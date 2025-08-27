Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ши-тцу
© flickr.com by Jim Winstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Собака в доме, а шерсти нет: 10 пород удивляют хозяев чистотой

Patas da Casa опубликовала рейтинг пород собак, которые не оставляют шерсть дома

Мало кто задумывается, что выбор собаки напрямую влияет на чистоту дома. Одни породы оставляют клочья шерсти на мебели и коврах, а другие — почти не линяют, облегчая жизнь владельцу. Эксперты компании Patas da Casa составили список из десяти пород, которые линяют значительно меньше остальных.

Пудель — классический пример

Эта порода давно зарекомендовала себя как одна из самых "чистых". Несмотря на пышную шубку, пудели практически не линяют. Единственный нюанс — регулярное расчесывание кудрей, чтобы они сохраняли аккуратный вид.

Китайская хохлатая — собака с "прической"

Уникальная особенность этой породы — почти голое тело. Небольшие участки шерсти остаются лишь на голове, лапах и хвосте. Линька у китайской хохлатой минимальная, а уход за ней прост и удобен.

Йоркширский терьер — пушистый, но не проблемный

Маленький и энергичный йоркшир часто обманывает своим видом. Кажется, что длинная и шелковистая шерсть должна линять сильно, но это не так. Всё, что нужно хозяину, — расчёсывать питомца через день.

Фокс-паулистинья — гордость Бразилии

Эта короткошерстная собака известна простотой ухода. Чтобы шерсть не осыпалась по дому, достаточно раз в неделю пройтись по ней специальной массажной перчаткой.

Мальтийская болонка — белоснежный компаньон

Даже в сезон линьки эта порода редко оставляет следы шерсти. Мальтийская болонка идеально подходит для тех, кто не готов тратить много времени на уборку.

Ши-тцу — густая шерсть без хлопот

Пышная шубка ши-тцу выглядит требовательной, но в реальности уход за ней несложен. Главное — расчёсывать питомца, чтобы не появлялись колтуны.

Лхаса апсо — длинная шерсть без сюрпризов

Эта собака с густой прямой шерстью линяет мало, хотя требует регулярного ухода. Для семьи, готовой к ежедневному расчёсыванию, лхаса апсо станет отличным выбором.

Бишон фризе — кудрявый пушистик

Белоснежный бишон — ещё одна кудрявая порода, которая почти не линяет. Пара расчёсываний в неделю — и собака выглядит как игрушка.

Шнауцер — надёжный сторож

Жёсткая шерсть шнауцера не осыпается по дому. Если линька кажется слишком сильной, это сигнал обратиться к ветеринару, ведь сама порода к этому не склонна.

Дворняжка — приятный сюрприз

Метисы могут стать настоящим открытием. Многие из них обладают короткой шерстью и линяют крайне мало. Здесь всё зависит от генетики, но шанс найти "чистоплотного" компаньона очень велик.

Такие породы подойдут тем, кто хочет завести собаку, но при этом сохранить дом в чистоте. Главное помнить: минимальная линька не отменяет ухода за шерстью и регулярного внимания к питомцу.

