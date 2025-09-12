Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хоккейная клюшка
Хоккейная клюшка
© commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:12

Русская речь пугает скоростью, но тренер ВХЛ уже делает успехи

Канадский наставник ВХЛ признался, что адаптация в России даётся ему непросто

Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ "Омские Крылья" Луи Робитайл поделился впечатлениями от изучения русского языка. Канадский специалист признался, что адаптация даётся ему непросто, но прогресс уже заметен.

Первые трудности

По словам тренера, главным барьером стали непривычные буквы и скорость речи.

"Буквы другие, непривычные. Я сам быстро говорю на французском и английском, но мне кажется, что здесь, когда люди общаются, они разговаривают еще быстрее", — отметил Робитайл.

Он подчеркнул, что поначалу русский язык вызывал у него определённое волнение, однако постепенно ситуация меняется.

Первые успехи

Робитайл рассказал, что начал узнавать и понимать отдельные слова в русской речи. Это помогает ему чувствовать себя увереннее в общении с игроками и коллегами.

"Сам говорить, конечно, не могу, но стараюсь. Я буду стараться очень усердно", — пообещал тренер.

Итог

Освоение языка стало для канадского наставника важной частью адаптации в России. Его усилия показывают, что стремление к взаимопониманию помогает укреплять контакт с командой и быстрее вливаться в новую среду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уличные тренировки сжигают больше калорий благодаря рельефу — тренер Тина Виндум сегодня в 6:10

Полчаса на свежем воздухе — и тело меняется быстрее, чем после часа в зале

Тренировки на улице помогают сжечь больше калорий и улучшить настроение. Узнайте, какие комплексы и активности стоит попробовать уже в ближайшие выходные.

Читать полностью » Аманда Батлер назвала 12 упражнений для HIIT-тренировки без спортзала сегодня в 5:50

Тренировка без интернета и оборудования: секрет энергичных людей

Короткая, но мощная тренировка без оборудования способна заменить спортзал. Узнайте, какие упражнения помогут прокачать тело дома.

Читать полностью » Тренер Джина Каифано объяснила пользу стоячих упражнений для пресса сегодня в 5:10

Почему упражнения стоя дают результат, о котором молчат коврики

Стоячие упражнения для кора делают тренировку функциональнее, прокачивают баланс и улучшают контроль тела. Узнайте, как построить такую программу.

Читать полностью » Программа тренировок Дуэйна Джонсона: мнение тренера Скотта Мициелла сегодня в 4:50

Три недели по программе Дуэйна Джонсона: тело реагирует не так, как ждут

Три недели тренировок по программе Дуэйна «Скалы» Джонсона показали, что даже без стероидов можно ощутить себя почти героем «Джуманджи».

Читать полностью » Какие ошибки чаще всего делают новички при выполнении тяги гантели к поясу сегодня в 4:22

Тяга гантели к поясу меняет всё — но только при правильной технике

Правильная техника тяги гантели к поясу — залог крепкой спины. Разбираем нюансы выполнения, работающие мышцы и типичные ошибки новичков.

Читать полностью » Быстрая тренировка рук с гантелями: советы врачей по укреплению бицепсов и трицепсов сегодня в 4:10

Один простой комплекс, и ваши плечи перестанут быть прежними

Этот быстрый комплекс с гантелями поможет прокачать руки всего за пять минут. Узнайте, как сочетать простые движения для максимального результата.

Читать полностью » Брэд Шёнфельд: базовые приседания и выпады лучше всего укрепляют ноги сегодня в 3:50

Эти восемь упражнений меняют форму ног без дорогого фитнеса

Эта программа для ног дома удивит даже опытных спортсменок: простые движения, минимум снарядов и максимум пользы.

Читать полностью » Разведения гантелей лежа укрепляют грудные мышцы и улучшают симметрию — эксперты сегодня в 3:39

Одно движение с гантелями меняет форму груди: многие в зале даже не знают

Разведение гантелей лежа кажется простым упражнением, но именно оно помогает раскрыть грудь и добиться рельефа. Важно лишь не допустить ошибок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Продлите жизнь дорожкам в саду: простые методы восстановления своими руками
Туризм

Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции
ДФО

Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ
Наука

Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии
Еда

Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов
Красота и здоровье

Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы
Еда

Кулинары готовят маковый бисквит в духовке с добавлением мака
Питомцы

Чёрные выделения в ушах у кошки: ветеринары перечислили симптомы отита и отодектоза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet