Собака в доме, а шерсти нет: 10 пород удивляют хозяев чистотой

Мало кто задумывается, что выбор собаки напрямую влияет на чистоту дома. Одни породы оставляют клочья шерсти на мебели и коврах, а другие — почти не линяют, облегчая жизнь владельцу. Эксперты компании Patas da Casa составили список из десяти пород, которые линяют значительно меньше остальных.

Пудель — классический пример

Эта порода давно зарекомендовала себя как одна из самых "чистых". Несмотря на пышную шубку, пудели практически не линяют. Единственный нюанс — регулярное расчесывание кудрей, чтобы они сохраняли аккуратный вид.

Китайская хохлатая — собака с "прической"

Уникальная особенность этой породы — почти голое тело. Небольшие участки шерсти остаются лишь на голове, лапах и хвосте. Линька у китайской хохлатой минимальная, а уход за ней прост и удобен.

Йоркширский терьер — пушистый, но не проблемный

Маленький и энергичный йоркшир часто обманывает своим видом. Кажется, что длинная и шелковистая шерсть должна линять сильно, но это не так. Всё, что нужно хозяину, — расчёсывать питомца через день.

Фокс-паулистинья — гордость Бразилии

Эта короткошерстная собака известна простотой ухода. Чтобы шерсть не осыпалась по дому, достаточно раз в неделю пройтись по ней специальной массажной перчаткой.

Мальтийская болонка — белоснежный компаньон

Даже в сезон линьки эта порода редко оставляет следы шерсти. Мальтийская болонка идеально подходит для тех, кто не готов тратить много времени на уборку.

Ши-тцу — густая шерсть без хлопот

Пышная шубка ши-тцу выглядит требовательной, но в реальности уход за ней несложен. Главное — расчёсывать питомца, чтобы не появлялись колтуны.

Лхаса апсо — длинная шерсть без сюрпризов

Эта собака с густой прямой шерстью линяет мало, хотя требует регулярного ухода. Для семьи, готовой к ежедневному расчёсыванию, лхаса апсо станет отличным выбором.

Бишон фризе — кудрявый пушистик

Белоснежный бишон — ещё одна кудрявая порода, которая почти не линяет. Пара расчёсываний в неделю — и собака выглядит как игрушка.

Шнауцер — надёжный сторож

Жёсткая шерсть шнауцера не осыпается по дому. Если линька кажется слишком сильной, это сигнал обратиться к ветеринару, ведь сама порода к этому не склонна.

Дворняжка — приятный сюрприз

Метисы могут стать настоящим открытием. Многие из них обладают короткой шерстью и линяют крайне мало. Здесь всё зависит от генетики, но шанс найти "чистоплотного" компаньона очень велик.

Такие породы подойдут тем, кто хочет завести собаку, но при этом сохранить дом в чистоте. Главное помнить: минимальная линька не отменяет ухода за шерстью и регулярного внимания к питомцу.