Температура без симптомов: когда организм ведёт скрытую войну сам с собой

Когда столбик термометра неожиданно показывает 37,5 или выше, многие начинают паниковать, искать признаки простуды и пить лекарства. Однако не всегда повышение температуры сигнализирует о болезни. Иногда это — естественная реакция организма на внутренние процессы.

Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила, что лихорадка — не заболевание, а защитный механизм, включаемый иммунной системой при угрозе: инфекции, воспалении или повреждении тканей.

Что такое лихорадка и зачем она нужна

Лихорадка (или гипертермия) — это повышение температуры тела выше нормы, обычно выше 37 °C. В этот момент организм ускоряет обмен веществ, чтобы активнее вырабатывать антитела и замедлить размножение вирусов и бактерий.

Проще говоря, жар — это способ организма "вскипятить" инфекцию. Однако не всякое повышение температуры связано с болезнью. Иногда оно отражает физиологические колебания или реакции на внешние факторы — стресс, усталость, гормональные изменения, перегрев.

Когда температура — вариант нормы

после физических нагрузок;

при эмоциональном стрессе или тревоге;

в жарком помещении;

у женщин во второй фазе цикла;

после плотного приёма пищи или горячего напитка.

Агаева уточнила, что кратковременные скачки температуры до 37 °C в таких случаях не требуют лечения.

Возможные причины субфебрильной температуры

Состояние, при котором температура держится в пределах 37-37,5 °C без выраженных симптомов, называют субфебрильной лихорадкой. Врач выделила несколько групп причин — от безопасных до требующих медицинского вмешательства.

1. Вялотекущее воспаление

"Одна из причин — низкая интенсивность патологического процесса, когда организм уже борется, но явных симптомов воспаления, как при ОРВИ, еще нет", — отметила терапевт.

Это может быть начальная стадия вирусной инфекции, лёгкий воспалительный процесс в горле, мочевыводящих путях или суставах. Иногда организм подавляет воспаление сам, но в других случаях требуется наблюдение врача.

2. Локализованное воспаление

"Причина может скрываться в локализованном воспалении, например, при пиелонефрите", — пояснила Агаева.

Пиелонефрит — воспаление почек, которое у ослабленных пациентов может протекать скрыто, без болей в пояснице и явных признаков интоксикации. Подобным образом могут проявляться воспаления лёгких или гайморовых пазух, особенно у пожилых людей и тех, кто принимает жаропонижающие.

3. Нарушения терморегуляции

После перенесённых вирусных инфекций, включая коронавирус, у некоторых сохраняется синдром "температурного хвоста" - состояние, при котором температура остаётся слегка повышенной в течение нескольких недель. Это результат перестройки иммунной системы и изменений в нервной регуляции теплообмена.

4. Гормональные и стрессовые факторы

Колебания гормонов (например, при заболеваниях щитовидной железы или в период климакса) также могут вызывать повышение температуры. Аналогичный эффект даёт хронический стресс, переутомление, нарушение сна.

В этих случаях полезно обратить внимание на образ жизни: режим дня, качество питания, уровень стресса и физической активности.

Как правильно измерять температуру

Точность измерений напрямую зависит от того, где и как проводится процедура.

Измеряйте температуру в покое, не сразу после еды, прогулки или горячего душа. Используйте исправный термометр - предпочтительно электронный или инфракрасный с проверенной калибровкой. Не меняйте место измерения (например, подмышка, рот или ухо) без необходимости. Проводите контроль в одно и то же время суток: утром показатели обычно ниже, вечером — выше.

"Специалист посоветовала измерять температуру в покое исправным термометром", — уточнила Агаева.

Когда повышенная температура опасна

Если жар держится более трёх дней и не сопровождается улучшением самочувствия, это повод обратиться к врачу. Особенно тревожны случаи, когда температура поднимается до 38 °C и выше, при этом нет кашля, насморка, боли или иных симптомов.

"Нужно обратиться к врачу, если температура тела поднимается до 38 градусов и выше, сохраняется дольше трёх дней без какой-либо динамики и появления других симптомов, а также когда лихорадка имеет волнообразный характер", — отметила терапевт Агаева.

Возможные причины длительной лихорадки