Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Поза, в которой застыли Будда и мудрецы: зачем она нужна современному человеку

Эксперты Лесли Каминофф и Эйми Метьюз: поза лотоса улучшает подвижность тазобедренных суставов

Падмасана, или поза лотоса, — одна из самых узнаваемых асан в йоге. Она кажется простой со стороны, но на деле требует подготовки и внимания к деталям. Именно в этой позе человек может почувствовать устойчивость, лёгкость и спокойствие, что делает её особенно ценной для дыхательных практик и медитации.

"Поза лотоса, как и более простые варианты асаны, помогают восстановить естественную подвижность тазобедренных суставов и нижнего отдела позвоночника", — отметили авторы книги "Анатомия йоги" Лесли Каминофф и Эйми Метьюз.

Почему падмасана так важна

Правильное исполнение позы лотоса позволяет сидеть на полу без дополнительной опоры, свободно дышать и не ощущать усталости в мышцах спины. В йоге падмасану традиционно используют во время дыхательных техник и медитации. Считается, что такое положение помогает снизить энергозатраты на дыхание и удержание тела, оставляя больше ресурсов для концентрации.

Кому стоит быть осторожнее

Падмасана противопоказана при травмах или болях в бёдрах, коленях и стопах. Даже при полном здоровье суставов важно оценить уровень своей гибкости. Дело в том, что в позе лотоса тазобедренные суставы сильно раскрываются наружу, и если подвижности не хватает, нагрузка переносится на колени. Это может привести к растяжениям связок или болезненным ощущениям.

Простой тест: сядьте на пол, согните ноги, соедините стопы и подтяните пятки к тазу. Если колени легко касаются пола — вы готовы пробовать падмасану. Если нет, лучше сначала уделить внимание растяжке.

Советы шаг за шагом

  1. Поза связанного угла. Сядьте на пол, подтяните стопы к тазу и расслабьтесь, позволяя бёдрам опускаться вниз под собственным весом. Важно не давить на ноги руками и не просить других это делать. Проведите в положении 30 секунд, затем выпрямите ноги и повторите ещё дважды.

  2. Растяжка бёдер лёжа. Лягте на спину, согните правую ногу, положите лодыжку на левое колено и аккуратно подтягивайте левое бедро к животу. Задержитесь на 30 секунд, затем смените ногу.

  3. Поза героя. Сядьте, согнув обе ноги так, чтобы стопы оказались рядом с ягодицами, а колени смотрели вперёд. При дискомфорте подложите под таз свёрнутое одеяло. Время удержания — 3-5 минут.

  4. Удобная поза. Скрутите голени крест-накрест, положите стопы тыльной стороной на пол. Чтобы облегчить положение, используйте блоки или пледы под колени. Начинайте с 5-10 минут.

  5. Поза счастья. Согните правую ногу, подтяните её к груди и покачайте, разминая сустав. Положите стопу на противоположную тазовую косточку, затем согните вторую ногу и разместите её под бедром. Удерживайте от 30 секунд до нескольких минут.

Как войти в позу лотоса

  1. Сядьте на пол и согните правую ногу.

  2. Разверните бедро наружу и притяните голень к груди.

  3. Покачайте бедро из стороны в сторону.

  4. Осторожно положите правую стопу подошвой вверх на противоположную тазовую кость.

  5. Согните левую ногу, разверните бедро наружу и разместите стопу на другой тазовой кости.

  6. Выпрямите спину, положите руки на колени и расслабьтесь.

При дискомфорте подложите под таз одеяло или мягкий блок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: форсировать раскрытие бёдер, нажимая руками на колени.

  • Последствие: риск травмы связок и боли в суставах.

  • Альтернатива: постепенная растяжка с использованием коврика для йоги и мягких блоков.

  • Ошибка: сидеть дольше 10 минут без подготовки.

  • Последствие: онемение ног и усталость спины.

  • Альтернатива: начинать с 2-3 минут и увеличивать время постепенно, используя таймер или приложение для медитации.

А что если…

Что делать, если колени остаются высоко и возникает дискомфорт? Используйте свёрнутые полотенца или йога-болстеры. Со временем мышцы привыкнут, и опоры можно будет убрать.

FAQ

Как часто можно практиковать позу лотоса?
Ежедневно, начиная с нескольких минут и постепенно увеличивая время.

Что лучше для новичка — падмасана или удобная поза?
Для начинающих безопаснее "удобная поза" или "поза счастья", которые постепенно готовят тело к лотосу.

Сколько стоят аксессуары для практики?
Коврик для йоги — от 1000 ₽, блоки — от 500 ₽, болстер или подушка для медитации — от 1500 ₽.

Мифы и правда

  • Миф: поза лотоса доступна всем без подготовки.

  • Правда: без гибкости и растяжки велик риск травмы.

  • Миф: сидеть в падмасане нужно часами.

  • Правда: достаточно 5-10 минут регулярной практики, чтобы почувствовать эффект.

  • Миф: только в позе лотоса возможна глубокая медитация.

  • Правда: концентрации можно достичь и в других устойчивых положениях, например в позе героя.

Сон и психология

Регулярная практика падмасаны помогает расслабиться и стабилизировать дыхание. Это снижает уровень стресса и улучшает сон. Многие используют её как подготовку к вечерним дыхательным упражнениям вместо традиционных релакс-методов вроде СПА или тёплой ванны.

Три интересных факта

  1. В тибетской традиции поза лотоса считается символом духовного пробуждения.

  2. В буддийских храмах статуи Будды почти всегда изображены в падмасане.

  3. Современные фитнес-трекеры фиксируют снижение частоты сердечных сокращений при медитации в позе лотоса.

Исторический контекст

  • В Древней Индии падмасану использовали не только для медитации, но и для ритуалов, связанных с дыханием и очищением сознания.

  • В буддизме поза стала символом стабильности и внутреннего равновесия.

  • В XX веке с распространением йоги в Европе и США поза лотоса вошла в программы фитнес-центров и домашних практик.

Таким образом, поза лотоса — это не только символ йоги и медитации, но и практичный инструмент для укрепления тела и ума, если подходить к ней с терпением и вниманием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Брандо Лейкс заявил, что растяжка после бега удлиняет мышцы и ускоряет восстановление вчера в 23:11

Пробежка закончилась? Не садитесь! Эти движения важнее дивана

После пробежки хочется сесть, но три быстрых упражнения помогут снять напряжение, ускорить восстановление и снизить риск травм.

Читать полностью » Спортсмены предупредили: лишняя вода накануне марафона вызывает бессонницу вчера в 22:06

Одна ошибка — и марафон превращается в пытку: что нельзя делать накануне старта

Что может испортить марафон ещё до старта? Бегуны делятся своими главными промахами накануне и объясняют, как их избежать.

Читать полностью » Психотерапевт Рэйчел Герстен: постгонговая хандра — нормальное состояние после марафона вчера в 21:48

Медаль на груди, пустота внутри: что скрывает финиш марафона

После марафона эйфория быстро сменяется пустотой. Почему возникает постгонговая хандра и как превратить её в ресурс для новых открытий?

Читать полностью » Американский совет по упражнениям: спортсменам нужен день отдыха раз в неделю вчера в 20:43

День лени, который делает вас сильнее: парадокс спорта без спорта

Почему лёгкая йога или прогулка не заменяют день полного ничегонеделания? Разбираем, зачем нужен настоящий отдых без компромиссов.

Читать полностью » Обратные отжимания — польза и вред для трицепса вчера в 19:10

Самое спорное упражнение в фитнесе: тренирует руки и убивает суставы

Узнайте, как простое упражнение с опорой за спиной может помочь прокачать руки, но при этом создать риск для плечевых суставов.

Читать полностью » Физиологи: регулярная разминка перед сном снижает тревожность и улучшает сон вчера в 18:10

Зачем платить за терапию, если пара движений выгоняет стресс быстрее психолога

Небольшой комплекс упражнений поможет снять тревогу и вернуть контроль над телом. Узнайте, как простая разминка влияет на психику и сон.

Читать полностью » Йогические асаны и цигун: как исторически развивались практики растяжки в разных странах вчера в 17:10

В Японии делают это прямо в офисах: неожиданный ритуал спасает от стресса

Этот комплекс мягких упражнений поможет снять зажимы, улучшить гибкость и восстановить энергию без перегрузки и боли.

Читать полностью » Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой вчера в 16:10

Танцы в воздухе и силовая нагрузка: что скрывает банджи-фитнес

Тренировка в невесомости: банджи-фитнес объединяет танцы, кардио и силовые элементы. Разбираем плюсы, противопоказания и формат занятий.

Читать полностью »

Новости
Технологии

YouTube добавил кнопку для скрытия конечных заставок в видеоплеере
Наука

Рост внутреннего ядра Земли связан с содержанием углерода — доктор Альфред Уилсон
Спорт и фитнес

Ассоциация воркаута России: до 1000 ккал можно сжечь за одну тренировку
СФО

Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов
Туризм

7 живописных трекингов: Фицрой, Эверест, Монблан и ещё четыре маршрута
Красота и здоровье

Дерматолог Трофимова: псориаз проявляется симметричными высыпаниями и бляшками с белыми чешуйками
Туризм

Небольшие старинные города России: куда поехать на выходные
Питомцы

Ветеринары: кошачья мята помогает снизить стресс у питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet