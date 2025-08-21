Живот уходит без качалки: испанский метод покоряет фитнес-мир

Вы тренируетесь в зале, но не видите заметного результата в области живота? Возможно, стоит попробовать методику, специально разработанную для работы с мышцами кора — Low Pressure Fitness (LPF).

Эта техника, созданная в Испании доктором Тамарой Риаль, направлена на снижение внутрибрюшного давления, активацию глубоких мышц кора (в частности, поперечной мышцы живота) и укрепление тазового дна. Сегодня LPF становится всё популярнее среди тех, кто хочет не просто "подкачать пресс", а по-настоящему укрепить и оздоровить зону живота.

Чем полезен LPF

По словам Патрисии Капушо, технического менеджера Cia Athletica, занятия LPF дают гораздо больше, чем просто эстетический эффект.

"Во время тренировки используются дыхательные техники, гипопрессивные упражнения, нейродинамика и работа с фасциями. Всё это помогает улучшить осанку, скорректировать дыхание и уменьшить окружность живота", — отмечает специалист.

Регулярная практика LPF способствует:

тонусу мышц живота;

профилактике травм;

предупреждению недержания мочи;

улучшению работы кишечника;

повышению спортивных показателей;

улучшению качества жизни.

Особенно полезен метод для женщин с послеродовым диастазом или выраженной дряблостью живота: упражнения помогают восстановить функциональность мышц и вернуть упругость.

Когда ждать результат

Первый эффект виден сразу: улучшается осанка и дыхательные привычки. Но для стойких изменений нужна регулярность.

Минимальная частота — 1 раз в неделю .

Уже через 10-12 занятий эстетический результат становится заметным: живот подтягивается, уменьшается в объёме, улучшается тонус.

Что дополнит эффект

Хотя LPF даёт отличные результаты, его эффект будет значительно выше при сочетании с другими привычками:

сбалансированное питание;

силовые тренировки;

кардио или спортивные активности по выбору.

Таким образом, LPF лучше воспринимать как часть комплексного ухода за телом.

Low Pressure Fitness — это не просто альтернатива классическим упражнениям на пресс, а методика, которая работает глубже и эффективнее. Она сочетает эстетику, здоровье и функциональность, помогая укрепить кор и добиться плоского живота без перегрузки организма.