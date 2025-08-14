Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:26

Один раз рискнули — и попали на капремонт: как лампочка топлива подводит водителей

Моторист предупредил об опасности регулярной езды с загоревшейся лампочкой топлива

Когда на панели приборов загорается лампочка низкого уровня топлива, большинство водителей воспринимают это как сигнал к немедленной поездке на АЗС. Но опытный моторист уверяет — иногда спешка не лучший советчик.

Сколько топлива на самом деле остается

В современных легковых автомобилях индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается примерно 8 литров горючего. Для машин с большей емкостью бака или грузовиков эта цифра может быть выше, а для некоторых компактных авто — ниже.

При среднем расходе топлива на этих остатках можно проехать около 100 километров. Но важно понимать: речь идет не о "чистом" бензине или дизеле, а о смеси с осадком, который скапливался годами на дне бака.

Почему опасно ездить на "лампочке" регулярно

"Топливо на дне бака часто содержит микрочастицы и грязь, которые могут засорить фильтры и форсунки", — поясняет моторист.

При попадании такого горючего в двигатель повышается риск детонации, что негативно влияет на ресурс силового агрегата.

Однократная поездка "до нуля" вряд ли нанесет серьезный ущерб. Но привычка регулярно ездить с пустым баком ведет к ускоренному износу деталей топливной системы, а иногда и к повреждениям двигателя, которые уже не подлежат ремонту.

Как действовать, если АЗС далеко

Если до привычной заправки еще десятки километров, паниковать не стоит. Поездка на 10-20 километров с загоревшейся лампочкой обычно безопасна. Однако в таких случаях лучше воспользоваться навигацией, чтобы найти ближайшую надежную АЗС, а не заправляться на первой попавшейся.

"Плохое топливо с сомнительных заправок нередко становится причиной выхода двигателя из строя", — напоминает специалист.

Поэтому при выборе АЗС качество горючего должно быть приоритетом.

Роль топливного фильтра

Не менее важно следить за состоянием топливного фильтра. При регулярной замене — каждые 15-30 тысяч километров пробега — он способен задерживать большую часть осадка, снижая риск повреждений. Но если фильтр не меняли 40-50 тысяч и более, даже одна поездка на "лампочке" может обернуться дорогостоящим ремонтом.

