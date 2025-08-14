Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Секрет нижнего пресса: что мешает кубикам появиться даже при тренировках

Mayo Clinic назвала эффективные упражнения для укрепления нижнего пресса

Представьте, что сколько бы раз вы ни напрягали пресс в надежде избавиться от жировой прослойки внизу живота — результата всё равно не будет. Это не миф фитнес-индустрии, а факт, подтверждённый Американским советом по упражнениям (ACE): так называемая "точечная сушка" не работает. Сжечь жир только в одной зоне невозможно. Но это не значит, что красивый рельеф недостижим.

Почему одних упражнений недостаточно

Жир уходит не локально, а по всему телу — при условии дефицита калорий и регулярных тренировок. Сильный пресс — это не только эстетика, но и важная часть здоровья позвоночника и общей устойчивости корпуса. Главная мышца, отвечающая за рельеф живота — прямая мышца живота (rectus abdominis), которая тянется от нижних рёбер до лобковой кости.

Чтобы "кубики" стали заметны, нужны две составляющие:

  • Снижение общего процента жира в организме — за счёт питания и кардио.
  • Развитие силы и объёма мышц — с помощью целевых упражнений.

По данным Mayo Clinic, даже привычные скручивания при правильной технике полезны, но куда эффективнее разнообразить их динамическими и изометрическими вариантами, а также упражнениями с отягощением.

Семь упражнений для нижнего пресса

Эти движения можно выполнять 2-3 раза в неделю, делая перерывы на восстановление:

  • Подъём корпуса (Sit-Up) — классика для всего пресса.
  • Скручивания с весом — повышают нагрузку и стимулируют рост мышц.
  • Обратные скручивания — для нижней части живота.
  • Горизонтальный бег (Mountain Climber) — сочетает работу пресса и кардио.
  • Планка на предплечьях — укрепляет глубокие мышцы кора.
  • Боковая планка — для косых мышц живота.
  • Боковая планка с подтягиванием колена — продвинутая вариация с дополнительной нагрузкой.

Совет от специалистов Принстонского университета: добавляйте движения руками и ногами в упражнения для кора, чтобы включить больше стабилизирующих мышц.

Кардио и питание — два ключа к успеху

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — один из лучших способов сжигать жир и при этом сохранять мышечную массу. Короткие спринты, чередующиеся с медленным шагом или бегом, повышают расход калорий ещё несколько часов после занятия за счёт эффекта EPOC (избыточное потребление кислорода после тренировки).

С точки зрения питания, для снижения веса нужно создать дефицит 500-1000 ккал в день, что позволит терять 0,5-1 кг в неделю. При этом важно выбирать продукты, богатые питательными веществами, а не просто урезать калории.

Интересный факт: по данным Harvard Health, человек весом 70 кг сжигает около 300 ккал за полчаса бега в среднем темпе.

