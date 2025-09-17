Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щенок грызет обувь
щенок грызет обувь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:27

Маленькая собака против бродячей стаи: поиски Шуры осложняются

Волонтёры и сотрудники РЖД подключились к поискам собаки, сбежавшей из поезда

В Воронежской области продолжаются поиски собаки по кличке Шура, сбежавшей из поезда "Новороссийск — Екатеринбург" во время остановки в городе Поворино.

Как всё произошло

Собака породы папильон выскочила из вагона более пяти дней назад и с тех пор её ищут хозяева, волонтёры, сотрудники РЖД и местные жители. Очевидцы сообщали, что видели животное неподалёку от станции.

Кто подключился к поискам

"Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась", — рассказала представительница волонтёрской группы "Дари Добро" Евгения Николаева в беседе с РИА Новости.

По её словам, поиски осложняются тем, что в районе обитает много бездомных животных, которые могут представлять опасность для маленькой собаки.

Почему ситуация вызывает тревогу

  • порода папильон отличается миниатюрностью и хрупкостью;

  • животное давно без хозяев и еды;

  • окрестности населены бродячими собаками;

  • прошло уже больше пяти дней с момента побега.

Заключение

История Шуры объединила волонтёров, железнодорожников и жителей Поворино. Поиски продолжаются, и люди надеются, что собаку удастся найти и вернуть владельцам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Купание кошек: причины неприязни к воде и советы по уходу сегодня в 15:56

Кошачий страх воды — не просто каприз, а заложенный природой механизм

Почему большинство кошек панически боятся воды, но некоторые с удовольствием купаются? Разбираем главные причины неприязни к купанию.

Читать полностью » Гурами из Азии и Африки стали популярными декоративными рыбками в европейских аквариумах с XIX века сегодня в 15:24

Гурами дышат воздухом, как супергерои: вот почему они выживают в самом скромном аквариуме

Гурами — одни из самых миролюбивых аквариумных рыб. Чем они отличаются, как правильно их содержать и с кем лучше соседствуют?

Читать полностью » Вода и складная миска обязательны для долгих прогулок с собакой осенью, заявили эксперты сегодня в 14:51

5 аксессуаров для осенней прогулки с собакой, о которых вы могли не знать, но они спасут жизнь

Осенние прогулки с собакой особенно красивы и полезны. Какие пять вещей обязательно взять с собой, чтобы прогулка стала безопасной и комфортной?

Читать полностью » Ветеринары объяснили необходимость переносок для безопасной перевозки кроликов и морских свинок сегодня в 14:18

Поездка к ветеринару с грызуном: переноска — единственный способ избежать хаоса

Зачем кроликам и морским свинкам нужна переноска? Разбираем, как выбрать безопасную модель и в каких случаях без неё не обойтись.

Читать полностью » Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения сегодня в 13:46

Рыбки опускаются на дно: лотерея здоровья или естественный ритуал — разбираемся

Почему аквариумные рыбки вдруг ложатся на дно? Разбираем естественные причины и тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Зеркало в клетке попугая: плюсы и минусы для здоровья и обучения речи сегодня в 13:13

Секрет спокойных птиц: зеркало снимает скуку, но только если знать эти правила

Зеркало в клетке попугая может стать и развлечением, и источником проблем. Как понять, когда этот аксессуар нужен, а когда лучше обойтись без него?

Читать полностью » Закапывание еды кошкой: нормальное поведение или сигнал недовольства сегодня в 12:48

Как понять кошку по её лапам: один жест возле миски расскажет всё о её настроении

Узнайте, почему кошка пытается "закопать" еду в миске, и как отличить природный инстинкт от капризов или признаков недовольства кормом.

Читать полностью » Заводчики отметили необходимость просторного лотка для крупных мейн-кунов сегодня в 12:10

Вес мейн-куна впечатляет: ветеринары назвали оптимальные показатели для здоровья крупных кошек

Мейн-кун — крупный пушистый кот с добрым характером и харизмой. Разбираем особенности породы, уход, питание и важные нюансы содержания.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью
Красота и здоровье

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить хрустящие конвертики из рисовой бумаги с овощами и тофу
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet