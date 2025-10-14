Собаки и кошки под присмотром технологий: Подмосковье запустило поиск по фото

Каждый, кто хоть раз сталкивался с потерей домашнего животного, знает, насколько это тяжёлое испытание. Теперь у жителей Подмосковья появился надёжный цифровой помощник — в сервисе "Добродел" запущена функция "Поиск домашних животных", которая объединяет владельцев, потерявших своих питомцев, и тех, кто их нашёл.

Разработчики подчёркивают: новая технология основана на искусственном интеллекте и позволяет находить животных по фото, чипу или клейму буквально за считаные минуты.

Что представляет собой новая функция

Сервис доступен прямо с главной страницы "Добродела" — достаточно выбрать баннер "Домашние животные". Интерфейс интуитивно понятен: пользователю нужно указать цель обращения — "Животное пропало" или "Животное найдено".

Далее система предлагает несколько способов поиска:

по фотографии - ИИ анализирует снимок и находит похожие объявления в базе;

по клейму или чипу - поиск по уникальному идентификатору;

по описанию - можно уточнить породу, окрас, пол, особые приметы.

"Мы хотим, чтобы владельцы и неравнодушные люди могли находить животных быстрее и безопаснее", — сообщили в МФЦ Ленинского городского округа.

Если совпадений не найдено, можно создать собственное объявление — оно автоматически попадёт в общую базу и станет доступно для всех пользователей.

Искусственный интеллект на страже хвостатых

Главная особенность функции — использование технологий искусственного интеллекта. Система анализирует загруженные изображения и сравнивает их с тысячами других, опубликованных ранее. Алгоритм способен распознавать породу, окрас, пятна, даже форму ушей и морды.

Такой подход позволяет находить животных даже в сложных случаях: когда питомец был сфотографирован под другим углом или при плохом освещении.

Как это работает (HowTo)

Откройте приложение или сайт "Добродел".

На главной странице выберите баннер "Домашние животные". Укажите цель обращения.

Выберите "Животное пропало" или "Животное найдено". Загрузите фото или введите данные.

Можно использовать номер чипа, клеймо или подробное описание. Проверьте совпадения.

Система автоматически покажет подходящие результаты из базы. Не нашли совпадений?

Создайте объявление — оно появится в открытой базе, где его увидят другие пользователи. Подключите чат-бот.

Через бота можно отслеживать новые объявления и помогать другим искать животных.

Цифровая взаимопомощь

Проект строится на принципе коллективного участия: к поиску может присоединиться любой желающий. Пользователи, установившие чат-бот "Добродела", получают уведомления о потерянных или найденных животных поблизости.

Это превращает поиск в социальную миссию, где каждый житель может стать волонтёром. Такой формат уже доказал эффективность — чем больше участников, тем выше шанс вернуть питомца домой.

Таблица "Плюсы и минусы нового сервиса"