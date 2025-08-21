От Мичигана до Миннесоты: как потерянный кошелек сквозь годы и штаты вернулся домой спустя 10 лет

Затерянный под капотом почти десять лет. Именно так началась удивительная история одного кошелька, который внезапно всплыл в Миннесоте и вернулся к своему хозяину спустя целое десятилетие.

Необычная находка

Механик из Миннесоты Чад Волк занимался ремонтом автомобиля Ford Edge, когда его внимание привлек странный предмет в корпусе охлаждающего вентилятора. К удивлению мастера, это оказался кошелек. Как позже выяснилось, он пролежал там долгие годы — почти десять лет, пишет Good News Network.

Внутри находки оказались водительские права штата Мичиган, удостоверение сотрудника Ford Motor Company, $15 наличными, подарочные карты на $275 и старый лотерейный билет. Все эти документы указывали на владельца — Ричарда Гилфорда, бывшего рабочего автомобильного завода в округе Уэйн.

Как кошелек оказался в моторном отсеке

История началась ещё в 2014 году. Тогда Гилфорд пришел на смену в спортивных штанах без карманов. Чтобы не потерять деньги и документы, он положил бумажник в нагрудный карман. Но, наклоняясь над мотором, случайно выронил его прямо внутрь автомобиля.

Сначала мужчина решил, что кошелек потерялся где-то в другой машине, и вскоре перестал искать. Автомобиль, где все это произошло, отправили сначала в Аризону, а позже перепродали в Миннесоте. В итоге спустя годы кошелек случайно оказался в руках внимательного механика.

Возвращение спустя годы

Чад Волк нашел владельца через соцсети и быстро связался с ним. Для Ричарда Гилфорда эта история стала настоящим шоком. Он признался, что больше всего удивился даже не сохранности содержимого, а самому факту, что кошелек нашелся спустя столько лет.