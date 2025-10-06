Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Болезнь
Болезнь
© https://www.freepik.com by benzoix
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:10

Температура без симптомов: когда организм ведёт скрытую войну сам с собой

Врач Агаева предупредила, когда повышение температуры требует обращения к врачу

Когда столбик термометра неожиданно показывает 37,5 или выше, многие начинают паниковать, искать признаки простуды и пить лекарства. Однако не всегда повышение температуры сигнализирует о болезни. Иногда это — естественная реакция организма на внутренние процессы.

Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила, что лихорадка — не заболевание, а защитный механизм, включаемый иммунной системой при угрозе: инфекции, воспалении или повреждении тканей.

"Лихорадка сама по себе не является заболеванием, а представляет собой физиологичный ответ иммунной системы на угрозу", — пояснила врач-терапевт Анастасия Агаева.

Что такое лихорадка и зачем она нужна

Лихорадка (или гипертермия) — это повышение температуры тела выше нормы, обычно выше 37 °C. В этот момент организм ускоряет обмен веществ, чтобы активнее вырабатывать антитела и замедлить размножение вирусов и бактерий.

Проще говоря, жар — это способ организма "вскипятить" инфекцию. Однако не всякое повышение температуры связано с болезнью. Иногда оно отражает физиологические колебания или реакции на внешние факторы — стресс, усталость, гормональные изменения, перегрев.

Когда температура — вариант нормы

  • после физических нагрузок;

  • при эмоциональном стрессе или тревоге;

  • в жарком помещении;

  • у женщин во второй фазе цикла;

  • после плотного приёма пищи или горячего напитка.

Агаева уточнила, что кратковременные скачки температуры до 37 °C в таких случаях не требуют лечения.

Возможные причины субфебрильной температуры

Состояние, при котором температура держится в пределах 37-37,5 °C без выраженных симптомов, называют субфебрильной лихорадкой. Врач выделила несколько групп причин — от безопасных до требующих медицинского вмешательства.

1. Вялотекущее воспаление

"Одна из причин — низкая интенсивность патологического процесса, когда организм уже борется, но явных симптомов воспаления, как при ОРВИ, еще нет", — отметила терапевт.

Это может быть начальная стадия вирусной инфекции, лёгкий воспалительный процесс в горле, мочевыводящих путях или суставах. Иногда организм подавляет воспаление сам, но в других случаях требуется наблюдение врача.

2. Локализованное воспаление

"Причина может скрываться в локализованном воспалении, например, при пиелонефрите", — пояснила Агаева.

Пиелонефрит — воспаление почек, которое у ослабленных пациентов может протекать скрыто, без болей в пояснице и явных признаков интоксикации. Подобным образом могут проявляться воспаления лёгких или гайморовых пазух, особенно у пожилых людей и тех, кто принимает жаропонижающие.

3. Нарушения терморегуляции

После перенесённых вирусных инфекций, включая коронавирус, у некоторых сохраняется синдром "температурного хвоста" - состояние, при котором температура остаётся слегка повышенной в течение нескольких недель. Это результат перестройки иммунной системы и изменений в нервной регуляции теплообмена.

4. Гормональные и стрессовые факторы

Колебания гормонов (например, при заболеваниях щитовидной железы или в период климакса) также могут вызывать повышение температуры. Аналогичный эффект даёт хронический стресс, переутомление, нарушение сна.

В этих случаях полезно обратить внимание на образ жизни: режим дня, качество питания, уровень стресса и физической активности.

Как правильно измерять температуру

Точность измерений напрямую зависит от того, где и как проводится процедура.

  1. Измеряйте температуру в покое, не сразу после еды, прогулки или горячего душа.

  2. Используйте исправный термометр - предпочтительно электронный или инфракрасный с проверенной калибровкой.

  3. Не меняйте место измерения (например, подмышка, рот или ухо) без необходимости.

  4. Проводите контроль в одно и то же время суток: утром показатели обычно ниже, вечером — выше.

"Специалист посоветовала измерять температуру в покое исправным термометром", — уточнила Агаева.

Когда повышенная температура опасна

Если жар держится более трёх дней и не сопровождается улучшением самочувствия, это повод обратиться к врачу. Особенно тревожны случаи, когда температура поднимается до 38 °C и выше, при этом нет кашля, насморка, боли или иных симптомов.

"Нужно обратиться к врачу, если температура тела поднимается до 38 градусов и выше, сохраняется дольше трёх дней без какой-либо динамики и появления других симптомов, а также когда лихорадка имеет волнообразный характер", — отметила терапевт Агаева.

Возможные причины длительной лихорадки

Группа причин Примеры заболеваний Комментарий
Инфекционные Туберкулёз, пиелонефрит, вирус Эпштейна-Барр Часто протекают без выраженных признаков
Аутоиммунные Артрит, системная красная волчанка Повышение температуры при обострениях
Эндокринные Гипертиреоз, климактерический синдром Сопровождаются потливостью и тахикардией
Неврологические Синдром терморегуляции Может сохраняться после COVID-19
Онкологические Лимфомы, опухоли внутренних органов Требуют обследования и анализа крови

Сон и психология

Психоэмоциональное напряжение — частая причина временных скачков температуры. При хроническом стрессе тело находится в состоянии "боевой готовности": повышается уровень адреналина, учащается сердцебиение, усиливается обмен веществ.

Расслабление перед сном, дыхательные упражнения и регулярный режим отдыха помогают стабилизировать работу нервной системы и терморегуляцию.

FAQ

Как долго можно держать температуру 37 °C без опасности?
Если общее самочувствие хорошее, до 3-5 дней. Дольше — повод сдать анализы.

Почему температура повышается вечером?
Это естественные суточные колебания. У здоровых людей разница между утренними и вечерними показателями может достигать 0,5 градуса.

Можно ли принимать жаропонижающие при 37,5 °C?
Нет необходимости, если нет боли или сильного дискомфорта. Лучше наблюдать динамику.

Что делать, если температура держится месяцами?
Обратиться к врачу и пройти комплексное обследование: анализ крови, мочи, УЗИ, флюорографию, тесты на инфекции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции вчера в 23:05
Больше не значит лучше: почему минимализм спасает кожу от усталости

Устали от многоступенчатого ухода? Узнайте, как skin minimalism меняет подход к красоте и какую пользу приносит вашей коже.

Читать полностью » Гарвардский психолог: умеренный стресс улучшает производительность, но хронический вызывает расстройство вчера в 22:57
Тревога как суперсила: когда страх становится вашим союзником

Понимание грани между здоровым беспокойством и расстройством - ключ к психическому равновесию. Узнайте о роли стресса и советах по его управлению.

Читать полностью » Эксперт: спорт и профилактика инфекций продлевают жизнь вчера в 22:26
Долголетие без диет и генетики: два привычных действия продлевают жизнь

Врач Хелен Эван-Хоуэллс назвала две привычки всех долгожителей — любовь к спорту и профилактику инфекций. К ним добавляются питание, сон и умеренность.

Читать полностью » Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице вчера в 21:47
Один простой приём во сне, который делает чудеса с позвоночником

Узнайте, как подушка между ног может улучшить качество вашего сна и помочь при болях в спине, радикулите и других проблемах — читайте далее.

Читать полностью » Овсянка, орехи и специи признаны лучшими согревающими продуктами в холодный сезон вчера в 20:41
Еда, что греет сильнее батареи: как помочь организму пережить морозы

Откройте для себя секреты согревающих продуктов: как овсянка, орехи и специи помогут вам справиться с морозами, обеспечив тепло и уют в зимние вечера.

Читать полностью » Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом вчера в 19:33
Магний на пятки перед сном: чудо-тренд TikTok или пустая трата денег

Магний — ключ к большему спокойствию ночью? Узнайте, почему магниевые лосьоны вызывают столько споров среди экспертов и как их использовать правильно.

Читать полностью » Диетологи: каши быстрого приготовления содержат меньше витаминов и клетчатки, чем цельнозерновые вчера в 18:37
Витамины сгорели, клетчатка исчезла — как каши превращаются в пустые калории

Не каждая каша заслуживает места на вашем столе: некоторые теряют пользу ещё на заводе. Разбираем, какие крупы действительно стоит варить по утрам.

Читать полностью » Кардиолог Шайлеш Сингх заявил, что высокий холестерин чаще связан с образом жизни, а не с генами вчера в 18:24
Не ДНК виновата, а тарелка: снизить холестерин без лекарств реально

Узнайте, как привычки питания, физическая активность и отказ от вредных привычек могут помочь снизить уровень холестерина. Корректируем здоровье вместе!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Пять упражнений для тела: бег с высоким подниманием бедра, бёрпи и Jumping Jacks
Еда
Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным
Еда
Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной
Садоводство
Удаление корней и мульчирование помогают остановить рост одуванчиков на участке
Красота и здоровье
Витамин D синтезируется под солнцем и необходим для костей и иммунитета
Авто и мото
Механик: перед зимним простоем аккумулятор нужно полностью зарядить
Авто и мото
CPCA: средний запас хода электромобилей в Китае превысил 528 км к III кварталу 2025 года
Питомцы
Эксперты предупредили: одежда и витамины без назначения могут навредить питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet