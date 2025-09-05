Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка у окна одна дома
Кошка у окна одна дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:23

Почему поиск пропавших питомцев упирается в новые законы

Минцифры: поиск пропавших животных будет работать с помощью искусственного интеллекта

В России планируют создать единый фотобанк потерявшихся домашних животных на портале "Госуслуги". Инициативу партии "Новые люди" поддержало Минцифры, однако её реализация напрямую зависит от введения обязательной регистрации и чипирования питомцев. Об этом пишет "Парламентская газета".

Как будет работать система

Согласно замыслу, поиск пропавших животных будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, который будет сопоставлять фотографии найденных питомцев с данными из базы. Но для запуска такого сервиса необходимо доработать федеральную систему "ВетИС", интегрировать её с региональными базами и перенести туда сведения о ранее зарегистрированных животных. Кроме того, придётся принять ряд нормативных актов в сфере ветеринарии и ответственного обращения с питомцами.

"Пока на федеральном уровне не введена обязательная регистрация домашних животных, ни эта инициатива, ни множество других полезных просто нереализуемы", — убеждён зоозащитник Юрий Корецких.

Новые сервисы для владельцев животных

Несмотря на сложности, Минцифры уже готовит несколько полезных цифровых решений. В рамках проекта "Государство для людей" на "Госуслугах" появится информационный раздел с материалами о домашних питомцах, а также сервис онлайн-записи в государственные ветеринарные клиники.

Ещё в этом году ведомство обещает запустить функцию "Направить уведомление о нахождении безнадзорного животного". С её помощью граждане смогут сообщать о найденных кошках и собаках и отслеживать статус своего обращения.

Автоматизация и прозрачность

Отдельный функционал получат государственные и муниципальные органы: они смогут автоматизировать процессы отлова безнадзорных животных. Минцифры ожидает, что это позволит сократить количество некорректных жалоб, снизить социальную напряжённость и повысить уровень доверия к системе за счёт прозрачности и обратной связи.

"Взять животное из приюта" — сервис следующего года

В 2026 году на "Госуслугах" планируют внедрить ещё один важный сервис — "Взять животное из приюта". Пользователи смогут выбирать питомцев по заданным критериям, просматривать адреса приютов, а также пользоваться интерактивными картами, где будут указаны государственные ветклиники, площадки для выгула и места захоронения животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка места для родов кошки: рекомендации ветеринаров сегодня в 15:31

Комфорт или катастрофа? Что на самом деле решает место для кошачьих родов

Ваша кошка скоро станет мамой? Узнайте, как создать уютный "роддом" в доме, чтобы роды прошли безопасно и спокойно для всех. Советы по выбору места, коробки и уходу.

Читать полностью » Эксперт объяснил правила содержания тропических бабочек в квартире сегодня в 14:28

Бабочки, которых все хотят: простой способ обзавестись экзотикой без усилий

Захватывающая магия: бабочки как домашние питомцы! Узнайте секреты ухода от эксперта — от вывода до кормления. Идеально для семей и романтиков.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют менять корм для кошек и собак постепенно сегодня в 14:21

Опасная пауза: почему задержка с переводом на новый корм угрожает катастрофой для вашего животного

Хотите перевести питомца на новый корм без стресса? Узнайте, как сделать это плавно, избегая проблем со здоровьем и отказов от еды. Советы для кошек и собак помогут!

Читать полностью » Декоративные кролики отличаются от обычных: причины по данным зоологов университета сегодня в 13:58

Парадокс размера: декоративные кролики — спасение или ловушка для неосторожных

Узнайте, чем декоративные кролики отличаются от обычных, и как выбрать питомца, который станет настоящим другом в вашей квартире. Размер, характер и уход — важные моменты для будущих владельцев.

Читать полностью » Джунгарские хомяки активнее сирийских, сообщают специалисты по грызунам сегодня в 13:10

Джунгарский хомяк — угроза побегов, сирийский — гарантия спокойствия: различия

Джунгарский или сирийский хомяк — кого выбрать? Узнайте 5 ключевых отличий в размерах, характере и уходе, чтобы питомец стал вашим верным другом.

Читать полностью » Вирусные инфекции снижают иммунитет дегу в питомниках Чили — данные ветеринаров сегодня в 12:26

Болезни, о которых молчат владельцы чилийских белок — узнайте вовремя

У чилийских белок-дегу есть свои уязвимости: диабет, вирусные инфекции и проблемы с шерстью. Узнайте, как вовремя распознать симптомы и сохранить здоровье питомца.

Читать полностью » Собаки предпочитают мусор естественной пище из-за привычки сегодня в 12:11

Когда мусор становится ловушкой: почему собаки рискуют здоровьем на прогулках

Почему собаки подбирают мусор и как это опасно? Узнайте причины и эффективные способы отучить питомца от вредной привычки, чтобы сохранить его здоровье.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что дружба между кошками и собаками возможна при правильном воспитании сегодня в 11:05

Вражда, которой не существует: как стереотипы делают животных соперниками

Считается, что кошки и собаки враги по природе. Но так ли это? Истоки их вражды кроются в истории, инстинктах и воспитании.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций
Дом

Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец
Красота и здоровье

Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья
Красота и здоровье

Онколог Ивашков назвал неожиданные симптомы, которые могут указывать на рак
Наука и технологии

Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб
Красота и здоровье

Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании
Красота и здоровье

Ортодонт Барагунова: сахар не разрушает зубы напрямую
Еда

Врач-нутрициолог: поздние сорта малины и ежевики содержат максимум антиоксидантов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet