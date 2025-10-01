Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сансевиерия
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Забыли про горшок на месяц? Эти растения даже не заметят

Сансевиерия, хлорофитум и алоэ названы самыми выносливыми растениями

Многие считают себя "нерастительным типом" после первой неудачи с комнатным цветком. Листья увяли, грунт закис, и горшок отправился на балкон или в мусор. Но не все растения одинаково требовательны: есть такие, что выдержат редкий полив, тусклый свет и даже ваше равнодушие.

Если вы хотите украсить дом зеленью без лишних забот, обратите внимание на этих "чемпионов по выживанию".

Тёщин язык (сансевиерия)

Почему хороший выбор?
Устойчива к сухому воздуху и редкому поливу: мясистые листья накапливают влагу и позволяют неделями обходиться без воды. Легко переносит полутень.

Когда выбрать?
Если у вас мало света, часто бываете в разъездах или просто забываете про растения.

Зеленушка (хлорофитум)

Почему хороший выбор?
Быстро растёт, очищает воздух, легко приспосабливается к условиям. Дает "деток", которые можно пересаживать.

Когда выбрать?
Подходит для семей с детьми и животными, а также для тех, кто хочет быстро озеленить помещение.

Пальма холостяка (замиокулькас)

Почему хороший выбор?
Выдерживает сухой воздух, полив раз в месяц и слабое освещение. Листья глянцевые, тёмно-зелёные, декоративные.

Когда выбрать?
Идеален для офисов, минималистичных интерьеров и занятых людей.

Футока (эпипремнум золотистый)

Почему хороший выбор?
Быстрорастущая лиана, устойчива к разным условиям. Даже если часть побегов подсохнет, остальные продолжат развиваться.

Когда выбрать?
Для подвесных кашпо, полок и подоконников. Легко размножается в воде.

Алоэ вера

Почему хороший выбор?
Минимальный уход + польза. Сок листьев помогает при ожогах и укусах. Выдерживает засуху, но не переносит избыточной влаги.

Когда выбрать?
Если нужен "практичный" зелёный питомец для солнечного окна.

Лилия мира (спатифиллум)

Почему хороший выбор?
Сигнализирует о жажде вялостью листьев. Цветёт даже в полутени, белые соцветия выглядят нарядно.

Когда выбрать?
Если хотите цветущее растение без сложного ухода.

Советы по уходу

  • Поливайте только тогда, когда верхний слой грунта сухой.

  • Ставьте в места без сквозняков, но с доступом к рассеянному свету.

  • Горшок должен быть с дренажными отверстиями.

  • Листья время от времени протирайте от пыли.

