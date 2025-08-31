Хотите собаку без линьки? Есть 8 пород, которые удивят вас

Если вы мечтаете о собаке, но не хотите ежедневно убирать шерсть по всей квартире, есть хорошие новости — существует несколько пород, которые практически не линяют. Это не значит, что они не требуют ухода: у большинства шерсть растёт постоянно и нуждается в регулярной стрижке и расчесывании. Но зато ваш диван, ковры и одежда останутся в чистоте.

Важно понимать: абсолютно гипоаллергенных собак не существует. Аллергия чаще всего связана не с шерстью, а с перхотью и белками в слюне. Однако породы с минимальной линькой действительно облегчают жизнь аллергикам и подходят для тех, кто ценит чистоту дома.

Афганская борзая

Известна своей длинной шелковистой шерстью, которая почти не выпадает. Но взамен требуется тщательный уход: купания, расчесывания и борьба с колтунами. Афганы активны, умны и требуют ежедневных прогулок.

Американский голый терьер

У этой собаки шерсти практически нет, поэтому линька отсутствует полностью. Зато коже нужна защита — от холода и от солнца. Голые терьеры энергичны, дружелюбны и обожают быть рядом с хозяином.

Бедлингтон-терьер

С "бараньей" кудрявой шерстью, которая не осыпается, бедлингтон похож на ягнёнка. Но ему необходимы регулярная стрижка и уход. Активные и ласковые, они сочетают охотничий азарт и нежный характер.

Бишон фризе

Пушистый белоснежный "комочек" с шерстью, напоминающей вату. Она не выпадает, а растёт постоянно. Без стрижки и расчёсывания быстро сваливается. По характеру бишоны дружелюбные, весёлые и отлично подходят для семей с детьми.

Китайская хохлатая

Бывает двух типов: голый (шерсть только на голове, хвосте и лапах) и "пуховый". Обе разновидности почти не линяют. Голые собаки требуют ухода за кожей, а "пуховые" — регулярного расчесывания. Это преданные, ласковые и контактные питомцы.

Котон-де-тулеар

"Хлопковая собака" с белой мягкой шерстью, похожей на вату. Она не линяет, но нуждается в купаниях и расчесывании. Котон — весёлый компаньон, который любит общение, игры и быстро обучается.

Ирландский водяной спаниель

Крупный спаниель с плотной курчавой шерстью шоколадного оттенка. Почти не линяет, ухаживать легко — достаточно расчёсывать раз в неделю и подстригать время от времени. Это энергичные собаки, которые обожают воду и нуждаются в активных занятиях.

Керри-блю-терьер

Энергичный и умный терьер с волнистой голубовато-серой шерстью. Она не осыпается, но требует регулярной стрижки. Эти собаки обожают активные прогулки и эмоциональный контакт с человеком.

Хотя абсолютно гипоаллергенных собак не существует, породы, которые почти не линяют, помогают содержать дом в чистоте и нередко подходят людям с аллергией. Но важно помнить: каждая из них нуждается в своём особом уходе.