Один билет — 100 рублей, второй — 58 миллионов: удача улыбнулась женщине с первой же попытки

Выигрыш в десятки миллионов рублей пришёл к жительнице Томской области после покупки всего двух лотерейных билетов — и, как утверждается, это была её первая игра в жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Пенсионерка по имени Светлана стала победительницей новогоднего тиража лотереи "Мечталлион", получив 58 млн рублей. Покупка билетов, по её словам, была спонтанной и произошла во время визита в отделение "Почты России".

История привлекла внимание тем, что женщина не планировала участвовать в розыгрыше заранее и приобрела минимальное число билетов. Один из них, как говорится в сообщении, принёс небольшой выигрыш в 100 рублей, а второй — главный приз, превративший пенсионерку в мультимиллионера. Светлана рассказала, что выбирала билеты наугад, взяв их из середины пачки, и до этого никогда не покупала лотерейные билеты. После известия о победе она уже определилась с тем, как распорядится частью денег.

Как произошёл выигрыш и почему история стала заметной

По информации пресс-службы "Национальной Лотереи", пенсионерка сыграла в "Мечталлион" впервые в жизни и купила всего два билета. Решение, по её словам, пришло неожиданно — когда она стояла в очереди в местном отделении "Почты России". Именно там, как следует из её рассказа, женщина увидела возможность приобрести билеты и решила попробовать, не рассчитывая на серьёзный результат.

"Женщина купила всего два билета, выбрав их наугад из середины пачки. Один из них принёс выигрыш в размере 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером", — передаёт РИА Новости. Этот эпизод подчёркивает случайный характер покупки и контраст между небольшим призом и многомиллионной суммой, которую принёс второй билет. В сообщении отмечается, что общий выигрыш составил 58 млн рублей.

Кто сообщил о победе и что известно о лотерее

О победе Светланы сообщили в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея". В материале уточняется, что компания является оператором всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Новогодний тираж, в котором женщина выиграла 58 млн рублей, относится к лотерее "Мечталлион".

Формулировка о "первой игре в жизни" и покупке лишь двух билетов стала ключевой деталью истории. Она показывает, что победа пришла не в результате регулярного участия, а буквально с первой попытки. При этом информация представлена в виде сообщения оператора, которое приводит РИА Новости, и именно эти сведения используются как основа рассказа о выигрыше.

На что Светлана намерена потратить деньги

По словам победительницы, часть выигрыша она планирует направить на покупку квартиры для сына. В материале отмечается, что эта цель стала одной из главных в её планах после получения денег. Кроме того, Светлана собирается поддержать местный храм и передать средства на строительство иконостаса.

Таким образом, выигрыш в 58 млн рублей, полученный в новогоднем тираже, стал для пенсионерки не только личным финансовым событием, но и возможностью решить семейную задачу и поддержать общину. В сообщении подчёркивается, что планы по распределению средств сформировались быстро и включают как помощь близким, так и пожертвование на религиозные цели.