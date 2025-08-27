Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черенкование растений в саду
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:16

Цветы, которые делают квартиру уютной и не требуют жертв

Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам

Хотите, чтобы в квартире всегда было уютно и зелено, но нет времени на сложный уход? Флорист Елена Каплина рассказала о растениях, которые выглядят эффектно и при этом не требуют особого внимания.

Хлорофитум — для начинающих

Это один из самых "беззаботных" комнатных цветов. Он прекрасно себя чувствует и на солнечном подоконнике, и в глубине комнаты. Легко размножается, редко болеет и почти не страдает от вредителей. Идеальный вариант для тех, кто только начинает заниматься растениями.

Спатифиллум — элегантная классика

Белые цветы и насыщенно-зелёные листья делают его настоящим украшением интерьера. Он очищает воздух, любит полутень и регулярный, но умеренный полив. В жару стоит опрыскивать листья, чтобы поддерживать комфортную влажность.

Орхидея — символ изысканности

Несмотря на миф о капризности, фаленопсис — один из самых неприхотливых видов. Он предпочитает яркий свет, умеренный полив и хороший дренаж, чтобы избежать загнивания корней. В интерьере смотрится по-настоящему роскошно.

Замиокулькас — "железное" растение

Ему не страшны редкие поливы и нехватка света: клубни запасают влагу, а листья сохраняют свежесть. Болезни случаются крайне редко, и почти всегда их причина — избыточная влага. Подходит для занятых людей, которые забывают поливать цветы.

Сансевиерия — строгая геометрия

Жёсткие вертикальные листья с зелёными и жёлтыми узорами делают её стильным акцентом в комнате. Она прекрасно растёт при любом освещении и довольствуется поливом раз в несколько недель. Настоящее украшение интерьера для минималистов.

Итог

Эти растения доказывают: красота и уют в доме возможны без сложного ухода. Достаточно выбрать правильные цветы, и интерьер заиграет новыми красками.

