Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:05

От Мичигана до Миннесоты: как потерянный кошелек сквозь годы и штаты вернулся домой спустя 10 лет

Good News Network: житель Мичигана получил обратно кошелёк спустя десять лет после потери в автомобиле

Затерянный под капотом почти десять лет. Именно так началась удивительная история одного кошелька, который внезапно всплыл в Миннесоте и вернулся к своему хозяину спустя целое десятилетие.

Необычная находка

Механик из Миннесоты Чад Волк занимался ремонтом автомобиля Ford Edge, когда его внимание привлек странный предмет в корпусе охлаждающего вентилятора. К удивлению мастера, это оказался кошелек. Как позже выяснилось, он пролежал там долгие годы — почти десять лет, пишет Good News Network.

Внутри находки оказались водительские права штата Мичиган, удостоверение сотрудника Ford Motor Company, $15 наличными, подарочные карты на $275 и старый лотерейный билет. Все эти документы указывали на владельца — Ричарда Гилфорда, бывшего рабочего автомобильного завода в округе Уэйн.

Как кошелек оказался в моторном отсеке

История началась ещё в 2014 году. Тогда Гилфорд пришел на смену в спортивных штанах без карманов. Чтобы не потерять деньги и документы, он положил бумажник в нагрудный карман. Но, наклоняясь над мотором, случайно выронил его прямо внутрь автомобиля.

Сначала мужчина решил, что кошелек потерялся где-то в другой машине, и вскоре перестал искать. Автомобиль, где все это произошло, отправили сначала в Аризону, а позже перепродали в Миннесоте. В итоге спустя годы кошелек случайно оказался в руках внимательного механика.

Возвращение спустя годы

Чад Волк нашел владельца через соцсети и быстро связался с ним. Для Ричарда Гилфорда эта история стала настоящим шоком. Он признался, что больше всего удивился даже не сохранности содержимого, а самому факту, что кошелек нашелся спустя столько лет.

"Я оставлю его в шкафу, чтобы мои дети когда-нибудь показали его своим внукам как историю о диком, странствующем кошельке", — сказал Ричард.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8 сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукцион выставлен редчайший Range Rover 2006 года, лично использовавшийся королевой Елизаветой II. Уникальный суперзаряженный V8 делает его единственным в своём роде.

Читать полностью » В Китае проходят испытания нового кроссовера Nissan с безрамочными дверями сегодня в 10:17

Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

Nissan готовит новый кроссовер на платформе Dongfeng: прототипы уже на дорогах Китая, но детали о моторе и версии пока держат в секрете.

Читать полностью » Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах сегодня в 9:46

Когда ключи остаются в салоне — этот трюк с мячом обещает чудо, но финал шокирует

Может ли теннисный мяч открыть дверь автомобиля? Эксперты проверили популярный трюк из интернета — и результат оказался совсем не таким, как ожидали.

Читать полностью » Эксперты ВСК: ДТП с грузовиками чаще всего происходят в четверг сегодня в 9:10

Смертельный график: в какие дни большегрузы чаще всего таранят другие машины

Эксперты выяснили, в какие дни недели грузовики чаще всего становятся участниками аварий и какие марки лидируют в антирейтинге.

Читать полностью » Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ сегодня в 8:27

Toyota и Lexus создали платформу для Supra и LFR — автолюбители ждут сенсацию

Lexus готовит преемника легендарного LFA. Новый спорткар LFR станет частью стратегии Toyota по созданию поколения культовых спортивных автомобилей.

Читать полностью » Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года сегодня в 8:20

Россия вернулась в элиту: автопродажи вывели страну в "топ-3" Европы

Россия вновь вошла в "тройку" крупнейших авторынков Европы: неожиданное возвращение в лидеры произошло на фоне спада продаж у ближайших конкурентов.

Читать полностью » Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию в июле 2025 года сократился на 19% сегодня в 7:56

Российский авторынок без Японии: фантастика превращается в реальность

Экспорт японских автомобилей и запчастей в Россию стремительно сокращается: поставки падают двузначными темпами, а рынок б/у машин теряет привычный баланс.

Читать полностью » Электрофургон Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг быстрее Porsche 911 GT3 RS и Corvette ZR1X сегодня в 7:25

Электрический Ford SuperVan 4.2 сделал то, чего ждали десятилетиями

На Нюрбургринге электрический фургон Ford переписал историю, установив рекорд, о котором раньше можно было только мечтать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов
Красота и здоровье

Тренировка LPF улучшает осанку и уменьшает окружность живота
Красота и здоровье

Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра
Спорт и фитнес

Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц
Дом

Экспресс-уборка квартиры перед визитом гостей: ключевые зоны и приёмы
Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала Тимати "скуфоватым соседом по санаторию" на МУЗ-ТВ
Садоводство

Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова
Садоводство

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru