Температура без симптомов: когда организм ведёт скрытую войну сам с собой
Когда столбик термометра неожиданно показывает 37,5 или выше, многие начинают паниковать, искать признаки простуды и пить лекарства. Однако не всегда повышение температуры сигнализирует о болезни. Иногда это — естественная реакция организма на внутренние процессы.
Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила, что лихорадка — не заболевание, а защитный механизм, включаемый иммунной системой при угрозе: инфекции, воспалении или повреждении тканей.
"Лихорадка сама по себе не является заболеванием, а представляет собой физиологичный ответ иммунной системы на угрозу", — пояснила врач-терапевт Анастасия Агаева.
Что такое лихорадка и зачем она нужна
Лихорадка (или гипертермия) — это повышение температуры тела выше нормы, обычно выше 37 °C. В этот момент организм ускоряет обмен веществ, чтобы активнее вырабатывать антитела и замедлить размножение вирусов и бактерий.
Проще говоря, жар — это способ организма "вскипятить" инфекцию. Однако не всякое повышение температуры связано с болезнью. Иногда оно отражает физиологические колебания или реакции на внешние факторы — стресс, усталость, гормональные изменения, перегрев.
Когда температура — вариант нормы
-
после физических нагрузок;
-
при эмоциональном стрессе или тревоге;
-
в жарком помещении;
-
у женщин во второй фазе цикла;
-
после плотного приёма пищи или горячего напитка.
Агаева уточнила, что кратковременные скачки температуры до 37 °C в таких случаях не требуют лечения.
Возможные причины субфебрильной температуры
Состояние, при котором температура держится в пределах 37-37,5 °C без выраженных симптомов, называют субфебрильной лихорадкой. Врач выделила несколько групп причин — от безопасных до требующих медицинского вмешательства.
1. Вялотекущее воспаление
"Одна из причин — низкая интенсивность патологического процесса, когда организм уже борется, но явных симптомов воспаления, как при ОРВИ, еще нет", — отметила терапевт.
Это может быть начальная стадия вирусной инфекции, лёгкий воспалительный процесс в горле, мочевыводящих путях или суставах. Иногда организм подавляет воспаление сам, но в других случаях требуется наблюдение врача.
2. Локализованное воспаление
"Причина может скрываться в локализованном воспалении, например, при пиелонефрите", — пояснила Агаева.
Пиелонефрит — воспаление почек, которое у ослабленных пациентов может протекать скрыто, без болей в пояснице и явных признаков интоксикации. Подобным образом могут проявляться воспаления лёгких или гайморовых пазух, особенно у пожилых людей и тех, кто принимает жаропонижающие.
3. Нарушения терморегуляции
После перенесённых вирусных инфекций, включая коронавирус, у некоторых сохраняется синдром "температурного хвоста" - состояние, при котором температура остаётся слегка повышенной в течение нескольких недель. Это результат перестройки иммунной системы и изменений в нервной регуляции теплообмена.
4. Гормональные и стрессовые факторы
Колебания гормонов (например, при заболеваниях щитовидной железы или в период климакса) также могут вызывать повышение температуры. Аналогичный эффект даёт хронический стресс, переутомление, нарушение сна.
В этих случаях полезно обратить внимание на образ жизни: режим дня, качество питания, уровень стресса и физической активности.
Как правильно измерять температуру
Точность измерений напрямую зависит от того, где и как проводится процедура.
-
Измеряйте температуру в покое, не сразу после еды, прогулки или горячего душа.
-
Используйте исправный термометр - предпочтительно электронный или инфракрасный с проверенной калибровкой.
-
Не меняйте место измерения (например, подмышка, рот или ухо) без необходимости.
-
Проводите контроль в одно и то же время суток: утром показатели обычно ниже, вечером — выше.
"Специалист посоветовала измерять температуру в покое исправным термометром", — уточнила Агаева.
Когда повышенная температура опасна
Если жар держится более трёх дней и не сопровождается улучшением самочувствия, это повод обратиться к врачу. Особенно тревожны случаи, когда температура поднимается до 38 °C и выше, при этом нет кашля, насморка, боли или иных симптомов.
"Нужно обратиться к врачу, если температура тела поднимается до 38 градусов и выше, сохраняется дольше трёх дней без какой-либо динамики и появления других симптомов, а также когда лихорадка имеет волнообразный характер", — отметила терапевт Агаева.
Возможные причины длительной лихорадки
|Группа причин
|Примеры заболеваний
|Комментарий
|Инфекционные
|Туберкулёз, пиелонефрит, вирус Эпштейна-Барр
|Часто протекают без выраженных признаков
|Аутоиммунные
|Артрит, системная красная волчанка
|Повышение температуры при обострениях
|Эндокринные
|Гипертиреоз, климактерический синдром
|Сопровождаются потливостью и тахикардией
|Неврологические
|Синдром терморегуляции
|Может сохраняться после COVID-19
|Онкологические
|Лимфомы, опухоли внутренних органов
|Требуют обследования и анализа крови
Сон и психология
Психоэмоциональное напряжение — частая причина временных скачков температуры. При хроническом стрессе тело находится в состоянии "боевой готовности": повышается уровень адреналина, учащается сердцебиение, усиливается обмен веществ.
Расслабление перед сном, дыхательные упражнения и регулярный режим отдыха помогают стабилизировать работу нервной системы и терморегуляцию.
FAQ
Как долго можно держать температуру 37 °C без опасности?
Если общее самочувствие хорошее, до 3-5 дней. Дольше — повод сдать анализы.
Почему температура повышается вечером?
Это естественные суточные колебания. У здоровых людей разница между утренними и вечерними показателями может достигать 0,5 градуса.
Можно ли принимать жаропонижающие при 37,5 °C?
Нет необходимости, если нет боли или сильного дискомфорта. Лучше наблюдать динамику.
Что делать, если температура держится месяцами?
Обратиться к врачу и пройти комплексное обследование: анализ крови, мочи, УЗИ, флюорографию, тесты на инфекции.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru