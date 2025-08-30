Где чаще всего прячутся потерявшиеся кошки и собаки

Потеря питомца всегда становится сильным стрессом для хозяина, но именно в первые дни можно значительно увеличить шансы на его возвращение. По словам зоозащитницы и директора фонда помощи животным Светланы Сафоновой, главное — действовать быстро и правильно.

Первые шаги

Эксперт отмечает, что в первые три дня после пропажи животные редко уходят далеко от дома. Поэтому поиски нужно начинать немедленно:

• обзвонить ближайшие ветеринарные клиники;

• развесить ориентировки с фото, приметами и контактами владельца в радиусе около километра от места исчезновения;

• лично раздавать листовки прохожим.

"Когда объявление просто висит, люди могут его даже не прочитать, а если поговорить, дать листовку, человек, скорее всего, запомнит информацию и обратит внимание, если где-то увидит пропавшего", — пояснила Светлана Сафонова.

Личный контакт и соцсети

Эффективность поиска повышает живое общение с людьми на улице: собаководами, дворниками, родителями с детьми. Параллельно стоит активно размещать информацию в социальных сетях и районных интернет-сообществах.

Помощь волонтёров

Если пропала кошка, стоит подключить волонтёров. Эти животные часто прячутся в укромных и труднодоступных местах, где самостоятельно найти их сложно.

Поиски ночью

Сафонова советует не ограничиваться светлым временем суток: в темноте глаза животных хорошо отражают свет фонарей, что может помочь обнаружить питомца.

Технологии и новые инициативы

Недавно Минцифры поддержало идею создания единой базы фотографий домашних животных с применением искусственного интеллекта. По мнению Сафоновой, такая система сможет работать только при условии обязательной регистрации питомцев и разъяснительной работы с владельцами.

Осторожно: мошенники

Утрата питомца — больная тема, на которой нередко наживаются аферисты. Так, в Китае растёт популярность "услуг" по общению с умершими животными через псевдоэкстрасенсов. На деле же это обычное мошенничество, не имеющее отношения к реальной помощи.

Правильная организация поиска, оперативность и участие неравнодушных людей значительно повышают вероятность возвращения любимца домой.