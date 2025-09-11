Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:16

Любви не нужны слова: Эмма Хеминг рассказала о жизни с Брюсом Уиллисом после диагноза

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о жизни рядом с Брюсом Уиллисом, страдающим деменцией

Эмма Хеминг Уиллис поделилась своими откровенными размышлениями о жизни рядом с Брюсом Уиллисом, которому почти три года назад был поставлен диагноз лобно-височной деменции. В интервью Vanity Fair и журналу PEOPLE она рассказала, что даже болезнь не изменила характера её мужа, остающегося тем самым решительным "альфа-самцом".

"Он знает, чего хочет, и знает, чего не хочет. Он всегда принимал решения в нашей семье", — сказала Эмма.

Жизнь "до" и "после" диагноза

По словам Эммы, их жизнь раньше была насыщенной и весёлой: Брюс любил внезапные поступки и умел радовать детей.

"Если девочки плавали в бассейне, он мог прийти домой и нырнуть прямо в одежде — просто чтобы их рассмешить".

Сегодня многое изменилось. Из-за афазии, формы деменции, Брюсу сложнее выражать мысли словами. Но Эмма отмечает: способность любить и общаться у него осталась, только проявляется иначе.

Новая динамика отношений

Супруги поженились в 2009 году, у них две дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. У Брюса также трое взрослых детей от брака с Деми Мур.

Эмма признаётся, что её восхищает, как их брак трансформировался:

"Мне так много значило встретить его там, где он сейчас, и наслаждаться этим временем с ним. Наша история любви только крепнет и развивается".

Она добавила:

"Иногда любви не нужны слова. Мы можем просто сидеть рядом, смотреть друг на друга, смеяться — и это самое главное".

О жизни в настоящем

Несмотря на болезнь, Брюс остаётся примером для семьи:

"Он очень глубоко погружён в своё тело и сосредоточен на сегодняшнем дне. И в этом есть что-то прекрасное".

Эмма, которая сама стала защитницей прав людей, ухаживающих за близкими с деменцией, называет свой опыт "нежданным путешествием" — испытанием, в котором она нашла новые смыслы, силу и надежду.

