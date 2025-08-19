Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
борнеоская ящерица
борнеоская ящерица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:12

Рептилии в квартире: минимальный уход и максимум удовольствия

Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры

Мечтали о питомце, который не требует ежедневных прогулок, частого кормления и постоянного внимания? Рептилии — идеальный выбор для занятых людей! Они не скучают в одиночестве, не нуждаются в сложном уходе, но при этом остаются удивительными и загадочными созданиями.

Змеи: элегантные и непритязательные

Не все змеи опасны, а в зоомагазинах продают исключительно безопасные виды. Популярные варианты для дома:

  • кукурузная змея (маисовый полоз) — дружелюбная и яркая.
  • королевская змея — спокойная и красивая.
  • питон или розовый удав — для тех, кто готов к более крупному питомцу.

Важно: заранее узнайте, до каких размеров вырастет змея, и подготовьте террариум подходящего размера.

Леопардовый эублефар: миниатюрный и долгоживущий

Эти гекконы — отличные питомцы для квартиры:

  • не требуют сложного ухода.
  • живут до 20 лет и больше.
  • питаются сверчками и мучными червями (корм легко купить).

Идеальный вариант для тех, кто хочет завести питомца надолго, но не готов к ежедневной суете.

Черепахи: медленные, но надежные

Черепахи — одни из самых неприхотливых рептилий.

  • красноухая черепаха — популярный выбор.
  • расписная черепаха — остаётся маленькой и живёт более 30 лет.

Особенности ухода:

  • кормление через день (насекомые, зелень, рыба).
  • контроль температуры воды и воздуха в террариуме.

Если вы ищете питомца, который не будет требовать много времени, но при этом подарит радость наблюдения за его жизнью, рептилии — отличный выбор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как жара влияет на аппетит собак: данные ветеринарной практики сегодня в 12:01

Они страдают молча: почему лето — самое тяжёлое время для питомцев

Почему летом собаки могут отказываться от еды? Узнайте о причинах потери аппетита у питомцев и как обеспечить им комфорт в жару.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением сегодня в 11:35

Чистая миска игнорируется, грязный унитаз — в почёте: загадка кошек

Кошки часто пьют воду из унитаза, что может угрожать их здоровью. Узнайте, почему они это делают и как отучить от опасной привычки.

Читать полностью » Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка вчера в 10:12

Когда снег — не беда, а праздник: породы, созданные для холода

Зима для некоторых собак — не испытание, а праздник! Узнайте о пордах, которые с радостью живут в морозы, и как заботиться о них в этот период.

Читать полностью » Немецкий дог и ротвейлер подвержены сердечным болезням и доживают до 10 лет сегодня в 9:06

Каждый вдох — борьба: как плоская морда сокращает жизнь собак

Узнайте, какие крупные собаки проживают меньше 10 лет, и что стоит за их короткой жизнью. Откройте секреты здоровья популярных пород.

Читать полностью » Автокормушка выдаёт корм по таймеру и помогает соблюдать режим питания кошки сегодня в 8:22

Когда хозяина нет дома, спасает только это гаджет: кошка никогда не останется голодной

Автоматическая кормушка для кошек — ваше спасение в динамичном ритме жизни! Узнайте, как облегчить уход за питомцем и сохранить его здоровье.

Читать полностью » Ветеринары считают, что взрослую кошку можно оставить одну до трёх суток сегодня в 7:42

Два дня без хозяина — и кошка превращается в бомбу замедленного действия: как оставить её одну

Можно ли оставить кошку одну на день или два? Узнайте, как долго питомец может быть без хозяев и что нужно для его комфорта.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: прогулки в шлейке создают риск побега кошки сегодня в 6:35

Хозяин хотел развлечь — а кошка пропала: риски выгула в шлейке

Шлейка для кошки кажется безобидной, но может привести к побегу и серьезным последствиям. Узнайте, как сделать жизнь питомца безопаснее и интереснее без прогулок.

Читать полностью » Афганская борзая и бигль проявляют независимость и плохо поддаются дрессировке сегодня в 5:09

Эти породы собак почти невозможно воспитать: подумайте дважды перед покупкой

Дрессировка домашних любимцев может стать настоящим испытанием. Узнайте, какие породы собак требуют больше терпения и усилий и что ждет их хозяев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год
Еда

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю
Туризм

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме
Красота и здоровье

Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор
Дом

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования
Питомцы

Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов
Наука и технологии

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий
Садоводство

В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru