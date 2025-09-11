Любви не нужны слова: Эмма Хеминг рассказала о жизни с Брюсом Уиллисом после диагноза
Эмма Хеминг Уиллис поделилась своими откровенными размышлениями о жизни рядом с Брюсом Уиллисом, которому почти три года назад был поставлен диагноз лобно-височной деменции. В интервью Vanity Fair и журналу PEOPLE она рассказала, что даже болезнь не изменила характера её мужа, остающегося тем самым решительным "альфа-самцом".
"Он знает, чего хочет, и знает, чего не хочет. Он всегда принимал решения в нашей семье", — сказала Эмма.
Жизнь "до" и "после" диагноза
По словам Эммы, их жизнь раньше была насыщенной и весёлой: Брюс любил внезапные поступки и умел радовать детей.
"Если девочки плавали в бассейне, он мог прийти домой и нырнуть прямо в одежде — просто чтобы их рассмешить".
Сегодня многое изменилось. Из-за афазии, формы деменции, Брюсу сложнее выражать мысли словами. Но Эмма отмечает: способность любить и общаться у него осталась, только проявляется иначе.
Новая динамика отношений
Супруги поженились в 2009 году, у них две дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. У Брюса также трое взрослых детей от брака с Деми Мур.
Эмма признаётся, что её восхищает, как их брак трансформировался:
"Мне так много значило встретить его там, где он сейчас, и наслаждаться этим временем с ним. Наша история любви только крепнет и развивается".
Она добавила:
"Иногда любви не нужны слова. Мы можем просто сидеть рядом, смотреть друг на друга, смеяться — и это самое главное".
О жизни в настоящем
Несмотря на болезнь, Брюс остаётся примером для семьи:
"Он очень глубоко погружён в своё тело и сосредоточен на сегодняшнем дне. И в этом есть что-то прекрасное".
Эмма, которая сама стала защитницей прав людей, ухаживающих за близкими с деменцией, называет свой опыт "нежданным путешествием" — испытанием, в котором она нашла новые смыслы, силу и надежду.
