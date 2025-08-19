Пять морских обитателей, которые сделают вашу жизнь легче и ярче

Мечтаете о питомце, за которым не нужно постоянно ухаживать? Эти морские обитатели идеально подойдут — они живут своей жизнью, а вам остаётся лишь иногда за ними присматривать.

Бойцовая рыбка (петушок). Петушки не только красивы, но и неприхотливы. Им не нужен большой аквариум — подойдёт даже трёхлитровая банка. Правда, воду всё же придётся менять, но зато сложного оборудования не требуется.

Они могут жить в одиночестве и не требуют компании — это их главное преимущество.

Рак-отшельник. Эти существа спокойны и неторопливы. Им нужен террариум от 20 литров, а главная забота хозяина — вовремя подбирать новые раковины по мере роста питомца. Чистка — раз в неделю. Корм — гранулы или свежие остатки (убирать ежедневно).

Морские обезьянки (рассольные креветки). Помните "волшебных" питомцев из детства? Эти крохи живут до двух лет, кормить их нужно всего пару раз в неделю, а воду менять — раз в месяц.

Улитки. Живут до 15 лет. Едят овощи и яичную скорлупу. Уборка — раз в неделю.

Африканские карликовые лягушки. Миниатюрные (до 4 см) и тихие, они уживаются с рыбками. Корм — черви и креветки, но следите, чтобы не съели соседей-"обезьянок".