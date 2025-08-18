Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:28

Когда билет дешевле, чем поездка на поезде: опыт полета по акции лоукостера

Как я летал по акции лоукостера в два раза дешевле: что ожидать от лоукостера

Когда я увидел билет в Европу за полцены, я сначала не поверил. Лоукостер объявил акцию, и перелёт стоил дешевле, чем поездка на поезде в соседний регион. Я рискнул — и получил опыт, который запомнился надолго.

Как я купил билет

Билеты появились ночью, и я случайно наткнулся на акцию в приложении. Цена была в два раза ниже обычной. Я не раздумывал: оплатил сразу, хотя понимал, что в лоукостере все дополнительные услуги будут платными.

Что включено, а что нет

В базовый тариф входило только место в самолёте и маленький рюкзак. Всё остальное — багаж, выбор места, еда — стоило денег. В итоге я взял только ручную кладь и отказался от дополнительных опций. Для короткой поездки этого хватило.

Перелёт и комфорт

Самолёт оказался новым и вполне комфортным. Да, кресла были чуть теснее, чем у "больших" авиакомпаний, но для трёхчасового рейса это не критично. Я заранее зарядил телефон, взял воду после контроля и перекус — и всё прошло отлично.

Скрытые расходы

Стоит учитывать: лоукостеры часто летают в небольшие аэропорты подальше от центра города. Так вышло и у меня: дорога до отеля заняла больше времени и стоила почти как сам билет. Но даже с этим перелёт всё равно оказался выгодным.

Личный вывод

Полёт за полцены реально возможен, если понимать условия игры. Лоукостеры экономят на сервисе, но если лететь налегке и без ожидания "лишнего комфорта", можно сэкономить серьёзно. Этот опыт показал мне: иногда спонтанные и дешёвые перелёты становятся самыми запоминающимися.

