Девушка в джинсах
Девушка в джинсах
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Пульс в норме, жир уходит: режим, который врачи прописали бы всем

Men Today: похудеть можно без изнурительных тренировок благодаря методу LISS

Многие уверены, что похудеть можно только через изнуряющие тренировки и часами пот на беговой дорожке. Однако специалисты издания Men Today напомнили: чтобы добиться формы, не обязательно "умирать" в спортзале. Существует противоположный метод — "антитренировки", или, как их называют тренеры, LISS (Low Intensity Steady State) — низкоинтенсивная кардионагрузка в устойчивом темпе.

"Тренировки LISS полезны для тех, кто восстанавливается после травм, только начинает заниматься или хочет сохранить здоровье и форму без риска перетренироваться", — сообщили журналисты Men Today.

Что такое LISS и чем оно отличается от обычного кардио

LISS-тренировки — это физическая активность в комфортном ритме, без скачков пульса и перегрузок. В отличие от HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок), где чередуются периоды максимальной нагрузки и отдыха, LISS предполагает плавное движение в одном темпе в течение 30-60 минут.

Типичные примеры LISS:
• быстрая ходьба;
• плавание в спокойном ритме;
• велопрогулка;
• йога низкой динамики;
• работа на эллипсе с постоянной скоростью.

Главная цель — держать пульс в зоне 50-60 % от максимального, что примерно соответствует "разговорному" дыханию: когда вы можете спокойно говорить, не задыхаясь.

Почему LISS называют "антитренировками"

Название может звучать провокационно, но суть в том, что такие занятия противоположны модным интенсивным программам. Здесь не нужны рекорды и тяжёлые веса. Тело работает мягко, но стабильно, расходуя энергию за счёт окисления жиров.

LISS помогает:
• снижать уровень стресса и кортизола;
• активировать жиросжигание без разрушения мышц;
• улучшать восстановление после тяжёлых тренировок;
• укреплять суставы и сердечно-сосудистую систему.

Эффект от таких "спокойных" тренировок проявляется не сразу, но зато он устойчив и безопасен для здоровья.

Советы шаг за шагом: как практиковать LISS

  1. Выберите приятную активность. Это может быть прогулка в парке, езда на велосипеде, плавание или лёгкая йога.

  2. Контролируйте пульс. Идеально — 50-60 % от максимума (220 минус возраст). Например, для 35-летнего мужчины это около 90-110 ударов в минуту.

  3. Занимайтесь регулярно. Оптимально — 4-5 раз в неделю по 40-60 минут.

  4. Следите за дыханием. Оно должно оставаться ровным, без одышки.

  5. Добавьте музыку или аудиокнигу. Это помогает расслабиться и сделать процесс приятным.

Таблица сравнения: LISS и HIIT

Параметр LISS HIIT
Интенсивность Низкая Высокая
Пульс 50-60 % от максимума 80-95 % от максимума
Эффект Повышение выносливости, сжигание жира Быстрое развитие силы и скорости
Подходит для Начинающих, восстановления Опытных спортсменов
Риск травм Минимальный Выше среднего

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пренебрегать разминкой.
Последствие: Риск растяжения и боли в мышцах.
Альтернатива: 5-10 минут лёгких движений перед началом (повороты, шаги, вращения суставов).

Ошибка: Двигаться слишком быстро.
Последствие: Переход из зоны LISS в HIIT, что снижает эффективность.
Альтернатива: Поддерживайте стабильный темп, контролируйте дыхание.

Ошибка: Редкие тренировки.
Последствие: Отсутствие накопительного эффекта.
Альтернатива: Делайте 4-5 лёгких сессий в неделю.

А что если хочется большего эффекта?

LISS можно сочетать с силовыми упражнениями. Например, 30 минут быстрой ходьбы утром и 2-3 тренировки с гантелями в неделю дадут результат быстрее, чем одно из направлений по отдельности. Также можно чередовать LISS и HIIT, если организм готов к нагрузкам.

Плюсы и минусы LISS

Плюсы Минусы
Безопасно для суставов Требует больше времени
Подходит для любого возраста Медленный визуальный результат
Снижает стресс и улучшает сон Может показаться однообразным
Эффективно сжигает жир Меньше стимулирует рост мышц

FAQ

Как понять, что я тренируюсь в режиме LISS?
Если во время занятия вы можете спокойно говорить, но чувствуете лёгкое тепло и ускоренное дыхание — вы в нужной зоне.

Можно ли заниматься LISS каждый день?
Да, при умеренном темпе организм не перегружается. Главное — не превышать час и следить за самочувствием.

Что лучше для похудения — бег или LISS?
LISS эффективнее для долгосрочного жиросжигания и не вызывает переутомления. Быстрый бег даёт быстрый результат, но риск травм выше.

Мифы и правда

Миф 1: Без пота нет результата.
Правда: Жир сгорает и при умеренной нагрузке — главное, чтобы она была регулярной.

Миф 2: LISS не работает для мужчин.
Правда: Умеренное кардио одинаково эффективно для обоих полов — особенно в сочетании с силовыми.

Миф 3: Это слишком просто, чтобы помогать.
Правда: Простота LISS — его преимущество: стабильность важнее интенсивности.

3 интересных факта

  1. У людей, практикующих LISS, риск гипертонии снижается на 30 %.

  2. Даже 20 минут быстрой ходьбы в день повышают когнитивные способности и концентрацию.

  3. LISS увеличивает чувствительность тканей к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови.

Исторический контекст

Кардио в мягком темпе существовало задолго до фитнес-индустрии. В 1960-х японские тренеры использовали медленную ходьбу как восстановительный метод для спортсменов после травм. Сегодня LISS возвращается как универсальный способ укрепить здоровье без стресса для тела.

