Почему поиск пропавших питомцев упирается в новые законы

В России планируют создать единый фотобанк потерявшихся домашних животных на портале "Госуслуги". Инициативу партии "Новые люди" поддержало Минцифры, однако её реализация напрямую зависит от введения обязательной регистрации и чипирования питомцев. Об этом пишет "Парламентская газета".

Как будет работать система

Согласно замыслу, поиск пропавших животных будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, который будет сопоставлять фотографии найденных питомцев с данными из базы. Но для запуска такого сервиса необходимо доработать федеральную систему "ВетИС", интегрировать её с региональными базами и перенести туда сведения о ранее зарегистрированных животных. Кроме того, придётся принять ряд нормативных актов в сфере ветеринарии и ответственного обращения с питомцами.

"Пока на федеральном уровне не введена обязательная регистрация домашних животных, ни эта инициатива, ни множество других полезных просто нереализуемы", — убеждён зоозащитник Юрий Корецких.

Новые сервисы для владельцев животных

Несмотря на сложности, Минцифры уже готовит несколько полезных цифровых решений. В рамках проекта "Государство для людей" на "Госуслугах" появится информационный раздел с материалами о домашних питомцах, а также сервис онлайн-записи в государственные ветеринарные клиники.

Ещё в этом году ведомство обещает запустить функцию "Направить уведомление о нахождении безнадзорного животного". С её помощью граждане смогут сообщать о найденных кошках и собаках и отслеживать статус своего обращения.

Автоматизация и прозрачность

Отдельный функционал получат государственные и муниципальные органы: они смогут автоматизировать процессы отлова безнадзорных животных. Минцифры ожидает, что это позволит сократить количество некорректных жалоб, снизить социальную напряжённость и повысить уровень доверия к системе за счёт прозрачности и обратной связи.

"Взять животное из приюта" — сервис следующего года

В 2026 году на "Госуслугах" планируют внедрить ещё один важный сервис — "Взять животное из приюта". Пользователи смогут выбирать питомцев по заданным критериям, просматривать адреса приютов, а также пользоваться интерактивными картами, где будут указаны государственные ветклиники, площадки для выгула и места захоронения животных.