Шерсть не на диване, а в расчёске: породы для тех, кто не любит убираться

Многие отказываются от идеи завести кошку только потому, что уверены: питомец потребует ежедневных многочасовых игр, внимания и сложного ухода. Особенно часто этот страх возникает у людей с плотным рабочим графиком. Но опыт заводчиков показывает: есть породы, которые прекрасно чувствуют себя даже в доме, где хозяева бывают дома только вечером.

Породы, подходящие для занятых владельцев

Британская короткошёрстная

Эти кошки — воплощение спокойствия. Их густая, но короткая шерсть требует минимального ухода: раз в неделю расчёска, в период линьки — дважды. По характеру британцы выдержанные, не шумят ночами и спокойно ждут хозяина с работы. Важный момент — склонность к полноте, поэтому питание стоит контролировать.

Русская голубая

Кошка с серебристой шерстью и аристократичным характером. Уход сводится к лёгкому расчёсыванию, линька не доставляет проблем. Такие кошки выбирают себе "любимого человека" и привязываются именно к нему. Они удивительно синхронизируются с режимом семьи, не нарушая ночной покой.

Американская короткошёрстная

Происходит от рабочих кошек фермеров, поэтому отличается крепким здоровьем. Шерсть плотная, ухаживать просто. Эти питомцы умеют занимать себя сами, хорошо ладят с детьми и не склонны к агрессии.

Европейская короткошёрстная

Порода, сформированная естественным путём. Отличается устойчивой психикой и простым уходом. Требует только базового набора заботы: корм, вода и чистый лоток. Отличный вариант для тех, кто не хочет осложнений.

Шотландская прямоухая

На вид похожа на британца, но по характеру мягче и контактнее. Легко приспосабливается к распорядку семьи, дружелюбна к детям и другим животным. Следить нужно лишь за питанием, чтобы не допустить набора лишнего веса.

Бомбейская кошка

Элегантная порода с блестящей чёрной шерстью. Уход элементарный: шерсть короткая, иногда её можно протирать влажной тканью для блеска. Бомбейские кошки спокойны и редко мяукают, а линька практически незаметна.

Мэнкс

Кошка без хвоста или с коротким хвостом. Отличается спокойствием и уравновешенностью, умеет подстраиваться под привычки семьи. Минимальный уход за шерстью и высокая адаптивность делают её удобной для занятых людей.

Таблица сравнения пород