Олег Белов Опубликована сегодня в 23:03

Кардио, которое спасает суставы: открытие для тех, кто устал от прыжков

Персональный тренер Мэдди Биддалф: щадящая кардиотренировка подходит людям с проблемами суставов

Кардионагрузка не обязательно должна быть связана с прыжками и ударами по суставам. С возрастом многие начинают испытывать дискомфорт в коленях, тазобедренных суставах или сталкиваются с проблемами тазового дна. Но при этом кардиотренировки остаются важнейшей частью поддержания здоровья сердца, лёгких и общего тонуса.

Персональный тренер Мэдди Биддалф составила комплекс без прыжков, который бережно относится к суставам, но при этом поднимает пульс и заставляет мышцы работать.

"Несмотря на то, что тренировка полностью низкоударная, она оказалась одной из самых сложных и эффективных для моих клиентов", — рассказала тренер Мэдди Биддалф.

Комплекс займёт всего 15 минут и подходит даже тем, кто давно не занимался.

Как выполнять тренировку

  • Формат: 20 повторов каждого упражнения (или 10 на каждую сторону).

  • Отдых: минимальный между упражнениями, 1 минута — между кругами.

  • Всего: 3 раунда.

  • Инвентарь: гантели или гиря + коврик.

1. "Прогулка" с шагом Человека-паука

  • Встаньте прямо, руки вверх.

  • Наклонитесь, поставьте ладони на пол.

  • Перейдите руками в планку.

  • Шагните правой ногой вперёд, рядом с рукой. Вернитесь в планку.

  • Повторите левой ногой.

  • Вернитесь в стойку.

  • 20 повторов.

Почему полезно: развивает подвижность бёдер, пресс и плечи.

2. "Подъёмы со вставанием" (Up downs)

  • Встаньте прямо, удерживая вес у груди.

  • Сделайте шаг назад правой ногой и опустите колено на пол.

  • Подведите левую ногу и также опустите колено.

  • Вернитесь в исходное положение, начиная с правой ноги.

  • Повторите, начиная с левой.

  • По 10 раз на каждую сторону.

Упрощение: выполняйте без веса.

Почему полезно: развивает силу ног и корпуса, учит контролю движений.

3. Приседания с касанием носков

  • Встаньте, стопы на ширине плеч.

  • Сделайте присед, ягодицы отведите назад.

  • Поднимитесь, поднимите правую ногу и коснитесь её левой рукой.

  • Следующий раз — левая нога и правая рука.

  • По 10 раз на каждую сторону.

Почему полезно: сочетает силовую работу ног и динамическое растяжение.

4. Трастеры с гантелями

  • Держите гантели у плеч.

  • Присядьте до параллели бёдер с полом.

  • Поднимитесь и одновременно выжмите гантели вверх.

  • Опустите гантели на плечи.

  • 20 повторов.

Упрощение: выполняйте без веса.

Почему полезно: тренирует ноги, ягодицы, плечи и сердечно-сосудистую систему.

5. Присед + "реверанс" (Curtsy lunge)

  • Сделайте присед.

  • Поднимитесь и заведите правую ногу за левую, опускаясь в выпад.

  • Вернитесь в стойку и повторите на другую ногу.

  • 20 повторов.

Почему полезно: укрепляет ягодицы, внутреннюю поверхность бедра и улучшает баланс.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Нет прыжков, бережно для суставов Требуется внимание к технике
Подходит для любого уровня Нет высокой взрывной нагрузки
Развивает выносливость и силу Может быть непривычно без кардио "скачков"
Занимает всего 15 минут Нужно место и гантели для максимального эффекта

Сравнение с другими форматами

Подход Особенности Для кого
Низкоударное кардио Без прыжков, щадит суставы Для людей с ограничениями и новичков
Классический HIIT Включает прыжки, высокая интенсивность Опытные спортсмены
Ходьба или бег Кардио на выносливость Для любителей длительной активности
Танцевальные тренировки Весело, динамично Для разнообразия и настроения

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте инвентарь заранее.

  2. Разомнитесь — суставная гимнастика и лёгкая растяжка.

  3. Выполняйте по кругу 5 упражнений.

  4. Контролируйте дыхание: выдох — на усилии.

  5. Начинайте с 2 кругов, постепенно выходите на 3.

Мифы и правда

  • Миф: без прыжков нет эффекта кардио.
    Правда: низкоударные упражнения тоже повышают пульс и укрепляют сердце.

  • Миф: кардио — это только бег.
    Правда: кардио — это любая активность, где сердечно-сосудистая система работает интенсивнее.

  • Миф: короткие тренировки бесполезны.
    Правда: даже 15 минут в день значительно улучшают метаболизм и выносливость.

FAQ

Можно ли делать тренировку ежедневно?
Да, но лучше чередовать с силовыми или йогой для разнообразия.

Подойдёт ли людям с проблемами коленей?
Да, так как здесь нет прыжков и ударной нагрузки.

Нужны ли гантели обязательно?
Нет, можно выполнять упражнения с собственным весом.

Исторический контекст

Идея "щадящего кардио" появилась в физиотерапии, когда пациентам после травм подбирали способы поддерживать выносливость без прыжков. Со временем этот подход перекочевал в фитнес и стал особенно популярен среди людей старше 40 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения слишком быстро.
    Последствие: потеря техники, риск травм.
    Альтернатива: держать умеренный темп, но минимизировать паузы.

  • Ошибка: не держать спину прямой в приседаниях.
    Последствие: нагрузка уходит в поясницу.
    Альтернатива: контролировать положение корпуса, напрягать пресс.

  • Ошибка: слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: перегрузка плеч и коленей.
    Альтернатива: начать с лёгкого веса или вовсе без него.

А что если…

Вы замените привычные прыжки или бег на этот комплекс? Через месяц заметите, что выносливость выросла, суставы чувствуют себя лучше, а энергии хватает на весь день.

Интересные факты

  1. Низкоударные тренировки снижают риск травм на 40% по сравнению с прыжковыми.

  2. В Японии подобные комплексы включают в программы для пожилых людей.

  3. Трастеры с лёгким весом считаются одним из самых эффективных упражнений для всего тела.

