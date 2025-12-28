Он выиграл 25 тысяч евро, а они решили их забрать — с пытками, угрозами и сковородой

Рождественская удача обернулась для жителя Мадрида жестким испытанием: после выигрыша в традиционной испанской лотерее El Gordo он стал целью нападения со стороны знакомых. Об этом сообщает Mirror: трое мужчин ворвались к победителю, угрожали ему и его девушке, пытали и требовали банковские данные, но в итоге так и не смогли получить деньги.

Выигрыш El Gordo и "друзья", которые решили забрать приз

По данным издания, победитель лотереи — житель Мадрида по имени Карлос — выиграл в розыгрыше от 22 декабря 25 тысяч евро (2,3 млн рублей). О его призе узнали трое приятелей, которые решили, что обладатель выигрыша должен "поделиться". Чтобы выйти на него, нападавшие сначала избили общего знакомого Карлоса, добиваясь точного адреса его дома.

После этого злоумышленники ворвались к победителю. В квартире находился также его товарищ, который гостил у него в тот момент. Оба мужчины были связаны, а затем началось насилие и запугивание, чтобы добиться доступа к деньгам. История, как описывает Mirror, развивалась по сценарию классического разбоя, где ключевым мотивом стала информация о выигрыше.

Пытки, сковородка и угрозы оружием

Mirror пишет, что нападавшие избивали Карлоса, используя сковородку, а затем достали пистолет и продолжили давление, требуя раскрыть данные банковского счета. Насилие сопровождалось угрозами, а цель преступников была максимально конкретной — заставить мужчину назвать информацию, которая позволила бы вывести деньги.

Ситуация усугубилась, когда домой вернулась девушка Карлоса. Она также оказалась в руках нападавших, которые начали угрожать не только ей, но и ее семье. Подобная тактика, судя по описанию, была рассчитана на психологическое давление и ускорение "сдачи" банковских данных. В какой-то момент Карлос сказал злоумышленникам то, что они требовали, чтобы прекратить угрозы и насилие.

Деньги вывести не удалось, полиция задержала нападавших

Несмотря на полученные данные, разбойникам не удалось завладеть выигрышем. По информации Mirror, они пытались вывести деньги через посредника, однако операция сорвалась. В это же время пострадавшие обратились в полицию, и правоохранители оперативно задержали подозреваемых.

Теперь нападавшим грозит наказание: как отмечается в публикации, им может быть назначено до шести лет лишения свободы. История стала примером того, как выигрыш в лотерею способен не только изменить жизнь, но и привлечь криминальный интерес со стороны ближнего круга. В данном случае попытка отобрать приз закончилась не успехом, а уголовным преследованием.