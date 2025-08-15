Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:18

Сад без хлопот: 9 цветов, которые будут цвести всё лето и не потребуют ухода

Анна Дражина назвала растения для красивого и нетребовательного цветника

Хотите цветник, который будет радовать глаз, но не потребует бесконечных поливов и прополок? Хозяйка уютного дома Анна Дражина утверждает: это возможно, если правильно выбрать растения.

"Моя цель — помочь создать красивый, ухоженный, но при этом абсолютно нетребовательный сад. Такой, чтобы радовал глаз, но не отнимал ни времени, ни сил", — говорит Анна.

Цветы, которые не подведут

  • Эхинацея — цветёт с июня до заморозков, устойчива к засухе и вредителям, подходит даже тем, кто считает себя "убийцей" растений.
  • Рудбекия — яркая, неприхотливая, цветёт с июля до осени, не требует обрезки.
  • Кореопсис — нежный и долговечный, лишь изредка нужно удалять увядшие цветы.
  • Ромашка махровая — белые "солнышки" с июня по август, иногда требуют прореживания.
  • Лилии — элегантны и просты в уходе, главное — не путать с лилейниками.
  • Гайлардия — "солдат" сада, которому не страшны засуха и бедная почва.
  • Лаванда — любит сухость, погибает от перелива.
  • Флоксы — кустистые и яркие, цветут до осени.

Растения, которых стоит избегать

Анна предупреждает:

  • Ландыши быстро заполоняют участок.
  • Ирисы, лютики, горечавки — агрессивные "захватчики".
  • Пионы привлекают муравьёв, из-за чего не годятся для букетов.

Борьба с сорняками и огород без хлопот

Чтобы избавиться от прополки, хозяйка использует двойной слой ландшафтной плёнки и мульчу. Из простых съедобных культур советует травяной горшок с базиликом, тимьяном, розмарином, орегано и чесноком. Для мини-огорода — черри, кабачки, огурцы и перцы, которые можно выращивать даже в контейнерах.

