Джуд Лоу рассказал, как чувство юмора Роберта Дауни-младшего чуть не привело к серьёзной травме дублёра

50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.

Роберт, известный своим невероятным чувством юмора, постоянно подшучивал над всеми вокруг. Однажды они зашли в комнату, где хранился реквизит для съёмок. В центре комнаты огромной грудой лежали манекены, предназначенные для роли трупов в фильме. Роберт сказал, что манекены ему не нравятся, и он собирается их растоптать.

Роберт со всей силы наступил на руку одного из манекенов, и раздался ужасный крик. Все буквально подпрыгнули от неожиданности. Оказалось, что под грудой тряпок спал один из дублёров, и Роберт чуть не сломал ему руку.

Фото: YouTube канал Трейлеры к фильмам/Скриншот видео YouTube канала Трейлеры к фильмам(public domain)