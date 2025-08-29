Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мужчина с гантелями
мужчина с гантелями
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Секрет короткой тренировки, заменяющей час в спортзале

Тренер Кеони Худоба представил силовую программу с гантелями на 10 минут

Большинство людей, представляя себе силовую тренировку, думают о приседаниях с тяжелым весом, прыжках на тумбу или подтягиваниях. Но на самом деле, чтобы укрепить мышцы, совсем не обязательно доводить тело до изнеможения.

Эта 10-минутная программа — наглядное доказательство того, что щадящий формат может быть не менее эффективным. Комплекс разработал Кеони Худоба, основатель виртуального тренировочного курса COREntine, где упор делается на работу с корпусом. Он отмечает, что даже при низком ударном воздействии упражнения дают сильную нагрузку и ощущение силы по всему телу.

Для занятий понадобится пара гантелей среднего веса. По словам тренера, в процессе вполне можно "пропотеть", ведь каждое движение задействует разные группы мышц и держит пульс на высоком уровне. Если под рукой нет спортивного инвентаря, его можно заменить бутылками с водой или другими тяжелыми предметами.

Советы перед стартом

Перед тренировкой важно уделить несколько минут динамической разминке — это разогреет мышцы и поможет избежать травм. Худоба подчеркивает: всегда ставьте технику выше скорости, а при необходимости делайте паузы и восстанавливайте дыхание.

Комплекс упражнений

Тренировка состоит из десяти движений, которые выполняются одно за другим.

  1. Inchworm to Push-Up. В начале уделите внимание ощущениям в теле и постарайтесь уловить, где требуется больше концентрации.

  2. Blast-Off Push-Up. Если сложно удерживать колени над полом, можно заменить движением в позу "ребенок".

  3. Walking Plank. Меняйте опорную руку на каждом повторении.

  4. Devil Press. Опускайте гантели на пол, присядьте и затем мощно выжмите их вверх.

  5. Squat to Press. Объедините присед и жим в одно плавное движение. При необходимости можно облегчить вариант, убрав один снаряд.

  6. Around the World Curl. Выполняйте подъемы на бицепс по круговой траектории в легком выпаде, чтобы защитить поясницу.

  7. Alternating Reverse Lunge With Curl. Важно, чтобы колено передней ноги не выходило за линию пятки.

  8. 90-Degree Step-Out. Настоящая "пытка" для бицепсов: если нужно отдохнуть, потрясите руки и возвращайтесь к работе.

  9. Triceps Kickback Calf Raise. В наклоне держите шею удлиненной, чтобы позвоночник оставался в нейтральной позиции.

  10. Triceps Push-Up to Mountain Climber. Завершающий элемент — мощная комбинация отжиманий и "альпиниста", которая добьет мышцы и даст кардио-эффект.

Завершение тренировки

После комплекса не стоит сразу останавливаться. Несколько растяжек помогут быстрее восстановить дыхание и снизить напряжение в мышцах. Подойдут выпад "бегуна" и поза сидя с перекрещенной ногой.

Такой короткий, но насыщенный сет может стать отличным вариантом для домашних занятий или дополнением к более объемным программам. Он не требует много времени, но развивает силу, выносливость и контроль над телом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мег Такас объяснила, какие ошибки мешают бегунам на старте соревнований сегодня в 16:50

Пять ошибок на старте: то, что убивает марафон ещё до первого километра

Волнение в день забега может обернуться проблемами. Какие ошибки чаще всего мешают бегунам показать лучший результат?

Читать полностью » Эйприл Уитни предложила 5 упражнений для интервальных тренировок сегодня в 16:30

Пять упражнений, которые превращают обычный HIIT в испытание на выносливость

Пять интенсивных упражнений, которые помогут встряхнуть привычный HIIT и вернуть интерес к тренировкам.

Читать полностью » Лиана: тренировки на ски-эрге и питание с акцентом на белок дают быстрый результат сегодня в 10:18

Упражнение без опоры на ноги оказалось самым эффективным для пресса

Девушка доказала, что всего за два месяца можно изменить фигуру. Секрет её успеха оказался простым, но потребовал дисциплины и регулярности.

Читать полностью » Тренер Bodytec Микаэла Герлинг назвала эффективные упражнения для домашней тренировки сегодня в 9:50

20 минут, которые перевернут привычную тренировку: тело включается иначе

Удобный 20-минутный комплекс поможет заменить бег или велотренажёр в плохую погоду и прокачать тело с головы до пят без оборудования.

Читать полностью » Тренер Люк Джонс показал комплекс упражнений при обострении болезни Крона сегодня в 9:30

Болезнь Крона не любит спорт: но есть один вид движений, который снимает боль

Комплекс из шести мягких упражнений поможет при болезни Крона и язвенном колите: дыхание, растяжка и лёгкие движения снижают стресс и ускоряют восстановление.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему похудение не меняет форму плеч сегодня в 9:10

Иллюзия стройности: один приём меняет восприятие фигуры

Широкие плечи чаще всего даны от природы и изменить их почти невозможно. Но есть хитрости, которые помогут сбалансировать фигуру и визуально смягчить силуэт.

Читать полностью » Эффект последожигания: сколько калорий сжигается после тренировки по данным ACE сегодня в 8:50

Секрет тренировок, которые сжигают жир ещё сутки после зала

Узнайте, как запустить скрытый механизм организма, благодаря которому калории продолжают сжигаться даже после окончания тренировки.

Читать полностью » Тренировка с гирей для мышц рук и корпуса: мнение тренеров сегодня в 8:30

Ядро вместо мышц: как гири включают в работу всё тело

Простой снаряд способен изменить привычный тренинг. Узнайте, как гири прокачивают руки и плечи, сочетая силу и функциональность.

Читать полностью »

Новости
Дом

Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног
Красота и здоровье

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г
Садоводство

Секреты компостной кучи: как избежать гниения и получить ценное удобрение
Красота и здоровье

Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам
Спорт и фитнес

Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре
Садоводство

Мята, чеснок и лук помогают защитить жильё от ящериц
Питомцы

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru