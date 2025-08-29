Секрет короткой тренировки, заменяющей час в спортзале
Большинство людей, представляя себе силовую тренировку, думают о приседаниях с тяжелым весом, прыжках на тумбу или подтягиваниях. Но на самом деле, чтобы укрепить мышцы, совсем не обязательно доводить тело до изнеможения.
Эта 10-минутная программа — наглядное доказательство того, что щадящий формат может быть не менее эффективным. Комплекс разработал Кеони Худоба, основатель виртуального тренировочного курса COREntine, где упор делается на работу с корпусом. Он отмечает, что даже при низком ударном воздействии упражнения дают сильную нагрузку и ощущение силы по всему телу.
Для занятий понадобится пара гантелей среднего веса. По словам тренера, в процессе вполне можно "пропотеть", ведь каждое движение задействует разные группы мышц и держит пульс на высоком уровне. Если под рукой нет спортивного инвентаря, его можно заменить бутылками с водой или другими тяжелыми предметами.
Советы перед стартом
Перед тренировкой важно уделить несколько минут динамической разминке — это разогреет мышцы и поможет избежать травм. Худоба подчеркивает: всегда ставьте технику выше скорости, а при необходимости делайте паузы и восстанавливайте дыхание.
Комплекс упражнений
Тренировка состоит из десяти движений, которые выполняются одно за другим.
-
Inchworm to Push-Up. В начале уделите внимание ощущениям в теле и постарайтесь уловить, где требуется больше концентрации.
-
Blast-Off Push-Up. Если сложно удерживать колени над полом, можно заменить движением в позу "ребенок".
-
Walking Plank. Меняйте опорную руку на каждом повторении.
-
Devil Press. Опускайте гантели на пол, присядьте и затем мощно выжмите их вверх.
-
Squat to Press. Объедините присед и жим в одно плавное движение. При необходимости можно облегчить вариант, убрав один снаряд.
-
Around the World Curl. Выполняйте подъемы на бицепс по круговой траектории в легком выпаде, чтобы защитить поясницу.
-
Alternating Reverse Lunge With Curl. Важно, чтобы колено передней ноги не выходило за линию пятки.
-
90-Degree Step-Out. Настоящая "пытка" для бицепсов: если нужно отдохнуть, потрясите руки и возвращайтесь к работе.
-
Triceps Kickback Calf Raise. В наклоне держите шею удлиненной, чтобы позвоночник оставался в нейтральной позиции.
-
Triceps Push-Up to Mountain Climber. Завершающий элемент — мощная комбинация отжиманий и "альпиниста", которая добьет мышцы и даст кардио-эффект.
Завершение тренировки
После комплекса не стоит сразу останавливаться. Несколько растяжек помогут быстрее восстановить дыхание и снизить напряжение в мышцах. Подойдут выпад "бегуна" и поза сидя с перекрещенной ногой.
Такой короткий, но насыщенный сет может стать отличным вариантом для домашних занятий или дополнением к более объемным программам. Он не требует много времени, но развивает силу, выносливость и контроль над телом.
