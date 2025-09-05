Напиток, который повышает давление лучше кофе

При пониженном давлении многие сталкиваются с головокружением, слабостью и упадком сил. Врач-терапевт Полина Орлова в беседе с "ФедералПресс" поделилась простыми и доступными способами, которые помогают улучшить самочувствие в таких случаях.

Напитки, которые работают

Первым помощником остаётся кофе. Кофеин действительно способен повышать артериальное давление, однако важно соблюдать меру.

"Как известно, кофеин повышает давление. Но всё же врачи не рекомендуют пить более двух чашек этого напитка в день", — отметила врач Полина Орлова.

Хорошей альтернативой может стать зелёный чай — например, улун или жасмин. В нём содержится больше кофеина, чем в чёрном, но при этом он мягче воздействует на сердце.

Продукты для повышения давления

Эффективным средством считается гранатовый сок. Он не только поддерживает сосуды и сердце, но и разжижает кровь, действуя как натуральный биологически активный продукт.

Не менее полезны солёные продукты: огурцы, рыба, семечки. Соль способствует задержке жидкости в организме, а это естественным образом повышает давление.

"Гранат — это природный БАД, он особенно хорош при сердечных заболеваниях, разжижает кровь", — добавила Орлова.

Дополнительные методы

Для поддержания нормального самочувствия при гипотонии врачи также рекомендуют:

• лёгкие аэробные нагрузки, которые стимулируют кровообращение;

• управление кровотоком с помощью дыхательных практик и смены положений тела;

• препараты — ацетилсалициловую кислоту, цитрамон и норэпинефрин (назначаются врачом).

Эти способы помогают улучшить тонус сосудов и снизить проявления слабости.