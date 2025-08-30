Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:57

Машина едва съехала с завода — и уже на продаже: в чём подвох

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке

Почему на рынке всё чаще появляются "новые" машины с крошечным пробегом? Кажется странным: автомобиль только что сошёл с конвейера, проехал пару сотен километров — и уже выставлен на продажу. Однако это явление становится всё более заметным, и у него есть целый ряд объяснений.

Продажа после ДТП

Одной из наиболее распространённых причин быстрой перепродажи называют аварии. Даже после лёгких ДТП, когда машина получает косметические повреждения, многие владельцы стараются избавиться от транспорта.

"Лучше продать автомобиль, чем рисковать скрытыми дефектами и последующими затратами", — пояснил представитель ГАИ.

На рынке такие машины появляются часто: внешне они выглядят идеально, но прошлое у них уже не безупречное.

Финансовые сложности

Вторая по значимости причина — кредиты. Нередко люди берут автомобиль в рассрочку или лизинг, но спустя несколько месяцев понимают, что не справляются с выплатами. Тогда единственным выходом становится продажа авто. Чаще всего речь идёт о тех, кто попал в долговую яму или кардинально изменил планы. По статистике банков, около 20-25 % заемщиков в первый год испытывают трудности с регулярными платежами — и именно их автомобили попадают на вторичный рынок почти новыми.

Перекупщики и автосалоны

Есть и другие объяснения. На рынке активно работают перекупщики, которые привозят машины из-за границы. Они могут проехать на них несколько сотен или тысяч километров, после чего выставляют на продажу. Кроме того, автосалоны используют собственную схему: для тест-драйвов и демонстраций они берут свежие автомобили, которые затем уже не могут продать как новые. Так появляется категория машин с небольшим пробегом, но с заметной скидкой от первоначальной цены.

Такси и личное разочарование

В число продавцов также входят таксопарки. Иногда компании закупают свежие автомобили, но уже через несколько месяцев выясняется, что техника не выдерживает интенсивной эксплуатации или просто не соответствует ожиданиям. Тогда автопарк спешно распродаёт такие машины, пока их стоимость не упала слишком сильно.

Случаются и сугубо личные истории. Кому-то автомобиль оказался неудобен из-за размеров, кому-то не подошёл по динамике или расходу топлива.

"Я понял, что машина мне просто не нравится, и решил сменить её, пока она ещё в отличном состоянии", — рассказывают владельцы.

Почему цены ниже

Хотя пробег у таких авто минимален, они всё равно попадают в категорию подержанных. Для покупателя это шанс сэкономить — иногда разница с новым аналогом достигает 20-30 %. Однако эксперты советуют быть осторожными: каждая "почти новая" машина имеет свою историю, которую важно тщательно проверить.

