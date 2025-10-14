Собаки и кошки под присмотром технологий: Подмосковье запустило поиск по фото
Каждый, кто хоть раз сталкивался с потерей домашнего животного, знает, насколько это тяжёлое испытание. Теперь у жителей Подмосковья появился надёжный цифровой помощник — в сервисе "Добродел" запущена функция "Поиск домашних животных", которая объединяет владельцев, потерявших своих питомцев, и тех, кто их нашёл.
Разработчики подчёркивают: новая технология основана на искусственном интеллекте и позволяет находить животных по фото, чипу или клейму буквально за считаные минуты.
Что представляет собой новая функция
Сервис доступен прямо с главной страницы "Добродела" — достаточно выбрать баннер "Домашние животные". Интерфейс интуитивно понятен: пользователю нужно указать цель обращения — "Животное пропало" или "Животное найдено".
Далее система предлагает несколько способов поиска:
-
по фотографии - ИИ анализирует снимок и находит похожие объявления в базе;
-
по клейму или чипу - поиск по уникальному идентификатору;
-
по описанию - можно уточнить породу, окрас, пол, особые приметы.
"Мы хотим, чтобы владельцы и неравнодушные люди могли находить животных быстрее и безопаснее", — сообщили в МФЦ Ленинского городского округа.
Если совпадений не найдено, можно создать собственное объявление — оно автоматически попадёт в общую базу и станет доступно для всех пользователей.
Искусственный интеллект на страже хвостатых
Главная особенность функции — использование технологий искусственного интеллекта. Система анализирует загруженные изображения и сравнивает их с тысячами других, опубликованных ранее. Алгоритм способен распознавать породу, окрас, пятна, даже форму ушей и морды.
Такой подход позволяет находить животных даже в сложных случаях: когда питомец был сфотографирован под другим углом или при плохом освещении.
Как это работает (HowTo)
-
Откройте приложение или сайт "Добродел".
На главной странице выберите баннер "Домашние животные".
-
Укажите цель обращения.
Выберите "Животное пропало" или "Животное найдено".
-
Загрузите фото или введите данные.
Можно использовать номер чипа, клеймо или подробное описание.
-
Проверьте совпадения.
Система автоматически покажет подходящие результаты из базы.
-
Не нашли совпадений?
Создайте объявление — оно появится в открытой базе, где его увидят другие пользователи.
-
Подключите чат-бот.
Через бота можно отслеживать новые объявления и помогать другим искать животных.
Цифровая взаимопомощь
Проект строится на принципе коллективного участия: к поиску может присоединиться любой желающий. Пользователи, установившие чат-бот "Добродела", получают уведомления о потерянных или найденных животных поблизости.
Это превращает поиск в социальную миссию, где каждый житель может стать волонтёром. Такой формат уже доказал эффективность — чем больше участников, тем выше шанс вернуть питомца домой.
Таблица "Плюсы и минусы нового сервиса"
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый поиск по фото и чипу с помощью ИИ
|Требуется доступ к интернету
|Удобный интерфейс и простая регистрация
|Возможны неточности при плохом качестве фото
|Возможность помочь другим пользователям
|База данных пока ограничена регионом
|Бесплатное использование
|Не заменяет обращение в ветеринарные службы
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: загрузить некачественное фото (размытое или тёмное).
Последствие: алгоритм может не распознать животное.
Альтернатива: использовать чёткие снимки с разных ракурсов.
-
Ошибка: не указать особые приметы.
Последствие: совпадений будет меньше.
Альтернатива: добавьте описание — окрас, породу, отметины, особенности поведения.
-
Ошибка: ждать, что сервис всё сделает сам.
Последствие: поиск затянется.
Альтернатива: дублируйте объявление в соцсетях и приютах, а в "Доброделе" отслеживайте обновления.
Почему цифровые технологии важны
Ежегодно в Московской области теряются тысячи домашних животных. Чаще всего причиной становится отсутствие идентификации — адресника или чипа.
Система "Добродел" объединяет данные из разных источников и делает поиск быстрее и прозрачнее. Для муниципальных служб это также возможность вести статистику и оперативно реагировать на случаи пропажи.
"Теперь владельцам не нужно искать десятки групп и объявлений — всё собрано в одном месте, с поддержкой технологий искусственного интеллекта", — отмечают разработчики.
Когда алгоритм лучше человека
ИИ не устаёт и не ошибается от эмоций. Он анализирует тысячи снимков и сравнивает мельчайшие детали — цвет шерсти, направление полос, форму ушей. Иногда система находит совпадения, которые человек бы не заметил.
Однако разработчики подчеркивают: человеческое участие остаётся ключевым. Алгоритм лишь ускоряет процесс, а решение — всегда за пользователем.
Три интересных факта
-
Поиск по фото основан на технологии распознавания морфологических признаков, похожей на ту, что применяют в системах безопасности и распознавании лиц.
-
Если животное найдено, владелец получает уведомление через сервис и может связаться с человеком напрямую.
-
Планируется интеграция базы "Добродела" с ветеринарной системой "Меркурий" и "Госуслугами" для единого реестра питомцев.
Мифы и правда
Миф 1. Сервис работает только для собак.
Правда. Добавлять можно любых домашних животных, включая кошек, хорьков и даже попугаев.
Миф 2. Искусственный интеллект может ошибиться.
Правда. Ошибки минимальны — алгоритм постоянно обучается на новых данных и становится точнее.
Миф 3. Пользоваться сервисом сложно.
Правда. Всё интуитивно: даже неопытный пользователь справится за пару минут.
Как помочь другим
Даже если у вас нет домашних животных, вы можете помочь. Достаточно активировать чат-бот "Добродела" и получать уведомления о потерявшихся питомцах в вашем районе. Найдя совпадение, можно сразу связаться с владельцем или волонтёрами.
Так создаётся сообщество добрых дел, где каждый шаг делает город немного человечнее.
FAQ
1. Сколько стоит использование сервиса?
Функция абсолютно бесплатна.
2. Нужно ли регистрироваться?
Да, но достаточно стандартной авторизации через "Добродел" или "Госуслуги".
3. Можно ли добавить несколько фотографий?
Да, это повышает точность распознавания.
4. Работает ли сервис вне Московской области?
Пока преимущественно в Подмосковье, но база постепенно расширяется.
5. Что делать, если питомца нашли, но нет доступа к интернету?
Можно обратиться в ближайший МФЦ — сотрудники помогут разместить объявление через систему.
