В музее
© freepik.com is licensed under free more info
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:00

Лувр распахнул двери искусству: музей открывается после громкого ограбления

Лувр открылся для посетителей после ограбления 19 октября — BFMTV

После короткой, но громкой паузы крупнейший музей Франции вновь принимает посетителей. Утром 20 октября, ровно в 9:00 по парижскому времени, Лувр возобновил работу — об этом сообщили представители музея телеканалу BFMTV. Однако не все залы доступны: часть экспозиций временно закрыта.

Ограбление за семь минут

День ранее, 19 октября, в сердце Парижа произошло событие, которое потрясло весь музейный мир. Группа неизвестных злоумышленников сумела похитить девять редких предметов из коллекции ювелирных украшений эпохи Наполеона. Преступники воспользовались ремонтом в галерее Аполлона — одном из самых известных залов Лувра, где размещаются исторические драгоценности Франции.

По данным французских СМИ, операция заняла всего семь минут. Похитители действовали слаженно и, вероятно, заранее знали, где находятся нужные витрины и как быстро добраться до них.

К счастью, главный символ коллекции — легендарный бриллиант "Регент", весом более 140 карат, остался на месте. Этот камень украшал короны Людовика XV, Наполеона и императрицы Евгении, и считается одной из жемчужин музейной сокровищницы.

Что известно о коллекции Наполеона

Коллекция драгоценностей Наполеона — один из самых ценных разделов Лувра. Она включает ордена, украшенные эмалью и алмазами, коронные броши, кольца, миниатюры и драгоценные камеи. Многие из них были созданы в начале XIX века и представляют не только историческую, но и художественную ценность.

Галерея Аполлона, где они выставлены, известна своими роскошными потолками и позолотой. Здесь же хранятся регалии французских монархов и императорские инсигнии. Именно поэтому ограбление вызвало широкий резонанс — речь идёт не просто о краже украшений, а о посягательстве на национальное наследие.

Что предпринять музеям: пошаговые рекомендации

  1. Проводить регулярный аудит безопасности, включая обновление сигнализации и видеонаблюдения.

  2. Ограничивать доступ к ремонтным зонам и отслеживать передвижение сотрудников.

  3. Использовать микрочипы или невидимую маркировку для защиты экспонатов.

  4. Обеспечивать цифровое страхование артефактов с регистрацией их характеристик в международных базах данных.

  5. Проводить учебные тревоги и проверку реакции персонала.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование временных рисков во время ремонта.
    Последствие: доступ злоумышленников через технические зоны.
    Альтернатива: обязательное сопровождение подрядчиков охраной и временное перемещение ценных экспонатов в закрытые хранилища.

  • Ошибка: отсутствие резервного видеонаблюдения.
    Последствие: потеря ключевых доказательств.
    Альтернатива: дублирование камер и использование автономных источников питания.

  • Ошибка: недооценка внутренней угрозы.
    Последствие: утечка данных о маршрутах и времени смен.
    Альтернатива: многоуровневая проверка сотрудников и временные пропуска.

А что если похищенное не найдут?

Пока остаётся неизвестным, куда могли исчезнуть девять предметов. Чаще всего подобные драгоценности переправляют за границу, где они попадают в частные коллекции. Эксперты отмечают, что такие реликвии трудно продать — они слишком узнаваемы. Поэтому возможен вариант, что их попытаются разобрать или переплавить.

FAQ

Как узнать, какие залы Лувра сейчас открыты?
На официальном сайте музея.

Сколько стоит страховка музейных экспонатов?
Стоимость зависит от оценки каждого предмета. Для редких ювелирных артефактов она может достигать нескольких миллионов евро.

Мифы и правда

  • Миф: "Лувр закрыли полностью".
    Правда: музей продолжает работать, ограничен доступ лишь в отдельные галереи.

  • Миф: "Украден бриллиант "Регент”".
    Правда: он остался на месте и не пострадал.

  • Миф: "Это первое ограбление Лувра".
    Правда: подобные случаи происходили и раньше, но столь масштабные — крайне редко.

Исторический контекст

За свою более чем двухсотлетнюю историю Лувр не раз становился объектом краж. В 1911 году из музея была похищена "Мона Лиза" — тогда преступник оказался бывшим сотрудником, решившим вернуть картину "на родину" в Италию. Через два года шедевр вернулся в Париж. Этот случай стал уроком, после которого система охраны музея была полностью обновлена.

Интересные факты

  1. Галерея Аполлона — первое помещение Лувра, украшенное позолотой и хрустальными люстрами.

  2. Бриллиант "Регент" был найден в Индии в XVIII веке и долгое время считался крупнейшим в мире.

  3. Во время Второй мировой войны Лувр эвакуировал большую часть своих сокровищ, спрятав их в замках долины Луары.

