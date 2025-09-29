Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:44

Посадил и забыл: 7 культур для тех, кто редко бывает на участке

Кабачки, тыква и фасоль признаны лучшими вариантами для редких визитов на дачу

Не всегда получается уделять огороду столько внимания, сколько хочется. Командировки, отпуск или просто желание отдохнуть от дачи — причины могут быть разные. Но это не значит, что грядки должны пустовать. Есть растения, которые прекрасно растут и плодоносят без постоянного контроля. Посадили — и можно смело заняться своими делами, а урожай всё равно будет.

Кабачок — живучий король грядки

Кабачок по праву считается одним из самых неприхотливых овощей. Он легко переносит временное отсутствие полива, быстро разрастается и сам добывает влагу из глубоких слоёв почвы. Единственная сложность — не забывать вовремя собирать плоды. За несколько дней они могут превратиться из аккуратных овощей в гигантские "лодки".

Кабачки хороши не только своей живучестью, но и универсальностью: их можно жарить, тушить, запекать, консервировать и даже использовать для выпечки.

Тыква — крепкая и выносливая

Если участок позволяет, смело высаживайте тыкву. Она не только украсит огород своими мощными листьями и плетями, но и подарит обильный урожай. Тыква отлично удерживает влагу, поэтому не боится редких поливов. Её можно посадить даже на компостной куче — и она будет чувствовать себя прекрасно.

Собранные плоды долго хранятся — иногда по несколько месяцев, сохраняя вкус и полезные свойства.

Вьющаяся фасоль — красота и польза без хлопот

Фасоль — отличный выбор для тех, кто бывает на даче нечасто. Особенно хороши вьющиеся сорта: они быстро поднимаются вверх по опоре, украшая участок зелёной листвой и цветами. Посадка проста: семена сеют после заморозков, слегка поливают — и всё. Дальше фасоль справляется сама.

Стручки можно собирать постепенно, а часть оставить до полного созревания, чтобы получить сухие бобы для хранения.

Руккола — зелень, которая растёт сама

Эта пряная зелень растёт так же легко, как сорняк. Достаточно один раз посеять, и уже через пару недель можно срезать ароматные листочки с орехово-горчичным вкусом. Чтобы зелень радовала всё лето, лучше сеять её небольшими партиями каждые 10-14 дней.

Руккола прекрасно сочетается с другими культурами, занимая минимум места.

Мангольд — декоративная листовая свёкла

Этот овощ — находка для тех, кто любит красивый огород. Листовая свёкла, или мангольд, отличается яркими черешками — красными, жёлтыми, белыми. Она не только украшает грядку, но и служит источником свежей зелени. Срезанные листья быстро отрастают, а само растение менее требовательно к поливу, чем обычная свёкла-корнеплод.

Мангольд можно добавлять в салаты, супы, рагу и даже использовать как начинку для пирогов.

Лук-слизун — витаминная грядка на годы

Многолетний лук-слизун отличается особой неприхотливостью. Весной он одним из первых появляется на грядке, радуя нежными плоскими листьями с лёгким чесночным ароматом. Это настоящий кладезь витаминов.

Уход минимален: раз в несколько лет куст делят, чтобы обновить посадку. Всё остальное время он растёт сам по себе.

Ревень — растение на десятилетие вперёд

Настоящий долгожитель среди овощных культур. Ревень после посадки может расти на одном месте до 10-15 лет. Он не требует сложного ухода и весной первым дарит сочные черешки для компотов и пирогов.

Единственное, о чём стоит помнить, — вовремя удалять цветоносы и обеспечить хороший стартовый полив в начале сезона.

Сравнение неприхотливых культур

Растение Уход Урожай Особенности
Кабачок минимум высокий быстро растёт, важно собирать вовремя
Тыква редкий полив долгосрочное хранение можно сажать на компосте
Фасоль только посадка и опора стабильно декоративна и полезна
Руккола редкий посев постоянный свежая зелень всё лето
Мангольд минимальный полив повторный сбор декоративность
Лук-слизун деление куста раз в несколько лет многолетний витаминный запас
Ревень редкий уход весной долгожитель на участке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Забыть собрать кабачки → перерастание в гигантские плоды → снимать каждые несколько дней.

  • Посадить тыкву без места для плетей → загромождение грядки → выделить просторный угол или компостную кучу.

  • Пересадить ревень слишком часто → снижение урожайности → оставить его на одном месте до 10 лет.

А что если…

Если вы уезжаете на дачу только раз в две недели, эти культуры помогут сохранить урожай. Но при желании можно комбинировать их: например, посадить рядом мангольд, лук-слизун и ревень — они займут грядку на долгие годы, почти не требуя ухода.

FAQ

Можно ли обойтись только такими растениями?
Нет, они не заменят весь огород, но помогут получить урожай при редких визитах.

Какой минимальный уход всё-таки нужен?
Редкий полив в засуху, удаление сорняков и сбор урожая.

Какие культуры лучше всего комбинировать?
Для декоративности — мангольд и руколу, для урожая — кабачки, фасоль и тыкву.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карликовая вишня требует солнечного участка регулярной обрезки и умеренного полива для стабильного урожая сегодня в 17:30

Мини-дерево с характером: как карликовая вишня украшает сад и кормит хозяина

Карликовая вишня — компактный кустарник, который украшает сад и дарит сладкие плоды. Узнайте, как за ней ухаживать и использовать в ландшафте.

Читать полностью » Садоводы рекомендовали обрезать ослабленные яблони и груши в сентябре сегодня в 17:19

Сад рискует потерять здоровье без этой процедуры: вот какие деревья нельзя оставлять без внимания

Какие плодовые деревья стоит обрезать до октября и почему сентябрь — лучший момент для этих садовых работ.

Читать полностью » Дупло небольшое можно обработать медным купоросом и закрыть садовым варом для защиты сегодня в 16:30

Садоводы всю жизнь ошибались: почему цемент в дупле убивает дерево быстрее грибка

Как безопасно вылечить дупло на яблоне или вишне без "цемента" и лишних травм? Пошаговая схема, материалы и ошибки, которых стоит избежать.

Читать полностью » Житель Сан-Франциско создал коллекцию суккулентов из бесплатных черенков сегодня в 16:11

Суккуленты достаются даром: вот где их ищут опытные цветоводы

Хотите коллекцию суккулентов, не тратя ни копейки? Узнайте, какие виды легко размножить черенками и как создать "сад по обмену".

Читать полностью » Физалис ягодный отличается сладкими ароматными плодами подходит для десертов варенья и свежего употребления сегодня в 15:30

Красота или еда: чем отличается декоративный физалис от овощного и ягодного

Узнайте, как вырастить физалис на своём участке и превратить его в источник ярких плодов для кулинарных экспериментов.

Читать полностью » В Рязанской области рекомендуют ловушки и сетку для защиты грядок от кротов сегодня в 14:37

Кроты идут на штурм газонов и теплиц: что делать садоводу в Рязанской области

Кроты портят грядки и газон, оставляя после себя земляные кучи. В Рязанской области нашли несколько решений, которые помогают защитить сад.

Читать полностью » Малина отзывчива на удобрения поэтому подкормки трижды за сезон обеспечивают сладкие и крупные ягоды сегодня в 14:06

Малина обиделась и ушла в тень: ошибки, из-за которых ягоды остаются мелкими и кислыми

Почему малина может плохо плодоносить и как исправить ситуацию? Разбираем главные ошибки садоводов и проверенные способы увеличить урожай.

Читать полностью » Борьба с проволочником осенью в Брянской области снижает ущерб урожаю сегодня в 13:22

Ошибка осенью — дырявый картофель весной: проволочник не прощает промахов

Как спасти урожай от проволочника в Брянской области: простые осенние действия помогут уменьшить численность вредителя и подготовить землю к весне.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Лаванда, гортензия и томаты Черри признаны простыми способами оживить участок
Наука

Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская
Питомцы

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки
Авто и мото

Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40%
Еда

Свекольный, фруктовый и мятный квас становятся популярными вариациями традиционного напитка
Туризм

Шерегеш в 2024 году принял 2,5 млн туристов и стал самым популярным горнолыжным курортом России
Красота и здоровье

Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет
Еда

Шеф Денис Перевоз рассказал, как приготовить варенье из огурцов с лимоном и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet