Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тяга штанги в наклоне
Тяга штанги в наклоне
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Тренировка со штангой, которая сжигает калории не хуже бега

Штанга для низкоударных тренировок: рекомендации фитнес-тренеров

Когда смотришь на штангу, кажется, что это оружие для "джедаев от тяжёлой атлетики". Однако в реальности этот металлический снаряд весом десятки килограммов остаётся одним из самых эффективных инструментов для функциональных тренировок, особенно когда речь идёт о щадящей нагрузке на суставы.

Почему штанга подходит для низкоударных тренировок

Низкоударные упражнения — это те, что не перегружают суставы, ведь при них отсутствуют резкие прыжки или удары стопами об пол. В большинстве движений со штангой обе ноги остаются на земле, что снижает нагрузку на колени и голеностопы. Но "низкоударный" вовсе не значит "лёгкий". Правильная работа со штангой способна поднять пульс не хуже, чем серия берпи или прыжков с приседом.

Интересный факт: исследования показывают, что при выполнении многоповторных упражнений со штангой организм сжигает почти столько же калорий, сколько при высокоинтенсивных кардиотренировках. Всё дело в том, что большие группы мышц включаются одновременно, а короткие паузы отдыха усиливают эффект нагрузки.

Пример 20-минутной тренировки

Попробуйте комплекс, который поможет проработать всё тело за короткое время. Каждое упражнение выполняется по 60 секунд в 3 подхода.

Если хочется большей интенсивности, отдыхайте между сетами всего 30-45 секунд.
Для более щадящего варианта увеличьте паузу до 60-90 секунд.

Упражнение 1. Приседания со жимом штанги вверх

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч. Штанга лежит на передних дельтах, локти направлены вперёд. Сделайте присед до параллели бедра с полом, затем встаньте и поднимите штангу над головой. Это движение развивает ноги, плечи и пресс.

Упражнение 2. Боковой выпад со штангой

Положите штангу за голову на трапеции. Сделайте широкий шаг в сторону, сгибая ногу, на которую переносите вес. Другая остаётся прямой. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую ногу. Отлично работает внутренняя поверхность бедра.

Упражнение 3. Тяга штанги в наклоне с выходом из мёртвой тяги

Встаньте, держа штангу в опущенных руках. С прямой спиной наклонитесь вперёд, пока снаряд не окажется на уровне голени. Из этого положения подтяните его к животу, затем вернитесь в исходное положение. Упражнение развивает спину и ягодицы.

Упражнение 4. Повороты корпуса с "ландмайн"-штангой

Один конец штанги закрепите в специальном держателе или в углу стены. Возьмитесь за другой конец обеими руками. Поднимите его вверх и поочерёдно поворачивайте корпус влево и вправо. Отличная проработка пресса и стабилизаторов.

Что важно помнить

Тренировки со штангой безопасны для суставов, если соблюдать технику. Главное — держать спину прямой, не спешить с увеличением веса и внимательно слушать своё тело. Такой комплекс можно выполнять и новичкам, и тем, кто уже имеет опыт силовых занятий.

Кстати, в отличие от модных тренажёров, штанга появилась более ста лет назад и с тех пор не теряет популярности. Она остаётся "классикой жанра", проверенной поколениями атлетов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая программа CrossFit проверяет выносливость 10 раундами за 15 минут сегодня в 2:26

Всего 10 раундов — и тело работает на пределе: попробуйте комплекс с тягами и рывками

Спринтерская тренировка из 10 раундов проверит и силу, и выносливость. Узнайте, как правильно масштабировать нагрузку и уложиться в 15 минут.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала мышцы, которые задействуются при внутренних и внешних ротациях плеча сегодня в 2:10

Самое слабое место тела: как одно движение способно сломать плечо

Почему самые простые движения способны защитить плечи от травм и сделать тренировки эффективнее? Секрет — в упражнениях на shoulder rotations.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Бекортни назвал упражнения для снижения хронического воспаления сегодня в 1:10

Хроническое воспаление тихо разрушает организм — и его останавливает всего одно движение

20 минут, четыре простых упражнения и немного регулярности — и уровень хронического воспаления в организме можно заметно снизить. Узнайте, как именно.

Читать полностью » Тренеры назвали стратегию удержания угла и ускорения на дистанции сегодня в 1:47

Две минуты угла и бег: эффект заметен уже после первого круга

Комбинация гимнастики и кардио: удержание углового упора и забеги на время. Эта тренировка проверит на прочность даже подготовленных спортсменов.

Читать полностью » Форма приседаний зависит от анатомии человека — эксперт по тренировкам Тони Джентилкор сегодня в 1:10

Идеальной техники не существует: то, что работает для одного, вредно для другого

Почему нет одной «правильной» техники упражнений, и как модификации помогают тренироваться безопасно, получать результат и даже больше радости от фитнеса.

Читать полностью » Камерон Юэн, физиотерапевт, назвал лучшие упражнения для укрепления кора сегодня в 0:10

Пять упражнений, которые заменяют сотни скручиваний

Скручивания — не лучший путь к рельефному прессу. Узнайте, какие комплексные упражнения работают эффективнее и почему наука подтверждает их пользу.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал случаи, когда лучше тренироваться с гирей или гантелями сегодня в 0:10

Гантели или гири: что помогает качать силу и здоровье без лишних затрат

Что выбрать для тренировок: гантели или гири? Разбираем плюсы и минусы обоих снарядов, чтобы понять, какой инструмент лучше подходит именно вам.

Читать полностью » Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода вчера в 22:26

Игнорировать “апельсиновую корку” опасно: что она говорит о здоровье

Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения и методы помогут избавиться от целлюлита: приседания, выпады, мёртвая тяга и комплексный уход.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Туризм

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится
Еда

Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция
Дом

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой
Наука и технологии

Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона
Питомцы

Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности
Авто и мото

Перекупщики объяснили, почему покупка подержанного авто у дилера обходится дороже частника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru