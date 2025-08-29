Секрет короткой тренировки, заменяющей час в спортзале

Большинство людей, представляя себе силовую тренировку, думают о приседаниях с тяжелым весом, прыжках на тумбу или подтягиваниях. Но на самом деле, чтобы укрепить мышцы, совсем не обязательно доводить тело до изнеможения.

Эта 10-минутная программа — наглядное доказательство того, что щадящий формат может быть не менее эффективным. Комплекс разработал Кеони Худоба, основатель виртуального тренировочного курса COREntine, где упор делается на работу с корпусом. Он отмечает, что даже при низком ударном воздействии упражнения дают сильную нагрузку и ощущение силы по всему телу.

Для занятий понадобится пара гантелей среднего веса. По словам тренера, в процессе вполне можно "пропотеть", ведь каждое движение задействует разные группы мышц и держит пульс на высоком уровне. Если под рукой нет спортивного инвентаря, его можно заменить бутылками с водой или другими тяжелыми предметами.

Советы перед стартом

Перед тренировкой важно уделить несколько минут динамической разминке — это разогреет мышцы и поможет избежать травм. Худоба подчеркивает: всегда ставьте технику выше скорости, а при необходимости делайте паузы и восстанавливайте дыхание.

Комплекс упражнений

Тренировка состоит из десяти движений, которые выполняются одно за другим.

Inchworm to Push-Up. В начале уделите внимание ощущениям в теле и постарайтесь уловить, где требуется больше концентрации. Blast-Off Push-Up. Если сложно удерживать колени над полом, можно заменить движением в позу "ребенок". Walking Plank. Меняйте опорную руку на каждом повторении. Devil Press. Опускайте гантели на пол, присядьте и затем мощно выжмите их вверх. Squat to Press. Объедините присед и жим в одно плавное движение. При необходимости можно облегчить вариант, убрав один снаряд. Around the World Curl. Выполняйте подъемы на бицепс по круговой траектории в легком выпаде, чтобы защитить поясницу. Alternating Reverse Lunge With Curl. Важно, чтобы колено передней ноги не выходило за линию пятки. 90-Degree Step-Out. Настоящая "пытка" для бицепсов: если нужно отдохнуть, потрясите руки и возвращайтесь к работе. Triceps Kickback Calf Raise. В наклоне держите шею удлиненной, чтобы позвоночник оставался в нейтральной позиции. Triceps Push-Up to Mountain Climber. Завершающий элемент — мощная комбинация отжиманий и "альпиниста", которая добьет мышцы и даст кардио-эффект.

Завершение тренировки

После комплекса не стоит сразу останавливаться. Несколько растяжек помогут быстрее восстановить дыхание и снизить напряжение в мышцах. Подойдут выпад "бегуна" и поза сидя с перекрещенной ногой.

Такой короткий, но насыщенный сет может стать отличным вариантом для домашних занятий или дополнением к более объемным программам. Он не требует много времени, но развивает силу, выносливость и контроль над телом.