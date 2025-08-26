Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:50

Главная ошибка домашних тренировок, которая делает вас старше и слабее

Фитнес-тренер Кеони Худоба представил 10-минутное low-impact занятие с гантелями

Что если можно сжечь калории и прокачать мышцы, не подвергая суставы бесконечным прыжкам и ударам? Забудьте на время про бурпи и прыжки "звёздочкой" — есть упражнения, которые работают мягко, но при этом дают отличный результат.

Почему стоит выбрать low-impact тренировки

Малоударные (low-impact) упражнения помогают укрепить тело и сжечь калории без лишнего стресса для коленей и позвоночника. Это особенно актуально для тех, кто только возвращается к спорту после паузы или просто ищет щадящую, но эффективную альтернативу. Интересный факт: исследования показывают, что регулярные low-impact занятия снижают риск травм почти вдвое по сравнению с высокоинтенсивными прыжковыми тренировками.

Перед любыми нагрузками полезно сделать динамическую разминку. Это "разогреет" мышцы и снизит риск растяжений.

10 минут для всего тела

Если хочется проработать все группы мышц, отлично подойдёт тренировка с основателем программы COREntine Кеони Худобой. Всего 10 минут, пара метров свободного пространства и гантель среднего веса — и у вас полноценное занятие, которое сочетает кардио и силовую нагрузку.

Акцент на ноги и ягодицы

А вот сертифицированный тренер Ингрид Клэй предлагает 10-минутный комплекс с резинкой. Все упражнения построены на контролируемых движениях, направленных на укрепление нижней части тела. В конце — прыжковые выпады, но их можно заменить пульсирующими выпадами, чтобы сохранить low-impact формат.

Пресс без скуки

Тренер и создатель онлайн-программы Training Mate Люк Мильтон, известен умением превратить даже "убийственный" комплекс для пресса в позитивный опыт. Всего пять упражнений — и ваш пресс ощутимо включается в работу. Кстати, этот сет можно добавить к любому другому видео или использовать как "огненное завершение" основной тренировки.

Как построить занятие

Можно соединить все три видео и получить полноценное 30-минутное занятие.
А можно распределить их в течение недели — по 10 минут в день для разных зон тела.
Такой формат удобен для занятых людей: коротко, разнообразно и эффективно.

Интересный факт: низкоударные тренировки активно применяются в физиотерапии для восстановления после травм, а также в программах для пожилых людей, ведь они укрепляют мышцы и суставы, не перегружая их.

В итоге, даже если у вас всего 10 минут, это достаточно, чтобы поддерживать форму, укреплять тело и при этом заботиться о здоровье суставов.

