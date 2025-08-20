Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:00

Почему любовь к шумным авто может оказаться тревожным сигналом

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами

Грохот выхлопа может говорить о характере его владельца. Психологи утверждают: те, кто намеренно выбирает машины с чрезмерно шумными системами, могут обладать опасными чертами личности — от эгоизма до садистских наклонностей.

Что говорят исследования

Связь между выбором "громкого" авто и психологическими особенностями его владельца подтверждают некоторые научные работы. Декан факультета "Экстремальная психология" МГППУ, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Дмитрий Деулин отмечает, что подобное поведение зачастую отражает деструктивные качества человека.

"Человек осознает, что шум может навредить другим людям: вызвать приступы инфаркта у пожилых людей, серьезно напугать детей, тем не менее решается на такой поступок и предпринимает все усилия", — рассказал Деулин.

По словам специалиста, в основе выбора машины с громким выхлопом или мощной аудиосистемой могут лежать жажда внимания и демонстрация силы. Владельцы таких авто получают удовольствие от реакции окружающих, даже если эта реакция — раздражение или страх.

Личностные черты любителей громкого звука

Психологи отмечают, что подобным людям часто свойственны:

  • выраженная агрессивность;

  • склонность к манипуляциям;

  • эгоизм и пренебрежение чужим комфортом;

  • удовольствие от страданий окружающих.

Эти признаки нередко относят к так называемым "тёмным" чертам личности, включающим психопатию и садизм.

