Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:21

Три месяца поисков: как пожилые супруги почти потеряли свою любимицу

Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью

Иногда чудеса случаются там, где их меньше всего ждут. История маленькой собаки из Улан-Удэ стала примером того, как забота и участие неравнодушных людей способны подарить питомцу вторую жизнь и вернуть его в родную семью.

Спасение из ловушки

Сигнал о беде поступил в городское сообщество помощи животным. В груде мусора, на глубине около трёх метров, обнаружили обессилевшую собаку. Она почти не двигалась, выглядела истощённой и обезвоженной.

На помощь откликнулись горожане. Жительница Улан-Удэ Лилия вспоминает, как ночью увидела сообщение и сразу поехала: она вытащила животное, временно приютила у себя и наутро обратилась к волонтёрам фонда "Собака счастья".

Шанс на жизнь

Собака оказалась небольшой, с длинными ушами — похожей на помесь корги и дворняжки. В клинике выяснилось: кости целы, но желудок полностью набит землёй — так она пыталась выжить в яме.

Волонтёры назвали её Хлоей, сделали прививки, поставили капельницы, и постепенно собака начала восстанавливаться. Историю публиковали в соцсетях, где она вызвала большой отклик.

Неожиданный звонок

Когда Хлоя пошла на поправку, позвонил мужчина и сообщил: питомца ищут уже три месяца пожилые супруги. Их любимая собака по кличке Белка пропала в конце мая. Родные объездили приюты и службы отлова, но поиски были безрезультатными.

Фото, опубликованное волонтёрами, случайно увидел друг семьи. Сомнений не осталось: Хлоя и Белка — одно и то же животное.

Долгожданная встреча

В назначенный день к приюту пришли все — супруги, их сын, друзья и соседи. Когда собака увидела родных, она сначала неуверенно приблизилась, обнюхала их, а потом завиляла хвостом и облизала лицо хозяйки.

"Это наша собака! Наша! Доча, Белочка!" — со слезами сказала пожилая женщина.

Семья погасила долг за лечение и продолжает возить Белку на процедуры. Теперь, вернувшись в родной дом, она выздоравливает ещё быстрее, окружённая заботой и любовью.

Итог

История Белки напоминает: одна случайная встреча и участие неравнодушных людей могут изменить судьбу животного. Для волонтёров это ещё одно подтверждение, что их труд имеет огромный смысл, а для хозяев — долгожданное возвращение члена семьи.

