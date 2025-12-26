Не угадал ни одного числа — и сорвал 31,5 млн: лотерея “Столото” сыграла против логики

Иногда выигрыш в лотерею приносит не точный расчёт, а парадоксальная удача — когда шанс срабатывает вопреки привычной логике. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Столото". Житель Пермского края получил суперприз 31 531 470 рублей, хотя в его билете не совпало ни одно число - но именно такой исход оказался выигрышным по правилам конкретной лотереи.

Суперприз достался за "нулевое совпадение"

Победителем стал Евгений П. из Пермского края, который приобрёл билет в мобильном приложении "Столото". По данным пресс-службы компании, билет был куплен на 155875-й тираж государственной лотереи "Все или ничего". Итог розыгрыша оказался нетипичным: мужчина не угадал ни одного числа, однако всё равно выиграл главный приз.

В компании пояснили, что такая ситуация не является ошибкой или исключением. По правилам лотереи суперприз можно получить, если участник угадает 12 чисел из 24 либо, наоборот, не угадает ни одного. Именно второй вариант и сработал в случае победителя.

На что семья планирует потратить выигрыш

Выигрыш семья Евгения планирует направить на покупку жилья: деньги хотят использовать для приобретения квартиры в Краснодарском крае, где сейчас работает победитель.

Что известно о "Столото" и статусе лотерей в России

"Столото" позиционируется как крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. С 2014 года все лотереи в России являются государственными: их организаторами выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проведение находится под государственным надзором ФНС России.