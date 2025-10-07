Температура без симптомов: тело предупреждает о проблеме, которую вы ещё не чувствуете

Повышение температуры не всегда сопровождается кашлем, болью в горле или насморком. Иногда она поднимается без видимых причин — и это не всегда повод для паники. Такое состояние может быть естественной реакцией организма на внутренние процессы, от лёгкого воспаления до стресса. Подробно об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева из медицинской компании "СберЗдоровье" в беседе с RT.

"Повышение температуры является защитным механизмом, возникающим в ответ на различные патологические процессы", — пояснила врач-терапевт Анастасия Агаева.

Почему повышается температура без симптомов

Температура — это один из первых способов, с помощью которых организм реагирует на угрозу. Когда в кровоток попадают вирусы или бактерии, активируется иммунная система, повышается выработка интерферона, а организм создаёт условия, неблагоприятные для размножения микроорганизмов.

"Если температура повышается, но другие выраженные симптомы отсутствуют, это может указывать на физиологическую реакцию организма на внедрение вирусов или бактерий в кровоток", — отметила Агаева.

Иногда причиной становится появление повреждённых клеток после травм или операций. Организм распознаёт их как чужеродные элементы и реагирует лёгким воспалением, сопровождающимся субфебрильной температурой — в пределах 37-37,5 °C.

Температура как первый сигнал воспаления

На ранних стадиях простуды температура часто становится единственным заметным проявлением болезни. Другие симптомы — кашель, боль в горле, насморк — могут появиться позже.

Врач подчеркнула, что высокая температура может быть признаком воспалительного процесса, который пока не проявился другими признаками. Например, воспаление почек или мочевых путей нередко начинается без боли в пояснице или проблем с мочеиспусканием, ограничиваясь только повышением температуры.

Нарушения терморегуляции после болезни

После перенесённых инфекций, включая коронавирус, у многих пациентов сохраняется так называемая "постинфекционная терморегуляторная нестабильность". Это состояние, при котором температура периодически повышается без объективных причин.

"Третьей причиной, вызывающей повышение температуры, Агаева назвала нарушения терморегуляции после перенесённого заболевания, включая коронавирус", — говорится в сообщении.

Такая реакция может продолжаться несколько недель. Также врач отметила, что кратковременные эпизоды повышения температуры бывают при стрессах, хроническом переутомлении и в период менструации. Обычно они неопасны и проходят в течение одного-трёх дней без лечения.

Что такое "температурный хвост" после болезни

"Кроме того, вполне нормально наблюдать "температурный хвост" после болезни, когда самочувствие улучшается, активно восстанавливаются аппетит и жизненные силы, а температура колеблется в пределах 37-37,5 °C, постепенно снижаясь", — добавила врач.

Такой "хвост" связан с тем, что организм всё ещё восстанавливает силы и продолжает бороться с остаточными воспалительными процессами. Если температура не превышает 37,5 °C и общее состояние нормализуется, это физиологическая норма.

Когда повышение температуры требует внимания

Если температура держится на уровне 38 °C и выше более трёх дней без других симптомов, стоит обязательно обратиться к врачу. Это может быть сигналом скрытой инфекции или воспаления внутренних органов.

Особенно настораживать должны:

ночная потливость;

увеличение лимфоузлов;

беспричинная потеря веса;

слабость и головокружение.

Такие признаки могут указывать на системные заболевания, эндокринные нарушения или хронические воспаления, требующие диагностики.

Мнение другого эксперта: когда температура становится хронической

Врач Владимир Болибок ранее объяснил, что постоянная температура выше 37 °C может быть связана не только с инфекциями.

"Причинами повышения температуры выше 37 градусов могут быть расстройства вегетативной нервной системы, нарушения работы эндокринной системы и появления очагов хронического воспаления или заболеваний ЖКТ", — отметил врач Владимир Болибок.

Он подчеркнул, что такое состояние требует внимания даже при хорошем самочувствии. Иногда постоянная субфебрильная температура возникает у людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения, — из-за дефицита железа.

Влияние прививок, процедур и внешних факторов

Повышение температуры может быть реакцией на вакцинацию или медицинские вмешательства. Это нормальный ответ иммунной системы, который проходит самостоятельно через 1-3 дня.

Также гипертермия возможна из-за перегревания — после длительного пребывания на солнце, в бане или сауне. В таких случаях температура поднимается быстро, но так же быстро нормализуется при охлаждении и восполнении жидкости.

Таблица: причины повышения температуры без симптомов