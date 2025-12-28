Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лотерейные билеты
Лотерейные билеты
© commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Происшествия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:13

Он выиграл 25 тысяч евро, а они решили их забрать — с пытками, угрозами и сковородой

В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.

Рождественская удача обернулась для жителя Мадрида жестким испытанием: после выигрыша в традиционной испанской лотерее El Gordo он стал целью нападения со стороны знакомых. Об этом сообщает Mirror: трое мужчин ворвались к победителю, угрожали ему и его девушке, пытали и требовали банковские данные, но в итоге так и не смогли получить деньги.

Выигрыш El Gordo и "друзья", которые решили забрать приз

По данным издания, победитель лотереи — житель Мадрида по имени Карлос — выиграл в розыгрыше от 22 декабря 25 тысяч евро (2,3 млн рублей). О его призе узнали трое приятелей, которые решили, что обладатель выигрыша должен "поделиться". Чтобы выйти на него, нападавшие сначала избили общего знакомого Карлоса, добиваясь точного адреса его дома.

После этого злоумышленники ворвались к победителю. В квартире находился также его товарищ, который гостил у него в тот момент. Оба мужчины были связаны, а затем началось насилие и запугивание, чтобы добиться доступа к деньгам. История, как описывает Mirror, развивалась по сценарию классического разбоя, где ключевым мотивом стала информация о выигрыше.

Пытки, сковородка и угрозы оружием

Mirror пишет, что нападавшие избивали Карлоса, используя сковородку, а затем достали пистолет и продолжили давление, требуя раскрыть данные банковского счета. Насилие сопровождалось угрозами, а цель преступников была максимально конкретной — заставить мужчину назвать информацию, которая позволила бы вывести деньги.

Ситуация усугубилась, когда домой вернулась девушка Карлоса. Она также оказалась в руках нападавших, которые начали угрожать не только ей, но и ее семье. Подобная тактика, судя по описанию, была рассчитана на психологическое давление и ускорение "сдачи" банковских данных. В какой-то момент Карлос сказал злоумышленникам то, что они требовали, чтобы прекратить угрозы и насилие.

Деньги вывести не удалось, полиция задержала нападавших

Несмотря на полученные данные, разбойникам не удалось завладеть выигрышем. По информации Mirror, они пытались вывести деньги через посредника, однако операция сорвалась. В это же время пострадавшие обратились в полицию, и правоохранители оперативно задержали подозреваемых.

Теперь нападавшим грозит наказание: как отмечается в публикации, им может быть назначено до шести лет лишения свободы. История стала примером того, как выигрыш в лотерею способен не только изменить жизнь, но и привлечь криминальный интерес со стороны ближнего круга. В данном случае попытка отобрать приз закончилась не успехом, а уголовным преследованием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU вчера в 13:33
Роды без остановки рейса: в автобусе из Довольного случилось то, к чему никто не был готов

В рейсовом автобусе под Новосибирском 15-летняя школьница родила мальчика — помощь ей оказала случайно оказавшаяся в салоне врач-стоматолог.

Читать полностью » Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press вчера в 13:33
Движение встало намертво: массовое ДТП и пожар перекрыли ключевые дороги Японии

В центральной Японии из-за гололедицы столкнулись 67 автомобилей. Авария унесла жизни людей, привела к пожару и перекрытию трасс.

Читать полностью » Ущерб от пожаров в России превысил 20 млрд рублей за год — МЧС вчера в 12:09
Огонь с денежным аппетитом: пожары за год превратили имущество страны в счёт на миллиарды

МЧС подвело итоги года и назвало суммы ущерба от пожаров и спасённых ценностей. Цифры прозвучали накануне юбилея ведомства.

Читать полностью » Автомобиль с пассажирами провалился под лёд реки Лены в Якутске — МЧС вчера в 5:31
Когда река перестала быть дорогой: несанкционированный выезд обернулся трагедией на Лене

В Якутске автомобиль с пассажирами и ребенком провалился под лед на реке Лене при выезде в несанкционированном месте.

Читать полностью » Подросток из Перми месяц провела в реанимации из-за синдрома Лайелла — Минздрав 26.12.2025 в 16:05
Симптомы не насторожили, последствия оказались критическими: история спасения в Перми

В Перми врачи спасли 16-летнюю девушку, потерявшую 95% кожи из-за редкого и смертельно опасного синдрома Лайелла.

Читать полностью » Канализационные воды вышли на проезжую часть в Петропавловске-Камчатском — Amur Mash 26.12.2025 в 14:30
Вода пошла, но радоваться нечему: город получил фекальный аттракцион

В Петропавловске-Камчатском из-за прорыва канализации улицы у ФОКа "Звездный" оказались затоплены сточными водами.

Читать полностью » Екатерину Кирсанову признали виновной в развращении несовершеннолетних — Baza 26.12.2025 в 13:45
Педагог из детской театральной студии получила 13 лет: на суде она пыталась переложить вину на детей

Эта шокирующая история о педагоге Екатерине Кирсановой, приговоренной к 13 годам за развращение несовершеннолетних, вскрывает тёмные стороны театральной студии и манипуляции, повлиявшие на судьбы детей.

Читать полностью » Суд продлил арест всем обвиняемым по делу о теракте в Крокусе 25.12.2025 в 15:51
Обвиняемые по делу о теракте в !Крокусе! останутся в СИЗО: суд продлил арест

Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в 'Крокус Сити Холле' до 7 апреля 2026 года. Узнайте, как это повлияет на процесс и дальнейшие события.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Мир
Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр
Общество
Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов
Красота и здоровье
Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи
Красота и здоровье
Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев
Красота и здоровье
Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова
Красота и здоровье
Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet