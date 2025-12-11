Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:20

Икорный лоттерейный билет: челябинцы рискуют, покупая деликатес с доставкой из объявлений

Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU

Необычно низкие цены на красную икру привлекли внимание жителей Челябинской области: в сети появились десятки объявлений о продаже деликатеса по стоимости, несопоставимой с рыночной. Об этом сообщает URA. RU, анализируя предложения, размещённые на популярных площадках.

Где и по какой цене предлагают икру

Судя по объявлениям, приобрести деликатес можно по цене от 65 до 126 рублей за банку — в десятки раз дешевле стоимости аналогичной продукции в рознице. Продавцы уверяют, что товар соответствует ожиданиям покупателей: в описаниях подчёркивается отсутствие горечи, посторонних запахов и излишней жидкости. Они также отдельно отмечают, что речь идёт не об имитации, а о "настоящей, свежей икре".

"Икра действительно вкусная и свежая. Без горечи, лишних привкусов и запахов. Не жидкая, как в популярных эконом магазинах, это не имитация из желатина", — уверяют продавцы в объявлениях на популярном сайте.

Некоторые обещают организовать доставку, однако условия покупки предполагают значительные объёмы: минимальный заказ начинается от 30 банок.

Что важно учитывать покупателям

Авторы объявлений подчёркивают, что чем больше партии покупают челябинцы, тем ниже оказывается конечная цена за банку. Такой подход создаёт иллюзию выгодной оптовой покупки, особенно накануне Нового года, когда спрос на деликатес традиционно растёт. Однако крупные минимальные партии могут затруднить проверку качества товара перед оплатой, поскольку приобрести одну банку "на пробу" практически невозможно.

Покупатели обсуждают в соцсетях, что столь низкая стоимость вызывает вопросы о происхождении продукта, условиях его хранения и реальном составе. Отдельные пользователи связывают массовое появление объявлений с предновогодним ажиотажем, когда спрос повышается, а рынок наполняется нетипично дешёвыми предложениями, требующими особой осторожности.

