Как поднять потолок без ремонта: дизайнерские хитрости

Низкие потолки — распространённая проблема в старых домах и небольших квартирах. Но даже без перепланировки можно создать ощущение простора. Несколько дизайнерских приёмов помогут визуально увеличить высоту комнаты и сделать её легче и уютнее.

Вертикали в интерьере

Чтобы взгляд "устремлялся вверх", используйте вытянутые элементы:

шторы с драпировкой,

узкие зеркала,

вертикальные картины и фотообои,

высокие растения в кашпо,

молдинги и декоративные панели.

Главное — избегать ярких горизонтальных линий, которые визуально "режут" пространство.

Шторы от потолка до пола

Длинные занавески зрительно вытягивают стены. Идеальный вариант — потолочный карниз, создающий иллюзию, что ткань ниспадает сверху. Если такой возможности нет, подойдёт настенный карниз, установленный максимально близко к потолку. Лёгкие ткани усиливают эффект воздушности.

Светлые оттенки

Белый, бежевый, кремовый и светло-серый цвета отражают свет и добавляют комнате пространства. Особенно выигрышно смотрится единый светлый тон на стенах и потолке — так стираются границы и комната кажется выше.

Лёгкая мебель

Громоздкие шкафы и диваны "съедают" пространство. Модели на ножках выглядят легче и визуально приподнимают комнату. Свободное пространство под мебелью создаёт ощущение воздушности, что особенно актуально для маленьких помещений.

Освещение без тяжёлых люстр

Крупные люстры в комнатах с низкими потолками только усугубляют проблему. Лучшее решение — встроенные светильники, LED-подсветка или аккуратные трековые системы. Если хочется подвесной светильник, выбирайте лаконичные модели на длинном тонком проводе.

Итог

Низкие потолки — не приговор. Достаточно продуманного выбора текстиля, мебели, освещения и цвета, чтобы комната заиграла новыми красками и стала визуально просторнее.