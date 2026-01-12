Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка выиграла деньги
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:21

Ваша суббота может стоить миллион: лотерейный оператор раскрыл самый удачный день недели

Билеты на миллион чаще всего покупали 3 и 7 числа каждого месяца — Минфин РФ

Статистика крупных выигрышей в лотереях показала любопытную закономерность: время покупки билета может совпадать с так называемыми "пиками удачи". Анализ данных о россиянах, выигравших суммы свыше одного миллиона рублей, выявил конкретные даты месяца и дни недели, когда такие билеты приобретались чаще всего. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на исследование оператора государственных лотерей.

Какие числа месяца оказались "счастливыми"

В пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, рассказали, что чаще всего билеты с выигрышами от одного миллиона рублей покупались третьего числа месяца. На эту дату пришлось 4,9% всех таких билетов.

Кроме того, в числе лидеров оказалось седьмое число, на которое пришлось 4,2% выигрышных билетов. Еще два заметных "пика удачи" пришлись на шестое и двенадцатое числа месяца — по 4,1% в каждом случае. Таким образом, именно начало месяца чаще всего совпадало с моментом покупки билетов будущими миллионерами.

Другие заметные даты покупок

Исследование также показало, что значительная доля билетов с крупными выигрышами была приобретена и в другие дни. Так, 4% билетов, принесших своим владельцам более одного миллиона рублей, были куплены 11-го числа месяца.

Чуть меньше — 3,9% — пришлось на четвертое число. В совокупности эти данные позволили выделить пять дат месяца, которые в компании назвали наиболее удачными с точки зрения статистики крупных выигрышей.

Самые удачные дни недели

Отдельно аналитики рассмотрели распределение выигрышей по дням недели. Абсолютным лидером стала суббота — именно в этот день были куплены 19% билетов с выигрышами от одного миллиона рублей.

"Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу — на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей", — указали в лотерейном организаторе.

Второе место по этому показателю поделили вторник и среда — по 14,6% каждый. На третьей позиции оказалась пятница, на которую пришлось 14,1% билетов с крупными выигрышами.

