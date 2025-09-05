Напиток, который повышает давление лучше кофе
Исследования доказывают: даже ежедневные тренировки не спасают от рисков долгого сидения. Как 3-минутные «перекусы» активностью снижают смертность на 40% и спасают от диабета.Читать полностью » сегодня в 10:14
Высокий холестерин — тихий убийца сосудов. Как снизить его без таблеток? Советы кардиолога: статины, красный дрожжевой рис, омега-3 и 5 правил образа жизни. Узнайте, какие симптомы требуют срочного анализа!Читать полностью » сегодня в 9:19
Врач назвала шесть привычек, которые медленно разрушают позвоночник. Некоторые из них кажутся безобидными, но последствия оказываются серьёзными.Читать полностью » сегодня в 9:14
Эндокринолог-диетолог Оксана Михалева раскрыла опасные продукты, ускоряющие старение: фастфуд, транжиры и обработанная пища провоцируют воспаления и разрушение клеток. Эксперт объяснила, как защитить организм с помощью рациона.Читать полностью » сегодня в 8:15
Осенью врачи советуют включать в меню сезонные овощи. Они укрепляют иммунитет и помогают организму подготовиться к холодам.Читать полностью » сегодня в 8:14
Диетолог Елена Соломатина раскрыла, как осенний рацион влияет на иммунитет: почему 80% защиты зависит от кишечника, какие фрукты опасны, и зачем есть сало. 3 ключевых компонента меню для борьбы с вирусами.Читать полностью » сегодня в 7:14
Доктор биологических наук Асият Абдуллаева предупреждает: алюминий, чугун и деревянная посуда могут выделять токсины. Пластиковые пакеты безопасны лишь 2-3 часа, а вакуумные контейнеры провоцируют рост опасных бактерий. Узнайте, почему стекло и эмаль — единственный разумный выбор.Читать полностью » сегодня в 7:12
Кашель у курильщиков часто считают безобидным спутником привычки. Но врачи уверены: он может быть сигналом опасных и необратимых болезней.Читать полностью »