Худеют без пота и боли: антитренировки LISS переворачивают представление о спорте
Современная фитнес-индустрия привыкла ассоциироваться с потными марафонами, часами в спортзале и жёсткими HIIT-комплексами. Однако всё больше исследований доказывают: похудеть и улучшить физическую форму можно и без изнурительных тренировок. Журналисты Men Today назвали эффективный способ, получивший название "антитренировки" - LISS (Low-Intensity Steady State), то есть кардио низкой интенсивности в устойчивом темпе.
Такие занятия подходят тем, кто хочет мягко войти в форму, восстановиться после травм или просто укрепить здоровье без перегрузки суставов и нервной системы.
"LISS полезен для тех, кто восстанавливается после травм, только начинает заниматься или хочет сохранить здоровье без риска перетренироваться", — говорится в публикации Men Today.
Что такое тренировки LISS
Аббревиатура LISS расшифровывается как Low-Intensity Steady State - "низкоинтенсивная устойчивая нагрузка". Это любые аэробные упражнения, выполняемые в умеренном темпе и без резких скачков пульса.
Классические примеры:
-
пешая прогулка быстрым шагом;
-
спокойное плавание;
-
езда на велосипеде в равномерном темпе;
-
йога или пилатес;
-
лёгкий бег трусцой.
Главная особенность LISS — ритмичность и стабильность. В отличие от высокоинтенсивных тренировок (HIIT), здесь не требуется максимальное усилие. Пульс держится на уровне 50-60% от максимального, что позволяет сжигать жир, не разрушая мышцы и не перегружая сердце.
Почему LISS называют "антитренировками"
Термин "антитренировка" появился как противопоставление модным "убойным" программам. LISS не требует страданий, боли и выжатых пределов выносливости. Наоборот, цель — поддерживать тело в состоянии комфорта и мягкого движения.
Такой подход помогает:
-
постепенно расходовать энергию из жировых запасов;
-
снижать стресс и уровень кортизола;
-
улучшать работу сердца и сосудов;
-
сохранять здоровье суставов;
-
восстанавливаться после более тяжёлых занятий.
"Регулярные упражнения с низкой нагрузкой снижают кровяное давление, улучшают работу мозга и помогают защитить суставы", — отмечает источник.
LISS часто используют профессиональные спортсмены в дни активного восстановления, чтобы улучшить кровообращение и ускорить обмен веществ без дополнительного стресса для организма.
Как работает LISS с точки зрения физиологии
Когда пульс остаётся в умеренной зоне, организм получает энергию в основном из жиров, а не из гликогена (как при интенсивных тренировках). Это делает LISS идеальным инструментом для жиросжигания.
Кроме того, во время таких занятий активно вырабатываются эндорфины, снижается уровень гормонов стресса и улучшается концентрация внимания.
Исследования показывают, что 30-60 минут умеренной активности 3-5 раз в неделю:
-
снижают риск гипертонии на 20-25%;
-
улучшают когнитивные функции мозга;
-
уменьшают уровень "плохого" холестерина;
-
нормализуют уровень сахара в крови.
Таблица: сравнение LISS и HIIT
|Параметр
|LISS (низкая интенсивность)
|HIIT (высокая интенсивность)
|Тип нагрузки
|Равномерная, мягкая
|Интервальная, взрывная
|Продолжительность
|30-60 минут
|15-25 минут
|Пульс
|50-60% от максимума
|80-95% от максимума
|Основной источник энергии
|Жиры
|Гликоген
|Риск травм
|Минимальный
|Выше среднего
|Эффект
|Улучшение выносливости, снижение стресса
|Быстрое сжигание калорий, но высокая нагрузка
Мифы и правда
Миф 1. Низкоинтенсивные тренировки бесполезны для похудения.
Правда: LISS помогает сжигать жир, особенно при регулярных занятиях.
Миф 2. LISS — это просто прогулка.
Правда: Это продуманная система нагрузок с контролем пульса и длительности.
Миф 3. Эффект от LISS меньше, чем от HIIT.
Правда: Результаты приходят медленнее, но стабильнее и безопаснее.
FAQ
Сколько нужно тренироваться, чтобы похудеть?
Минимум 150 минут умеренной активности в неделю — например, 30 минут в день 5 раз в неделю.
Можно ли чередовать LISS и силовые тренировки?
Да, это идеальная комбинация. LISS помогает восстановиться после силовых нагрузок.
Подходит ли LISS пожилым людям?
Да. Это один из самых безопасных видов активности для людей любого возраста.
Интересные факты
-
Первые протоколы LISS использовались ещё в 1970-х годах для реабилитации после сердечных операций.
-
Согласно исследованиям Гарвардского университета, ежедневная прогулка в умеренном темпе снижает риск инсульта на 25%.
-
Умеренные тренировки повышают уровень дофамина — гормона удовольствия, улучшая настроение и снижая тягу к перееданию.
Исторический контекст
Тренировки низкой интенсивности появились как противоположность "экстремальному фитнесу". В 1990-х LISS активно использовали физиотерапевты и кардиологи, а сегодня этот подход вновь становится трендом. После пандемии, когда многие столкнулись со стрессом и малоподвижностью, акцент сместился с рекордов на осознанное движение и заботу о теле.
Главный принцип LISS прост: движение должно приносить удовольствие, а не усталость. Именно такая философия делает "антитренировки" эффективными и доступными для всех.
