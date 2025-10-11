Пульс в норме, жир уходит: режим, который врачи прописали бы всем
Многие уверены, что похудеть можно только через изнуряющие тренировки и часами пот на беговой дорожке. Однако специалисты издания Men Today напомнили: чтобы добиться формы, не обязательно "умирать" в спортзале. Существует противоположный метод — "антитренировки", или, как их называют тренеры, LISS (Low Intensity Steady State) — низкоинтенсивная кардионагрузка в устойчивом темпе.
"Тренировки LISS полезны для тех, кто восстанавливается после травм, только начинает заниматься или хочет сохранить здоровье и форму без риска перетренироваться", — сообщили журналисты Men Today.
Что такое LISS и чем оно отличается от обычного кардио
LISS-тренировки — это физическая активность в комфортном ритме, без скачков пульса и перегрузок. В отличие от HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок), где чередуются периоды максимальной нагрузки и отдыха, LISS предполагает плавное движение в одном темпе в течение 30-60 минут.
Типичные примеры LISS:
• быстрая ходьба;
• плавание в спокойном ритме;
• велопрогулка;
• йога низкой динамики;
• работа на эллипсе с постоянной скоростью.
Главная цель — держать пульс в зоне 50-60 % от максимального, что примерно соответствует "разговорному" дыханию: когда вы можете спокойно говорить, не задыхаясь.
Почему LISS называют "антитренировками"
Название может звучать провокационно, но суть в том, что такие занятия противоположны модным интенсивным программам. Здесь не нужны рекорды и тяжёлые веса. Тело работает мягко, но стабильно, расходуя энергию за счёт окисления жиров.
LISS помогает:
• снижать уровень стресса и кортизола;
• активировать жиросжигание без разрушения мышц;
• улучшать восстановление после тяжёлых тренировок;
• укреплять суставы и сердечно-сосудистую систему.
Эффект от таких "спокойных" тренировок проявляется не сразу, но зато он устойчив и безопасен для здоровья.
Советы шаг за шагом: как практиковать LISS
-
Выберите приятную активность. Это может быть прогулка в парке, езда на велосипеде, плавание или лёгкая йога.
-
Контролируйте пульс. Идеально — 50-60 % от максимума (220 минус возраст). Например, для 35-летнего мужчины это около 90-110 ударов в минуту.
-
Занимайтесь регулярно. Оптимально — 4-5 раз в неделю по 40-60 минут.
-
Следите за дыханием. Оно должно оставаться ровным, без одышки.
-
Добавьте музыку или аудиокнигу. Это помогает расслабиться и сделать процесс приятным.
Таблица сравнения: LISS и HIIT
|Параметр
|LISS
|HIIT
|Интенсивность
|Низкая
|Высокая
|Пульс
|50-60 % от максимума
|80-95 % от максимума
|Эффект
|Повышение выносливости, сжигание жира
|Быстрое развитие силы и скорости
|Подходит для
|Начинающих, восстановления
|Опытных спортсменов
|Риск травм
|Минимальный
|Выше среднего
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Пренебрегать разминкой.
→ Последствие: Риск растяжения и боли в мышцах.
→ Альтернатива: 5-10 минут лёгких движений перед началом (повороты, шаги, вращения суставов).
• Ошибка: Двигаться слишком быстро.
→ Последствие: Переход из зоны LISS в HIIT, что снижает эффективность.
→ Альтернатива: Поддерживайте стабильный темп, контролируйте дыхание.
• Ошибка: Редкие тренировки.
→ Последствие: Отсутствие накопительного эффекта.
→ Альтернатива: Делайте 4-5 лёгких сессий в неделю.
А что если хочется большего эффекта?
LISS можно сочетать с силовыми упражнениями. Например, 30 минут быстрой ходьбы утром и 2-3 тренировки с гантелями в неделю дадут результат быстрее, чем одно из направлений по отдельности. Также можно чередовать LISS и HIIT, если организм готов к нагрузкам.
Плюсы и минусы LISS
|Плюсы
|Минусы
|Безопасно для суставов
|Требует больше времени
|Подходит для любого возраста
|Медленный визуальный результат
|Снижает стресс и улучшает сон
|Может показаться однообразным
|Эффективно сжигает жир
|Меньше стимулирует рост мышц
FAQ
Как понять, что я тренируюсь в режиме LISS?
Если во время занятия вы можете спокойно говорить, но чувствуете лёгкое тепло и ускоренное дыхание — вы в нужной зоне.
Можно ли заниматься LISS каждый день?
Да, при умеренном темпе организм не перегружается. Главное — не превышать час и следить за самочувствием.
Что лучше для похудения — бег или LISS?
LISS эффективнее для долгосрочного жиросжигания и не вызывает переутомления. Быстрый бег даёт быстрый результат, но риск травм выше.
Мифы и правда
Миф 1: Без пота нет результата.
Правда: Жир сгорает и при умеренной нагрузке — главное, чтобы она была регулярной.
Миф 2: LISS не работает для мужчин.
Правда: Умеренное кардио одинаково эффективно для обоих полов — особенно в сочетании с силовыми.
Миф 3: Это слишком просто, чтобы помогать.
Правда: Простота LISS — его преимущество: стабильность важнее интенсивности.
3 интересных факта
-
У людей, практикующих LISS, риск гипертонии снижается на 30 %.
-
Даже 20 минут быстрой ходьбы в день повышают когнитивные способности и концентрацию.
-
LISS увеличивает чувствительность тканей к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови.
Исторический контекст
Кардио в мягком темпе существовало задолго до фитнес-индустрии. В 1960-х японские тренеры использовали медленную ходьбу как восстановительный метод для спортсменов после травм. Сегодня LISS возвращается как универсальный способ укрепить здоровье без стресса для тела.
