Маленькая собака против бродячей стаи: поиски Шуры осложняются

В Воронежской области продолжаются поиски собаки по кличке Шура, сбежавшей из поезда "Новороссийск — Екатеринбург" во время остановки в городе Поворино.

Как всё произошло

Собака породы папильон выскочила из вагона более пяти дней назад и с тех пор её ищут хозяева, волонтёры, сотрудники РЖД и местные жители. Очевидцы сообщали, что видели животное неподалёку от станции.

Кто подключился к поискам

"Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась", — рассказала представительница волонтёрской группы "Дари Добро" Евгения Николаева в беседе с РИА Новости.

По её словам, поиски осложняются тем, что в районе обитает много бездомных животных, которые могут представлять опасность для маленькой собаки.

Почему ситуация вызывает тревогу

порода папильон отличается миниатюрностью и хрупкостью;

животное давно без хозяев и еды;

окрестности населены бродячими собаками;

прошло уже больше пяти дней с момента побега.

Заключение

История Шуры объединила волонтёров, железнодорожников и жителей Поворино. Поиски продолжаются, и люди надеются, что собаку удастся найти и вернуть владельцам.