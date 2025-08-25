Tesla неожиданно убрала несколько функций — водители спорят, стало ли лучше

Электромобили Tesla давно славятся высокой эффективностью, однако даже они не застрахованы от так называемого фантомного разряда — ситуации, когда батарея теряет заряд, пока машина стоит без движения.

Теперь компания предложила решение: специальный "режим низкого энергопотребления", который автоматически отключает ряд второстепенных функций, чтобы продлить срок работы аккумулятора.

Почему это важно

Даже во время стоянки электрокары расходуют энергию. Машина поддерживает в активном состоянии системы вроде Sentry Mode (режим охраны), Summon Standby (ожидание вызова) и другие. Всё это требует ресурсов.

Особенно ощутимо это проявляется, если автомобиль надолго оставляют, например, на парковке аэропорта. В таких случаях владелец может вернуться и обнаружить заметно разряженную батарею.

Как работает новая функция

В примечаниях к обновлению Tesla уточнили, что когда включен режим низкого энергопотребления, ваш автомобиль будет экономить энергию, автоматически отключая следующие функции:

Sentry Mode

Summon Standby

Питание через аутлеты

Поддержание питания аксессуаров

Климат-контроль и Camp Mode

Запланированный прогрев или охлаждение

Защиту салона от перегрева

Во время зарядки с включённым режимом низкого энергопотребления:

Sentry Mode и дополнительное питание останутся доступными.

Режимы Keep Climate On и Camp Mode можно использовать только при подключении к

Supercharger

Компания предупреждает, что даже в этом режиме машина продолжает потреблять немного энергии для работы в "спящем" состоянии и взаимодействия с приложением. В холодную погоду расход может быть выше.

Реакция владельцев

Некоторые пользователи уже протестировали функцию. Один из них поделился впечатлениями:

"Я пользуюсь функцией "свободные руки” для открытия багажника, поэтому заменил быстрое нажатие на кнопку и включил режим пониженного энергопотребления", — написал владелец Tesla Уэс.

Предыстория

По всей видимости, новая опция стала ответом на реальные жалобы. Так, ранее владелец Cybertruck рассказал, что его пикап продолжал тратить заряд, даже когда неделями стоял на парковке в аэропорту, пока он находился за границей. По возвращении водитель столкнулся с серьёзной проблемой: батарея оказалась сильно истощена.

Внедрение "режима низкого энергопотребления" может стать спасением в таких ситуациях, позволяя Tesla сохранить репутацию и подарить владельцам больше уверенности в своём автомобиле.