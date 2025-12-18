Не огонь и не холод: на Кубани нашли третий способ обрабатывать продукты

В Кубани продолжают внедрять науку в реальные производственные процессы — в регионе разрабатывают технологию, которая может изменить подход к выпуску сушёных продуктов питания. Речь идёт об использовании низкотемпературной плазмы для обработки пищевого сырья, что позволит повысить качество продукции и снизить издержки. Об этом сообщает пресс-служба Кубанского научного фонда.

Технология для пищевой промышленности

Разработка ведётся на базе Кубанского государственного технологического университета. Учёные создают специализированное оборудование, предназначенное для обработки плодоовощного сырья с применением низкотемпературной плазмы. В дальнейшем технологию планируют внедрить непосредственно на производственных линиях по выпуску сушёных продуктов.

Проект ориентирован на решение прикладных задач бизнеса и реализуется при поддержке Кубанского научного фонда. Руководителем разработки выступает кандидат технических наук Иван Шорсткий. Индустриальным партнёром проекта стала компания "Биодинамика", которая заинтересована в практическом применении новой технологии. Общий объём финансирования составляет 8 млн рублей.

Ответ на вызовы рынка

В КНФ отмечают, что сегодня производители продуктов питания работают в условиях жёстких требований к качеству и безопасности продукции. Одновременно с этим отрасль сталкивается с высокой энергоёмкостью технологических процессов, что напрямую влияет на себестоимость готовых продуктов.

Использование низкотемпературной плазмы должно помочь решить сразу несколько задач. Ожидается, что оборудование позволит улучшить потребительские свойства сушёной плодоовощной продукции, повысить её безопасность и одновременно снизить затраты на производство за счёт более эффективного энергопотребления.

Эффект для бизнеса и региона

В результате реализации проекта компания "Биодинамика" получит современное технологическое решение, способное повысить эффективность работы предприятия. Речь идёт не только о сокращении энергозатрат, но и о снижении нагрузки на окружающую среду, что соответствует актуальным экологическим требованиям.

В Кубанском научном фонде подчёркивают, что значимость проекта выходит за рамки одного предприятия. Разработка соответствует стратегическим задачам развития пищевой промышленности и укрепления продовольственной безопасности Краснодарского края. В перспективе подобные технологии могут быть тиражированы и использованы другими предприятиями агропромышленного комплекса региона.