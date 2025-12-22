Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лувр в Париже
© flickr.com by Rutger van der Maar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:20

Четыре минуты — и сокровища исчезли: масштаб ограбления Лувра оказался шокирующим

Ограбление, занявшее всего несколько минут, обернулось для Лувра одним из крупнейших скандалов в его новейшей истории. Следствие раскрыло масштаб похищенного, который значительно превысил первоначальные оценки и вновь привлёк внимание к уязвимостям даже самых охраняемых музеев мира. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Четыре минуты и миллионы евро

По данным расследования, ограбление произошло 19 октября и заняло около четырёх минут. За это время преступникам удалось вынести из Лувра драгоценности, оценённые в 88 миллионов евро. Как уточняет телеканал, речь идёт не о единичных предметах, а о масштабной коллекции камней и украшений.

"Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести", — говорится в сообщении BFMTV.

Подготовка и маршрут преступников

Следователи установили, что злоумышленники тщательно готовились к операции. Минивэн, скутеры и автовышка, использованные при ограблении, утром в день преступления выехали из одного и того же жилого квартала в коммуне Обвервилье, расположенной в северном пригороде Парижа.

Украшения королев и ход расследования

Осенью 2025 года Лувр уже сталкивался с громким ограблением, в ходе которого были похищены девять ювелирных украшений - тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Среди них оказалась и повреждённая корона императрицы Евгении, которую позже удалось найти и вернуть в музей.

Несмотря на задержание нескольких подозреваемых, пяти из них уже предъявлены обвинения, основная часть украденных драгоценностей до сих пор не обнаружена.

