неё нет отдельного "нижнего отдела".

Поэтому любые упражнения активируют сразу весь пресс, хотя в зависимости от положения корпуса нагрузка смещается в разные зоны.

Почему важны подъёмы ног

Когда поднимается верх корпуса, основная работа приходится на верхнюю часть прямой мышцы живота. А вот при подъёме ног, напротив, сильнее включаются нижние отделы.

Особую ценность представляют варианты с поворотами — они заставляют работать боковые и внутренние мышцы. Именно поэтому такие упражнения часто называют лучшими для "нижнего пресса".

Статика против динамики

Мышцы живота созданы скорее для удержания и стабилизации, чем для активного движения. Они фиксируют корпус и помогают сохранять равновесие. Поэтому статические нагрузки вроде планки оказываются не менее эффективными, чем привычные скручивания.

При этом ключ к результату — медленные, контролируемые движения. Подъёмы ног с паузой в верхней точке или упражнения с поворотами позволяют глубже прочувствовать работу мышц.

Лучшие упражнения для низа живота

Подъёмы ног лёжа . Базовое упражнение, но технически непростое. Главное — поднимать ноги медленно, контролируя движение. Новичкам лучше начинать с поочерёдных подъёмов или с согнутыми коленями.

. Базовое упражнение, но технически непростое. Главное — поднимать ноги медленно, контролируя движение. Новичкам лучше начинать с поочерёдных подъёмов или с согнутыми коленями. "Велосипед" . Классика, которая совмещает работу ног и повороты корпуса. Отлично развивает боковые мышцы и нижнюю часть пресса.

. Классика, которая совмещает работу ног и повороты корпуса. Отлично развивает боковые мышцы и нижнюю часть пресса. Подъёмы корпуса на скамье. Здесь важен наклон: голова и плечи находятся ниже бёдер. Это положение усиливает нагрузку на нижнюю часть пресса.

Совет экспертов

По словам специалистов, первое правило тренировок пресса — научиться его чувствовать. Важно не просто механически поднимать и опускать ноги, а понимать, какой участок мускулатуры включается в работу.

Однако есть и другая сторона: жировая прослойка. Сколько бы упражнений ни выполнялось, они не сожгут жир внизу живота. Для этого нужен дефицит калорий и кардионагрузки. Только при низком проценте жира мышцы пресса становятся заметны.