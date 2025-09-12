Русская речь пугает скоростью, но тренер ВХЛ уже делает успехи

Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ "Омские Крылья" Луи Робитайл поделился впечатлениями от изучения русского языка. Канадский специалист признался, что адаптация даётся ему непросто, но прогресс уже заметен.

Первые трудности

По словам тренера, главным барьером стали непривычные буквы и скорость речи.

"Буквы другие, непривычные. Я сам быстро говорю на французском и английском, но мне кажется, что здесь, когда люди общаются, они разговаривают еще быстрее", — отметил Робитайл.

Он подчеркнул, что поначалу русский язык вызывал у него определённое волнение, однако постепенно ситуация меняется.

Первые успехи

Робитайл рассказал, что начал узнавать и понимать отдельные слова в русской речи. Это помогает ему чувствовать себя увереннее в общении с игроками и коллегами.

"Сам говорить, конечно, не могу, но стараюсь. Я буду стараться очень усердно", — пообещал тренер.

Итог

Освоение языка стало для канадского наставника важной частью адаптации в России. Его усилия показывают, что стремление к взаимопониманию помогает укреплять контакт с командой и быстрее вливаться в новую среду.