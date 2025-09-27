Когда струя воды исчезает, виноваты не всегда трубы

Слабый напор воды — одна из самых раздражающих бытовых проблем. Он мешает не только комфортному принятию душа, но и работе техники: стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей. Чтобы устранить неполадку, важно понять, откуда она берётся: причина может скрываться как в самой квартире, так и в общедомовых системах.

Основные причины слабого давления

Источники проблемы могут быть как локальными, так и внешними. Иногда дело в неисправном смесителе или засорившемся аэраторе. В других случаях виноваты старые трубы с налётом и коррозией или забитый фильтр на вводе. На верхних этажах давление может падать из-за поломки насосного оборудования. Также на силу струи влияет неправильная разводка труб — если к одной трубе подключены сразу несколько приборов, вода теряет напор при одновременном использовании.

Сравнение частых причин