Сад без хлопот: 9 цветов, которые будут цвести всё лето и не потребуют ухода

Хотите цветник, который будет радовать глаз, но не потребует бесконечных поливов и прополок? Хозяйка уютного дома Анна Дражина утверждает: это возможно, если правильно выбрать растения.

"Моя цель — помочь создать красивый, ухоженный, но при этом абсолютно нетребовательный сад. Такой, чтобы радовал глаз, но не отнимал ни времени, ни сил", — говорит Анна.

Цветы, которые не подведут

Эхинацея — цветёт с июня до заморозков, устойчива к засухе и вредителям, подходит даже тем, кто считает себя "убийцей" растений.

Рудбекия — яркая, неприхотливая, цветёт с июля до осени, не требует обрезки.

Кореопсис — нежный и долговечный, лишь изредка нужно удалять увядшие цветы.

Ромашка махровая — белые "солнышки" с июня по август, иногда требуют прореживания.

Лилии — элегантны и просты в уходе, главное — не путать с лилейниками.

Гайлардия — "солдат" сада, которому не страшны засуха и бедная почва.

Лаванда — любит сухость, погибает от перелива.

Флоксы — кустистые и яркие, цветут до осени.

Растения, которых стоит избегать

Анна предупреждает:

Ландыши быстро заполоняют участок.

Ирисы, лютики, горечавки — агрессивные "захватчики".

Пионы привлекают муравьёв, из-за чего не годятся для букетов.

Борьба с сорняками и огород без хлопот

Чтобы избавиться от прополки, хозяйка использует двойной слой ландшафтной плёнки и мульчу. Из простых съедобных культур советует травяной горшок с базиликом, тимьяном, розмарином, орегано и чесноком. Для мини-огорода — черри, кабачки, огурцы и перцы, которые можно выращивать даже в контейнерах.