Силуэт масляного насоса ночью
Силуэт масляного насоса ночью
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:03

Низкая сера — высокий спрос: как меняется структура российской нефтедобычи

Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин

Качество российской нефти остаётся важным фактором для отрасли на фоне усложнения добычи и постепенного истощения традиционных месторождений. Значительная часть сырья по-прежнему относится к наиболее "чистым" сортам, однако структура добычи и география производства будут меняться. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Доля низкосернистой нефти в добыче

По словам руководителя проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилла Шашкина, около трети российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. По состоянию на конец 2024 года доля таких сортов составляет 32%, тогда как 49% добычи приходится на сернистую нефть и ещё 19% — на высокосернистую.

Низкосернистая нефть считается наиболее качественной, поскольку требует меньших затрат на переработку и более востребована на рынке. При этом её добыча в России сосредоточена как в традиционных, так и в относительно новых нефтедобывающих регионах.

География добычи "чистой" нефти

Основной объём низкосернистой нефти по-прежнему обеспечивают регионы Западной Сибири. По расчётам аналитика, по 23% такой добычи приходится на Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти территории остаются базой российской нефтяной отрасли на протяжении десятилетий.

Значительные объёмы низкосернистой нефти добываются и в Восточной Сибири. На Красноярский край приходится 11%, на Якутию — 10%, на Иркутскую область — 8%. Эти регионы постепенно укрепляют свои позиции в структуре нефтедобычи страны.

Запасы и будущие сдвиги в отрасли

Аналогичная картина наблюдается и в структуре извлекаемых запасов низкосернистой нефти. В ЯНАО и ХМАО сосредоточено по 3,9 млрд тонн (24%) и 3,8 млрд тонн (24%) соответственно, ещё 3,4 млрд тонн (21%) приходится на Красноярский край.

"В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", — отметил Кирилл Шашкин.

Трудноизвлекаемые и высокосернистые запасы

Эксперт подчёркивает, что доля трудноизвлекаемых запасов в текущей добыче уже достигает 63% и в дальнейшем будет расти. Это означает усложнение технологий и повышение себестоимости производства нефти.

К традиционным районам добычи относится и Урало-Поволжье, где сегодня производится почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере истощения запасов в этом макрорегионе доля нефти с высоким содержанием серы будет постепенно снижаться, что также повлияет на общую структуру добычи в стране.

