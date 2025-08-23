Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паспорт на чемодане
Паспорт на чемодане
© freepik.com by ededchechine is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:53

Что делать, если потерял документы за границей: простая последовательность шагов, которая спасёт поездку

Что предпринять при утере паспорта и визы за рубежом

Потеря документов в чужой стране кажется кошмаром, но главное — действовать спокойно и последовательно. Я сам однажды остался без паспорта в Европе и понял, что порядок действий решает всё.

1. Сразу обратитесь в полицию

Первым делом нужно зафиксировать потерю. В отделении вам выдадут протокол (Police Report). Он понадобится при обращении в консульство и иногда для страховой.

2. Свяжитесь с консульством или посольством

Это ключевой шаг. В консульстве вам помогут оформить свидетельство на возвращение (временный документ, чтобы вернуться домой), а иногда даже новый паспорт. Контакты можно найти на сайте МИД или заранее записать в заметках.

3. Заблокируйте утерянные карты

Если вместе с документами пропал кошелёк, сразу звоните в банк. Лучше иметь резервную карту и хранить её отдельно.

4. Используйте копии документов

Поэтому я всегда делаю фотокопии паспорта и виз. Их можно хранить в телефоне или в облаке. Они ускоряют процесс в полиции и в консульстве.

5. Подготовьтесь к временным ограничениям

Даже с новым документом могут быть трудности: не всегда удастся продолжить путешествие по соседним странам. Иногда вариант только один — возвращение домой.

Личный опыт

Когда я потерял паспорт в Праге, меня выручили именно копии — фото паспорта и визы в облаке. В консульстве оформили "свидетельство на возвращение" за один день. Стресс был огромный, но порядок шагов помог справиться.

Итог

Потеря документов — это не конец путешествия. Главное — действовать спокойно: полиция, консульство, копии и резервный план. Эти шаги помогут вернуть контроль и безопасно вернуться домой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Личный опыт: самые необычные рынки, где я побывал сегодня в 3:56

Рынок, который плывёт: как я покупал продукты прямо с канала в Венеции

Венеция хранит секреты не только в каналах, но и в рынках. Я побывал на лодочном рынке и понял, почему он удивляет даже бывалых путешественников.

Читать полностью » Сенатор Гибатдинов: готовятся поправки о бесплатных звонках в авиакомпании на постоянной основе вчера в 21:16

"Ковры" без счетов за связь: пассажирам дадут право на бесплатные звонки

Минтранс обязал авиакомпании сделать звонки в кол-центры бесплатными при задержках рейсов из-за «ковров». В Госдуме готовят закон о закреплении этой меры.

Читать полностью » Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей 21.08.2025 в 20:16

Туристы оказались в ловушке: как выбраться из Сочи в конце августа

В конце августа выбраться из Сочи поездом почти невозможно: билетов нет. Самолёты спасают ситуацию, но и здесь цены заметно подросли.

Читать полностью » Ангкор-Ват, Боробудур, Луксор, Тикаль и Мачу-Пикчу: главные древние памятники планеты вчера в 18:28

Тайны прошлого: 5 грандиозных памятников, которые завораживают до сих пор

Мы собрали для вас 5 древних памятников, которые поражают масштабом и архитектурой, сохранившими мистическую атмосферу. Не упустите шанс увидеть их!

Читать полностью » Многодетная семья из Екатеринбурга посетила курорт Роза Хутор по приглашению Президента РФ вчера в 17:30

По приглашению Президента России Владимира Путина многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга провела летний отпуск в Сочи.

Читать полностью » Путеводитель по южному Египту: где увидеть храмы и гробницы вчера в 17:24

Невероятные храмы и загадочные гробницы: узнайте, что скрывает южный Египет

Южный Египет открывает свои тайны: от храма Карнак до Долины царей. Погрузитесь в историю и откройте для себя наследие древней цивилизации.

Читать полностью » Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out вчера в 16:20

Почему Бангкок стал лучшим городом для молодёжи — секреты счастья в каждом уголке

Time Out огласил новый рейтинг лучших городов для поколения Z: Бангкок и Мельбурн обошли гигантов, таких как Нью-Йорк и Кейптаун.

Читать полностью » Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой вчера в 15:22

Где найти дух Европы недалеко от Питера: удивительное путешествие в Выборг

Откройте для себя атмосферу Европы без необходимости выезда — всего за 40 минут на электричке вы найдете в Выборге старинные дома, замок и крендели.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Биосфера под угрозой: индекс риска дестабилизации экосистем достиг 38%
Еда

Приготовление сочной куриной грудки в аэрогриле
Спорт и фитнес

Учёные из Acta Orthopaedica назвали лучшие упражнения для внутренней части трицепса
Садоводство

Эксперты назвали преимущества звёздчатой магнолии для ландшафтного дизайна
Еда

Как приготовить Селедку под шубой с запеканием овощей
Садоводство

Когда сажать падуб: советы садоводов для успешной посадки
Туризм

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам
Спорт и фитнес

Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru